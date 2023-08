Искусствовед Люба Тепцова: «Поняв орнамент, люди смогут почувствовать его мистическую силу»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Девятнадцатого августа в парке «Захарьево» в Подмосковье пройдет семейный фестиваль «Традиция», созданный Захаром Прилепиным. Программу украсят концерты, спектакли, лекции, игры, мастер-классы и поэтические выступления на десяти открытых площадках.

Ярким событием смотра (https://traditionfestival.ru/#rec613705242 ) станет лекция и мастер-класс искусствоведа Любы Тепцовой, предлагающей совершить путешествие в историю орнамента и раскрыть взаимосвязи кристаллических структур и звуков с народным творчеством. Автор поделится коллекцией узоров-текстов и поможет гостям составить собственное орнаментальное высказывание с помощью деревянных штампов.

— По образованию я — филолог и переводчик, с третьего курса изучала дизайн, потом искусствоведческий факультет, занялась самообразованием и в итоге вышла на свою траекторию. Как-то зашла в питерский книжный магазин «Роза мира», увидела книгу Марины Кочаевой «Сокровище русского орнамента» — довольно смелое небесспорное исследование — и тут вспыхнула лампочка: это мое! Книг по теме оказалось очень мало, информацию я собирала буквально по кусочкам...

— Где зафиксированы самые первые следы орнаментов?

— Первые образцы — например, керамика неолита — это строгая геометрия, причем, абсолютно идентичные образцы встречаются в Мексике, Индии, на Русском Севере. Это примерно та же история, что с народными сказками — в разных культурах на расстоянии тысяч километров встречаются одинаковые сюжеты, также и с происхождением орнамента вопрос до конца не решен.

— Можно ли говорить об универсальном орнаментальном праязыке?

— Как и об общем пра-индоевропейском языке. Думаю, у них один источник.

— Устойчивые орнаментальные фонемы это…

— Простейшие геометрические формы — круг, квадрат, ромб, точка, линия, крест. Юнг писал, что их никто не придумывал, они априорно даны в коллективном бессознательном. Это символы, их смысл заключен в форме: квадрат выражает устойчивость, равновесие, меру. Круг — бесконечность, целостность, божественное начало, источник жизни и энергии. А, скажем ромб, поделенный перекрещивающимися линиями на четыре поля, во многих древнейших культурах означает распаханное поле, если же в центре полей помещаются точки, — засеянную пашню.

— А свастика?

— Это знак бесконечного движения, цикличности, солярного цикла и, одновременно, устройства галактик. Все привнесенные смыслы — на нашей ответственности.

— И все же, о чем рассказывает орнамент? Скажем, орнаментальное оформление римских мозаик заставляет задуматься об астрономическом или астрологическом контексте?

— Непростой вопрос — очень сложно считать орнамент в отрыве от контекста. Мы утеряли очень много знаний, особенно, в прошлом веке. Сейчас реалистичнее не дешифровать (и для этого придет свое время!), а создавать новые орнаменты опираясь на имеющиеся знания. Поэтому в настоящее время я занимаюсь простейшим геометрическим орнаментом: дабы оживить этот древний язык, на нем нужно говорить!

— И, тем не менее, вы можете дешифровать, скажем, язык вологодских кружев?

— Да, он достаточно несложен — розетки, звезды, космогонический узор, в центре которого помещается Раженица и близнецы-кони или солнца на ее воздетых руках. Это очень простой семантический набор, ведь во все времена люди хотели одного и того же — благополучия, изобилия, плодородия, равновесия. Тот же символический ряд является нам в Городецкой росписи и в Крестецкой строчке.

— Что предложите гостям «Традиции»?

— Вечером на показе представлю новую капсулу шелковых нарядов, а утром на лекции раскрою связь орнамента с разными сферами наук, расскажу, как функционирует орнамент в окружающей жизни, подготовлю восприятие гостей к творческому поиску. После лекции будет мастер-класс, где я раскрою чуть больше деталей и помогу людям составить свое собственный узор-текст.

— Ваши изыскания имеют материальное выражение?

— Чем только не занимаюсь — это и одежда (с нее все началось), и настенная роспись, и посуда, и постельное белье. Совместно с Академией Штиглица делала предметы церковного атрибута, которые стали частью помощи сирийским христианам, а сейчас планируем сделать священнические облачения, работаем над экспериментом, заканчиваем монтаж звуковой установки: присоединяем к динамику металлическую пластину. На нее насыпаем слой мелкого песка и, регулирую частоту звучания, получаем узоры — как в опытах девятого класса. Однако, затем мы попытаемся поработать с изменениями частот и сочетанием нот — попробуем составлять звуковые орнаменты… Правильные узоры образуются лишь в диапазоне различимых слухом звуков, а в высоко- и низкочастотных сегментах песчинки превращаются в хаос.

— Следовательно, наши тела и души целиком погружены в гармонии и поддаются дешифровке! Каким образом вы составляете также персональные орнаменты?

— Личный орнамент — это большая работа. Есть последовательность шагов: знакомство, интервью, сотворчество. Важно наполнить узор индивидуальным значением и стилем, чтобы человек установить с ним связь. Всякий раз требуется индивидуальный подход, иногда работаем целый год, перебираем референсы, ищем свое, снимаем диссонансы. В итоге получается картина ручной работы, а как дальше распорядиться узором — это личное творческое решение каждого, все авторские права я отчуждаю заказчику. Обычно люди создают себе уникальную одежду и предметы быта, постельное белье, посуду. Так узор начинает оживать, наполняться вниманием и возможно, в будущем станет драгоценным наследством... Усложнять, скажем, превращать полотенце в чудо-полотно дабы удачно выйти замуж, или забеременеть — в такие игры я не играю!

— Однако, это возможно?

— Да, в рамках комплексного подхода — одними узорами тут не обойдешься.

— Вы осознаете магическую силу орнамента?

— Подбираюсь к ней с помощью научного языка. Поняв орнамент, люди сами смогут почувствовать его мистическую мощь. Универсальных механизмов здесь не существует — орнамент работает для каждого лично, в меру понимания, концентрации и веры. Мне известно много примеров воздействия орнамента на судьбу.

— Подумываете о диссертации?

— Планирую изучить влияние орнамента на человека — пишу заявку в столичный институт ядерной физике, проводящим массу междисциплинарных исследований.

— На каких наработках основывается ваш научный поиск?

— Изучении психофизических явлений. Например, я проводила такой эксперимент: приглашала психотерапевтов и предлагала им встать на листы плотной бумаги с моими напечатанными узорами, расположенными на невидимой стороне. Затем они — не сговариваясь — зарисовывали возникающие ассоциации, стопроцентно совпадающие с рисунками.

— То есть, наше подсознание тактильно работает с орнаментами?

— Именно так, но пока непонятным образом. И не только наше: на заре цивилизации узор зародился как способ коммуникации с непознанным, непроявленным миром и мы часто находим узоры в местах, скрытых от глаз человека. Например, на Северном Кавказе и Китае есть каменные столбы, связанные с культом предков, орнаментальные оформления которых погребены под землей. В нашей культуре встречаются изнутри украшенные орнаментами сундуки. Этот потаенный диалог происходил в рамках культа как необходимый элемент религиозной жизни: орнамент являлся манифестацией творящей силы. Неслучайно, все кристаллы имеют формы узоров, которые можно наблюдать в проекциях рентгеновского облучения.

— Просматривается ли гомогенность между рукотворными и природными орнаментами?

— Безусловно, мне очень нравятся, например, неслучайные совпадения между звуковыми частотами и вышивками Архангельской губернии.

— Где хранятся наиболее древние и аутентичные образцы русских орнаментов?

— Если считать древностью позапрошлый век, то коллекция Российского Этнографического Музея вне конкуренции. Но для орнамента это не такой уж древний срок. К тому же мода уже тогда сильно видоизменяла традиционный уклад, тем более интересно, что именно ритуальные точки перехода - обряды рождения , свадьбы и смерти, до последнего блюли строже всего: из сундуков извлекались пра-прабабушкины платья, венцы — в торжественные, радостные или скорбные дни использовались самые древние или специально созданные ритуальные предметы с орнаментом. Важно отметить, что в крестьянском обиходе все вещи украшались орнаментами и на их создание уходило гораздо больше времени и сил, чем на само изделие. Вещь должна быть введена в наш мир и очеловечена, иначе ею не пользовались.

— В чем заключается уникальность и философия русского орнамента?

— Для меня русский орнамент — это прежде всего Русский Север, колыбель архаичных символов и сюжетов. Изучая традиционную картину мира родных для меня краев, я поняла, что каждый шаг в этой фольклорной вселенной строго выверен и наделен смыслом, который имеет отношение к выживанию людей как вида. Для меня в этих посланиях предков скрыты значения колоссальной силы. Карл Густав Юнг писал: «Символы открывают человеку священное и одновременно предохраняют его от соприкосновения с колоссальной энергией архетипов».

— Как изменилась ваша жизнь за пятнадцать лет творческого увлечения?

— Стала похожа на орнамент, обрастающий интересными деталями, событиями, открытиями, проектами, людьми. Жизнь словно сплетается сама, я же остаюсь посредником и наблюдателем чуда.

— При этом становясь посредником невербальных коммуникаций…

— Это процесс набирает обороты, в самом деле, хотелось бы что бы изучение орнамента стало почвой для возникновения сообществ заинтересованных людей, на это и направлена моя деятельность. Сейчас мы находимся лишь в начале пути осознания орнаментального языка, уповаю на то, что традиция — явление целостное и самовозрождающееся, точка абсолютного забвения недостижима и из каждого маленького зерна может вырасти мощное дерево.

Топ книг по языку орнаментов от Любы Тепцовой:

«Восток и запад. Религия, мифология, символика, искусство» Ананда Кентиш Кумарасвами — исследование шри-ланкийского философа, искусствоведа и мистика для знакомства с орнаментальным метаязыком.

«Орнамент, герменевтика и глоссарий» Николая Иванова — масштабный и беспристрастный анализ истории развития орнамента от древних времен. «Орнамент, симметрия и модулярность» Славика Влада Яблана, рассматривает орнамент как самый древний курс высшей математики, раскрывающий общемировые законы симметрии и гармонии.

The geometry or art and life Matila Ghyka — то же самое, написано более доступным языком и охватывающего математические, философские, географические и биологические аспекты истории орнамента во всех сферах жизни.

«Исторические корни волшебной сказки» Владимира Проппа.

«Иное царство и его искатели в русской народной сказке» Евгения Трубецкого вдохновляет на поиск новых смыслов привычных сюжетов и архетипов.

«Сокровище русского орнамента» Марины Кочаевой содержит много антинаучных данных, великолепный аналитический материал, масштабный анализ народного костюма и прорисовок вышивок

Коллективные научные монографии:

«Неотрадиционализм: архаический синдром и конструирование новой социальности в контексте процессов глобализации» Российской Академии Наук,

«Ткань-Ритуал-Человек» сотрудников Российского Этнографического музея, «Ритуалы. Бедствия» исследовательского центра Прагмема и их же сборник «Первичные знаки/назначенная реальность» о том, как наши предки создавали свой мир, согласованную реальность смыслов и ценностей, о том, как и почему сегодня мы продолжаем это делать, о том, как визуальный опыт определяет наше эмоциональное состояние — поистине, великолепное чтиво на все времена!

Фотографии: www.traditionfestival.ru; Photoxpress (на анонсе).