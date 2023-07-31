На Алтае завершились «Шукшинские дни»

Лариса ВИГАНДТ, Барнаул

Пятидневный всероссийский фестиваль собрал более 30 тысяч человек

История фестиваля началась с Шукшинских чтений в 1976 году. Сегодня Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» — масштабное действо, включающее около 60 мероприятий: подфестивали, праздники, выставки, дискуссионные площадки, премии и награды... Среди них — всероссийские Шукшинская литературная премия и Шукшинский кинофестиваль, межрегиональный фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры», фестиваль народного творчества «Правда Шукшина», музейная лаборатория по обмену опытом, выставка-ярмарка мастеров «Чудики», фольклорный праздник.

Родоначальниками Шукшинских чтений почти полвека назад выступили писатели Алтайского края. В свое время на родину Шукшина приезжали Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василий Белов, Валентин Курбатов. В нынешнем году в писательскую делегацию вошли лингвист, профессор МГУ, автор «Словаря языка Василия Шукшина» Владимир Елистратов, поэт и прозаик Нина Орлова-Маркграф (Москва), поэты Елена Лапшина (Москва), Михаил Левантовский (Санкт-Петербург), прозаики Гаянэ Степанян (Москва) и Сергей Кубрин (Пенза). Почетным гостем фестиваля стала старшая дочь Василия Макаровича филолог, переводчик Екатерина Шукшина.

Кинопрограмма XXV Шукшинского кинофестиваля была насыщена как никогда. В нее вошли конкурсные показы полнометражного и короткометражного игрового, документального кино, а также внеконкурсная спецпрограмма «Снято в Сибири».

Творческие встречи с писателями и актерами прошли в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, ЗАТО Сибирский, Бийском, Смоленском, Алтайском, Зональном, Тюменцевском, Ребрихинском районах.

Одна из дискуссионных площадок работала в Бийском гуманитарно-педагогическом университете им. В.М. Шукшина. На круглом столе, посвященном творчеству писателя, выступила Екатерина Шукшина. Она поделилась интересными цифрами: по ее подсчетам, за последние 14 лет 120 российских городов проявили интерес к постановкам по произведениям Шукшина. Было создано 186 спектаклей: «Получается,13 спектаклей в год — каждый месяц у нас в стране рождается один спектакль по Василию Макаровичу. Представители Алтайского краевого театра драмы сказали мне, что Шукшина сегодня ставят больше, чем 15-20 лет назад. И я это подтверждаю».

Кульминация праздника и одновременно его завершение прошло в Сростках — селе, где родился и вырос Шукшин. Судя по автомобильным номерам, в Сростки в этот день съехалась вся Сибирь. На улицах села развернулся русский праздник с песнями, гармошкой, национальными костюмами, ярмаркой и угощением. Сорок мастеров и семейных мастерских из двадцати регионов России приняли участие в выставке-ярмарке «Чудики». На прилавках — украшения, керамика, авторская кукла, предметы интерьера. Еще десять мастеров из Новосибирской, Омской областей и Алтайского края на площадке «Печки-лавочки» расписывали цветами и узорами скамейки. Лавочки останутся украшать улицы села Сростки. Тут же люди пировали на «Празднике пирога», угощаясь знаменитой сростинской выпечкой — с картошкой, капустой, морковью, яблоками, вишней.

Писатель Нина Орлова-Маркграф поделилась впечатлениями с «Культурой»: «Стремительный, мощный, фееричный — первые слова, которые приходят, и, по крайней мере, внешне определяют Шукшинский фестиваль. Не то полёт в космос, не то хождение за три моря — так много вмещают эти дни. Каждый раз что-то небывалое — пространства алтайские, Бия, Катунь, Сростки и, наконец, Пикет, место силы Василия Макарыча Шукшина. О нем здесь думалось и узнавалось много. Дороги посреди цветущих полей, которыми мы ездили ради встреч с людьми. Да, вот это главное, — встречи с людьми. Когда кто-то из писательской группы удивлялся, как мудро организован Шукшинский фестиваль: считай пять дней все идет как по маслу, ни одной накладки, полный душевный комфорт. Это Алтай, — отвечала я шутливо, но с большой гордостью. Алтай — и моя Родина».

Прочувствованные слова сказала, общаясь с журналистами в Сростках, народная артистка России Ирина Купченко: «Люди, с которыми я здесь встречалась от Барнаула до Сростков, это те, на которых держится и будет держаться наша Россия. Трудолюбивые, невзыскательные, простые, смелые, сильные, отчаянные, талантливые. Сколько ваша земля дала талантливых людей, и Василий Шукшин, и Михаил Калашников, и Роберт Рождественский, всех не перечесть. Тут понимаешь, что никто нас не победит, если у нас такие люди. Люди — самая большая ценность. Даже не пейзажи, не сказочная красота этой земли. А Алтай сказочно красив! Как интересно в музее рассказывала экскурсовод – до слез. А письмо матери... Понимаешь, почему такой талантливый язык Шукшина. Письмо матери – это абсолютный шедевр поэзии, по слогу, не говоря о чувствах, это отдельная история. А ведь это женщина с двумя классами образования. Талантливый народ. Уверена, что у нас все будет хорошо».

На концертную программу и объявление результатов премий на горе Пикет, откуда, считал Шукшин, «видна вся Россия» съехались примерно 10 тысяч человек. К сожалению, в этом году не нашла своего победителя Всероссийская литературная Шукшинская премия — голоса жюри распределились поровну. Но зато много наград было в кино.

Гран-при XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля завоевал фильм якутского режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана». Зрители горячо поддержали выбор жюри.

«Мне очень понравился фильм якутского режиссера Любови Борисовой, — рассказала «Культуре» жительница Барнаула Оксана Жердева. — Прежде всего потому, что он этнографически ориентирован. Главный герой — этнограф, который разыскивает и сохраняет особенности бытования якутского народа».

Лучшим игровым короткометражным фильмом признана работа Рауля Гейдарова «Бебия, бабуся, Анзорик, я и мама». В конкурсной программе документального кино главный приз достался фильму «Оторванные» режиссёра Владимира Кривова. Лучшим короткометражным фильмом стал «Замкнутый круг» режиссера Владимира Эйснера; диплом за «Лучший полнометражный фильм» награждена лента «Между отчаянием и надеждой», режиссёр Анна Барсукова.

На круглом столе, посвященном творчеству Шукшина, его дочь Екатерина Васильевна сказала слова, которыми хочется завершить рассказ о фестивале: — Вскоре после смерти Василия Макаровича, Шолохов Михаил Александрович сказал: «Не упустил он момент, когда народу захотелось сокровенного. И сказал об этом тихо, негромким голосом». Для меня здесь ключевые слова «сокровенное» и «тихо». О сокровенном кричать как-то не принято, не получается. И вот что мне пришло в голову. Тогда, когда это говорил Шолохов, на уровне того культурного фона страны, Шукшин действительно звучал негромко. А сегодня мне кажется, Шукшин звучит громче, он стал слышнее!

Фотографии: Евгения Савина / предоставлены "Алтайским государственным Домом народного творчества". На фотографиях: Заслуженный артист России Борис Галкин у скульптуры Василию Шукшину; роспись по дереву - сюжет из рассказа Шукшина "Сапожки" (на анонсе).