Пешее паломничество в Николин день

Татьяна ФИЛИППОВА, Звенигород

Одиннадцатого августа, в день Рождества Святителя Николая Чудотворца, на Звенигородской земле в третий раз состоится пешее паломничество. Его участники пройдут от села Дмитровское до Николиной горы, по старинному митрополичьему тракту.

В этом году в паломничество по звенигородским землям собираются отправиться примерно две сотни человек, и среди них не только прихожане храма Дмитрия Солунского, который является отправной точкой путешествия, но и историки, биологи, археологи и краеведы.

«Дело в том, что земли Красногорского и Одинцовского районов уникальны с точки зрения церковной и гражданской истории, — рассказал «Культуре» настоятель храма Дмитрия Солунского игумен Петр (Еремеев). — Земли эти находятся на пути следования из Москвы в Звенигород, в монастырь преподобного Саввы Сторожевского. Как мы знаем, это был один из ближайших учеников Преподобного Сергия Радонежского, который по большой просьбе Юрия Звенигородского переехал из Лавры, чтобы основать обитель здесь. И сегодня те, кто посещает эти места в рамках организованного нами вместе с Звенигородским музеем пешего паломничества, имеет возможность с помощью экскурсоводов, знатоков истории этого места, познакомиться с малоизвестными, но очень важными для истории России вехами и памятниками.

Село Дмитровское как царский надел имеет построенный в XVII веке патриархом Иоакимом храм, не закрывавшийся никогда, где останавливались патриархи, цари и великие князья, путешествуя к мощам Святого Саввы. Здесь был патриарший двор и царский двор.

Николина гора интересна тем, что именно здесь из польского плена встречали патриарха Филарета, отца Михаила Федоровича, первого царя из династии Романовых. Там долго не было храма, и прихожане Дмитровского прихода предложили построить храм во имя Николая Чудотворца, который мы сейчас и достраиваем. Так получилось, что благодаря строительству храма на Николиной горе и активной краеведческой деятельности жителей звенигородской земли мы открываем для себя неизвестные страницы родного края».

Митрополичий тракт, по которому пройдут паломники, — один из маршрутов проекта «Звенигородский вектор», созданного для того, чтобы открыть для жителей Москвы, области и всей страны уникальные богатства, которые хранят звенигородские земли. Это и сам Звенигород — древнейший город Подмосковья, Звенигородский Кремль и Саввино-Сторожевский монастырь, старинные усадьбы, музеи, городища железного века, последние незастроенные ландшафты линии обороны Москвы 1941 года, вековые леса, клюквенные болота, живописные долины Москвы-реки и ее притоков. Путь по митрополичьей дороге через Масловский лес для многих станет открытием: ведущий научный сотрудник отдела археологии Московской Руси, доктор исторических наук Сергей Чернов называет его «путешествием в прошлое».

— Древняя дорога, митрополичья дорога от Дмитровского до Аксиньино упоминается в документах с XV века, она шла по северной части Масловского леса. Археологам удалось обнаружить на этой дороге следы древних поселений, которые сохранились в виде прудов и полян. Мы провели там раскопки, сделали несколько интересных находок — в культурном слое были найдены осколки керамики, крестики, — и разработали маршрут, который позволяет представить себе облик этих мест в Средневековье, — поделился он с «Культурой».

В ходе пешего паломничества предполагается сделать несколько остановок, во время которых историки, биологи и археологи расскажут об особенностях здешних мест.

Одна из остановок будет посвящена истории Звенигородского удельного княжества, которое просуществовало с середины XIV до конца XV века и достигло расцвета при Юрии Звенигородском, сыне Дмитрия Донского. При нем был основан Саввино-Сторожевский монастырь, построены Звенигородский Городок (местный кремль), а также Успенский и Рождественский соборы.

Расскажут путникам и об особенностях Масловского леса, который пересекает митрополичий тракт. Небольшой по размерам — примерно пять километров на десять — он отличается от окружающей территории и представляет собой природный заповедник с реликтовым сосновым лесом на песчаных гривах. С точки зрения природоохраны он интересен как прекрасно сохранившийся биоценоз, то есть способная к саморегуляции система, все компоненты которой связаны друг с другом. Здесь выявлено более 330 видов животных, растений и грибов, 12 из них внесено в Красную книгу Московской области, один — в Красную книгу Российской Федерации.

К Свято-Никольскому пешему паломничеству могут присоединиться все желающие, готовые пройти пешком 16 километров. Надо быть готовым и к нескольким довольно крутым подъемам и спускам, которые есть на маршруте. Часть пути пройдет через молодой сосновый лес, где можно собирать грибы и ягоды.

Начало паломничеству будет положено у Никольского придела храма великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровском. Здесь будет совершена Божественная литургия, которая начнется в 6:40. После литургии собравшимся будет предложено чаепитие и рассказ об истории Дмитровского. Ориентировочно в 8:30-9:00 паломники и все к ним присоединившиеся отправятся в путь от Дмитровского до Николиной горы. Завершится паломничество молебном в строящемся храме святителя Николая Чудотворца. После чаепития желающие смогут вернуться в Дмитровское на автобусах, заказанных храмом.





Фотографии предоставлены Звенигородская музеем-заповедником.