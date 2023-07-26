Валерий Гергиев: «Мы должны исполнять музыку великих русских композиторов там, где они родились»

Елена СЕРДЕЧНОВА, Сочи

На следующий день после открытия Большого летнего музыкального фестиваля на федеральной территории «Сириус» близ Сочи, 16 июля, знаменитый дирижер, глава Мариинского театра Валерий Гергиев встретился с юными музыкантами, приехавшими из разных городов в образовательный центр.

Корреспондент «Культуры» — единственный журналист на этом камерном мероприятии — записала напутствие маэстро подрастающим музыкантам.

Небольшое пространство коворкинга «VK дом» на Олимпийском проспекте, а фактически — набережной, было в основном заполнено детьми. Ребята были в футболках, на которых красовалась надпись: «Исследуй, твори, побеждай», дети теснились на скамейках и напряженно всматривались в веселого, но немного утомленного дирижера в удобном летнем костюме.

Разместившись на высоком барном стуле, Гергиев первым делом уточнил, что сейчас будет не лекция, а разговор. И начал он беседу с того, в «Сириусе» он уже четвертый раз, и всегда испытывал радость от того, что здесь видел. Дело не только в грандиозных зданиях, оставшихся в наследство от Олимпиады 2014 года, но и в общении с юной аудиторией.

Валерий Гергиев о роли музыки и Международного конкурса им. П.И. Чайковского

— После ковида репертуар Мариинского театра стал особенно бурно расти. Сейчас у нас есть возможность ставить великих русских композиторов — и Глинку, и Чайковского, и Прокофьева. Продолжаем мы заниматься и Моцартом, Россини, Вагнером, а есть еще Пуччини, Доницетти, Бетховен… Мы себя не ограничиваем. Мировая культура потому и невероятно богата, что в нее вложен труд множества композиторов — немецких, французских, русских. Вложено наследие многих народов, чье творчество уходит корнями в глубину веков. Мы, как музыканты, должны знакомить публику, в том числе юную, с богатством балетного и симфонического репертуара. В этом нам помогает Международный конкурс имени Чайковского.

Второго июля он завершился пятичасовым гала-концертом на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Интерес к конкурсу был настолько велик, что заключительный концерт длился много часов. Это очень необычно для такого рода мероприятий. На сцене выступило огромное количество представителей стран, а вообще за конкурсом следила аудитория в 50 миллионов человек из 102 стран.

Конкуренция на конкурсе Чайковского была колоссальной. А победителем среди пианистов стал восемнадцатилетний ростовчанин Сережа Давыдченко. Еще никогда музыкант с периферии — а Сережа родился в станице Александрийской Георгиевского округа, на занятия к педагогу ему приходилось ездить по 30 километров в одну сторону — не был представлен на конкурсе.

В 1958 году, когда конкурс впервые проходил в СССР, победителем стал американец Ван Клиберн. Это было неожиданным решением. Всем казалось, что если конкурс проходит в Москве, то и победит советский исполнитель. Но поступили справедливо, отдав золотую медаль самому яркому, самому полюбившемуся публике артисту, каким оказался Ван Клиберн. Он сделал для взаимопонимания между народами больше, чем любой дипломат, живший в то сложное время.

Сейчас мы снова живем в непростое время. И конкурс имени Чайковского снова играет огромную роль в наших реалиях. Я считаю, что исторически подтвержденная судьба этого конкурса — время от времени напоминать миру, что у музыки и таланта нет границ. Талант находит путь к сердцу слушателя в Азии, в Европе, в Америке — в любом месте мира, и никакие обстоятельства не могут этому воспрепятствовать.

Я хочу, чтобы вы знали с юности, что самое главное — не смартфон, не публикации в СМИ или посты в соцсетях. Самое главное — это ваш талант, ваши собственные знания, ваше умение овладеть профессией. Вот как на футболках у вас написано: «Исследуй, твори, побеждай». Это три заповеди, которые до сих пор меня волнуют.

Валерий Гергиев о фестивале и строящемся концертном комплексе в «Сириусе»

— Большой летний музыкальный фестиваль «Сириус» — это особое настроение, особый свет, особый воздух, а все мысли — о том, что здесь будет происходить. Мы сюда прилетели во многом из-за того, что уже несколько лет ждем, что здесь появится что-то новое. Вот в прошлом году появился фестиваль, который мы вчера открыли, в конце следующего года появится Малый зал в концертном комплексе, потом начнет работу сам комплекс, который я называю оперным театром.

Мы только что там пробыли четыре часа, осмотрели все этажи, а их 11, хотели проникнуться ощущением новых возможностей, будущих выставок и фестивалей, оперных и балетных премьер, концертов и выступлений детских коллективов. Здесь будут звучать лучшие голоса и выступать лучшие инструменталисты, балетные труппы. Федеральная территория «Сириус» станет притягательным центром для проявления талантов артистов всех возрастов. В декабре 2024 года это станет возможным.

Театр будет очень вместительный, будет обладать богатыми возможностями, в том числе и акустическими. Один из самых великих инженеров по звуку всех времен господин Ясухиса Тойота из Японии был автором акустического проекта для комплекса. Он «делал» звук для большого количества великолепных театров, во многих из них я выступал. Тойота великий инженер-акустик.

Уверен, что через пару лет здесь можно будет делать грандиозные фестивали. Ведь это будет оперно-балетный театр и одновременно площадка для выступления огромных оркестров, там можно показать и крупные международные конкурсы, особенно конкурса Чайковского, которым я занимаюсь много лет.

Валерий Гергиев об оперных театрах для провинциальных городов

— Один из самых важных проектов в моей жизни — исполнение всех симфоний великого австрийского композитора Антона Брукнера в кафедральном соборе небольшого городка Линца и в его доме. В России мы можем делать так же: исполнять музыку великих русских композиторов в местах, где они родились. Например, в Воткинске, где родился Петр Ильич Чайковский.

Я считаю, что если мы это сделаем вместе с вами, то дела в России пойдут чуть-чуть лучше. Потом еще кто-то исполнит, например, музыку Прокофьева в Донецке, откуда он родом. А в Смоленске, где родился Глинка, появится оперный театр, которого там сейчас нет. Вот в «Сириусе» без пяти минут — есть, а в Смоленске — нет. Я считаю, что это не очень хорошо.

Недавно я исполнял произведения Глинки в Смоленске в рамках Пасхального фестиваля. Но, конечно, одним из моих сокровенных желаний остается исполнение в костюмах и декорациях на родине композитора двух его опер — «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила».

Тут нужны усилия не только мои, их недостаточно, нужны усилия региона, где родился великий русский композитор. Может, мы услышим в Смоленске оперы Глинки, их всего две. Гораздо серьезнее обстоит дело с Римским-Корсаковым, он написал 15 опер. Композитор родился в городе, в котором есть знаменитый монастырь и величайшая икона — Тихвинская икона Божией Матери.

Мы же привнесли в жизнь города оперный фестиваль имени Н.А. Римского-Корсакова, он проходит напротив его дома. Есть ли Великом Новгороде, неподалеку от которого находится Тихвин, оперный театр? Нет. Так же, как нет его во Пскове, где родился величайший русский композитор Модест Мусоргский. А мне так бы хотелось услышать на его родине великие оперы «Борис Годунов», «Хованщина». Уже вам, ребята, предстоит за это бороться.

Мы делаем, что можем. Так, год назад в Псковской филармонии исполнили «Бориса Годунова». Но сделали это на живую нитку. Нас очень благодарили, в частности, митрополит Тихон. Но что-то надо делать с тем, что в такой стране, как Россия, на родине величайших музыкантов, до сих пор нет оперных театров. Пусть они будут поменьше, чем в «Сириусе», но главное, чтобы они были. Я совсем не читаю лекцию, но я хочу, чтобы от этой встречи осталось ощущение, что и вам нужно будет что-то сделать.

Понемножку мы нашу Россию украсим одним фестивалем, вторым, пятым, десятым. Это я возвращаюсь к тому, с чего я начал — что будет происходить здесь, и что может и должно происходить в других городах нашей страны.

В любом случае здесь вопросов больше, чем ответов. Вопрос такой: всё ли мы сделали для Чайковского на его родине, для Мусоргского, для Глинки? Конечно, не все. А, скажем, наши коллеги в Австрии в небольшом городке, который меньше, чем Сочи, меньше в 10 раз, чем Краснодар, где на минутку, тоже нет оперного театра, в Зальцбурге, где родился Моцарт, сделали громадный фестиваль. Ему более 90 лет. Моцарт заслуживает этого. Но разве Чайковский не заслуживает?

Фотографии: Елена Сердечнова; на анонсе фото предоставлена пресс-службой "Сириуса".