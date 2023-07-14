Левин в поле, танцы на станции: как прошел фестиваль «Толстой» – 2023

Татьяна ФИЛИППОВА, Тульская область

Яснополянский «Толстой», проводимый в седьмой раз, вырос в серьезный театральный фестиваль: в его программе наряду с экспериментальными работами молодых российских театров — большие спектакли, собирающие зрителей из разных городов.

После прошлогоднего «Толстого», сопровождавшегося дождем, все везли в Ясную Поляну зонты и дождевики, но они не понадобились — с погодой на этот раз повезло. Собственно, как и со всем остальным — все вышло как в пословице «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

О том, что «Толстой» – 2023 будет посвящен роману «Анна Каренина», объявили еще год назад. В этом году исполняется 150 лет с начала работы Льва Николаевича над этим любимым многими романом — грех было бы не отметить. Как рассказал журналистам праправнук Льва Николаевича, советник президента по вопросам культуры Владимир Ильич Толстой, программа развалилась почти в последний момент, то есть в апреле. Оказалось, что у фестиваля, в центре которого — великий роман, нет хедлайнера — такого, каким в прошлом году стал спектакль Вахтанговского театра «Война и мир» в постановке Римаса Туминаса, оставивший ощущение удивительного единства всех со всеми. Прошлогодний фестиваль получился «всехний», как и хотели организаторы, хотя многое в нем было абсолютной авантюрой.

В этом году масштаб авантюры стал еще больше: когда выяснилось, что у фестиваля нет центрального спектакля, его директор Екатерина Толстая в качестве шутки сказала, что ситуацию мог бы спасти балет «Анна Каренина», который идет на сцене Большого. Шутки шутками, но начались переговоры, Большой театр, у которого гастрольный график расписан на два года вперед, неожиданно нашел возможность привезти балет Джона Ноймайера в Ясную Поляну на три дня и сыграть его на открытой площадке в яснополянском поле.

Для этого события в поле за два месяца была выстроена сборно-разборная копия Большого — с такой же сценой и оркестровой ямой, с огромным backstage-пространством (общая площадь 7500 квадратных метров), с гримерными и рабочей столовой, украшением которой стал панорамный вид на окрестные леса.

В балете Ноймайера история Анны Карениной разворачивается в наши дни — Каренин, крупный политик, идет на выборы, Вронский играет в лакросс, Анна не ложится под поезд, а проваливается под землю (люк символизирует преисподнюю). Но поезд появляется на сцене несколько раз — маленький, игрушечный.

Поезда и железные дороги в произведениях и в жизни Льва Толстого играли особую роль — об этом рассказывал на лекции, вошедшей в образовательную программу фестиваля, писатель Павел Басинский. В его книге «Подлинная история Анны Карениной и Константина Левина», выпущенной «Редакцией Елены Шубиной», есть отдельная глава об этом. Доктор Маковецкий, сопровождавший великого Льва в его бегстве из Ясной Поляны осенью 2010 года, утверждал, что именно железные дороги убили Толстого. В вагоне третьего класса, которым они ехали до Козельска, нещадно курили, Толстой начал задыхаться и вышел подышать на открытую заднюю площадку вагона. Там тоже курили, и тогда он перешел на переднюю площадку, продуваемую встречным ветром. Пятнадцать минут на ветру стали для него роковыми — через десять дней он умер от воспаления легких.

«В романе «Анна Каренина» железная дорога — отрицательный персонаж, — пишет Басинский. — Все, что связано с ней, несет в себе опасность и в конечном счете смерть. Под колесами поезда в начале романа погибает железнодорожный сторож, оставив жену с маленькими детьми… Под поезд бросится Анна… Вронский отправится погибать на Балканскую войну тоже в поезде…»

На фестивале «Толстой» – 2023 железная дорога впервые стала театральной площадкой. На двух платформах станции «Ясная Поляна» несколько раз в день показывали спектакль-перформанс хореографа Альбины Вахитовой «Мара». Станция действующая, движение поездов на ней довольно активное, и спектакль, декорациями которого становятся прибывающие и отправляющиеся товарные поезда, гудки и стук колес, выглядит совершенной фантастикой. Спектакль Альбины Вахитовой — это еще одна попытка перевести историю Анны Карениной на язык современного танца: в нем есть и напряженное ожидание, которым наполнено начало романа, и смятение, и та ловушка, в которую попадает Анна и не может из нее выбраться. Мара — это богиня смерти в славянской мифологии.

Известно, что Толстой собирался написать «Анну Каренину» очень быстро, буквально за две недели, но в результате работа над романом растянулась на четыре года. В какой-то момент Лев Николаевич от него устал и говорил, что «Анна» надоела ему как горькая редька. Именно так и назвал свой спектакль Михаил Плутахин — «Горькая редька». Показывали его даже не на передвижной, а скорее на переносной площадке — потому что реквизит был спрятан в шкатулке из деревянных прутьев, которая вместе с актерами путешествовала от одной площадки до другой, а история Анны Карениной рассказывалась при помощи предметов, которые из нее доставали.

Единственной театральной работой, не связанной с «Анной Карениной», стало «Муравейное братство» Мастерской Брусникина. Этот спектакль-променад показывали в прошлом году, когда центральной темой фестиваля было «Детство», и он так всем понравился, что его решили немного «дорастить» и оставить в программе «Толстого» – 2023. Этот спектакль, в котором зрители превращаются в участников, воссоздает детское ощущение чуда, которое иногда удается вновь испытать благодаря театру.

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля.