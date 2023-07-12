Вячеслав Помельников, Воронежский хор им. Массалитинова: «Хор — это не просто исполнение народных песен, а большая работа по сохранению культурного наследия»

Марина КАЛИНИНА, Воронеж

«Культура» представляет интервью с художественным руководителем Воронежского русского народного хора им. Массалитинова, который он возглавляет более 40 лет, композитором, дирижером и баянистом, народным артистом России Вячеславом Помельниковым. В этом году коллектив отмечает восьмидесятилетие.

— Вячеслав Николаевич, что отличает Воронежский хор от других песенных коллективов?

— Визитная карточка нашего хора — альтовость звучания. Это особый признак, который делает нас уникальными. Таким не обладает ни один хор времен Советского Союза или современной России. Сердцевину звука, который льется со сцены, составляют низкие женские голоса, создающие теплый бархатный поток, пробирающий до мурашек. Кстати, волны мурашек — это самое распространенная характеристика, которым наши слушатели делятся в отзывах или говорят при встрече. Только альты способны создать такое мощное грудное звучание. Без их участия аккорды звучат пустыми и сиротливыми.

Акцент на низкий тембр сделал в свое время Константин Массалитинов. Это он вывел уникальную формулу пробирающего до мозга костей звука – 30 низких женских голосов и 18 мужских. Со времен образования хора, а это 1943 год, соотношение голосов не менялось.

— Хор был создан не в самое подходящее для творчества время. На воронежской земле тогда шли ожесточенные бои с фашистами…

— В период тяжелых испытаний именно искусство поддерживает моральный дух, дает людям силы, наполняет сердца мужеством. Это прекрасно понимал Массалитинов, композитор, неустанный пропагандист и знаток народного творчества, только вернувшийся из действующей армии по ранению. Зимой 1942-1943 года в прифронтовом селе Анна он собрал певцов из лучших самодеятельных хоров ближайших районов Воронежской области и провел первые репетиции.

Репертуар тогдашнего хора складывался из старинных воронежских песен, частушек, хороводов, плясок, песенных композиций патриотической тематики. Первый большой концерт состоялся 20 апреля 1943 года для уходящих на фронт бойцов-красноармейцев. А 1 мая того же года хор дал праздничный концерт на площади освобождённого Воронежа – тогда впервые прозвучала знаменитая воронежская «Калинка» с солисткой Марией Мордасовов. Позже артисты хора разделились на бригады и выступали небольшими составами перед солдатами и жителями прифронтовых сел. И всегда встречали невероятно тепло.

А сегодня Хор не только исполняет популярные народные песни и мелодии России, но и поддерживает воинов СВО – мы собираем посылки, плетем сети, выступаем с благотворительными концертами…

— Вы принципиально не осовремениваете манеру пения и не включаете в репертуар популярные композиции?

— Не видим в этом смысла. Надо понимать, что Хор – это не просто исполнение народных песен, а большая работа по сохранению культурного наследия, как бы громко это ни звучало.

В истории нашего хора было немало историй, когда в глухой деревне у старушки находили песню, делали аранжировку и дарили ей вторую жизнь. А потом публика ее слушала со слезами на глазах, а душа принимала мелодию на уровне ДНК как что-то очень свое, родное и близкое.

— В вашем репертуаре было много украинских композиций, что неудивительно, ведь Воронежская область граничит с Украиной…

— Ничего не изменилось. Песни на украинском языке коллектив продолжает исполнять, и их тепло встречают наши слушатели. А песня «В саду гуляла, цветы сбирала» часто завершает концерты под громкие овации.

— Кто ваши артисты? Расскажите о них.

— Усредненный портрет я вряд ли вам напишу, хотя всегда это люди с профессиональным образованием, хорошим музыкальным вкусом, огромным талантом и недюжинным трудолюбием.

Многие из них посвятили Хору всю жизнь. Это Татьяна Русакова, которая служит Хору с 1968 года (более 50 лет) – сначала певицей, теперь заведует костюмерным цехом. Это артист оркестра, контрабасист Леонид Соломатин, который отдал хору 58 лет жизни. Это заслуженные артисты РФ Раиса Помельникова и Юрий Шмаков, репетитор по балету Неонила Петикова и главный балетмейстер Тамара Дробышева, которые начинали карьеру танцовщицами…

— Выступление Воронежского хора – это всегда настоящий спектакль, который создают певцы, танцоры и музыканты. Кто придумал такой формат?

— Зрителям трудно выдерживать статическую картинку на протяжении двух отделений. Изюминкой становятся залихватские народные танцы в исполнении профессиональных артистов. За красоту их исполнения отвечает наш главный балетмейстер, заслуженная артистка РСФСР Тамара Дробышева. А когда под песню сами певцы начинают двигаться в такт и своими хороводами рисуют танцевальный калейдоскоп, это создает невероятный эффект. И это, кстати, второй отличительный признак Воронежского хора, придуманный в 70-х годах прошлого века тогдашним худруком Михаилом Степановичем Чернышевым — хороводное сопровождение песенных номеров.

Чтобы научиться плыть по сцене, словно лебеди по глади озера, хоровики долго и упорно репетируют. Зато потом зрители не могут поверить, что те двигаются без роликов или каких-то других приспособлений!

— Откройте секрет такого скольжения по сцене.

— Передвигаться нужно на полусогнутых в коленях ногах и приподнявшись на носочки. Сохранять при этом неподвижность всего тела. Двигаться может только голова. Попробуйте сами — это очень сложно.

— Завораживают ваши костюмы, выдержанные в народной стилистике. Расскажите их историю.

— В свое время их разработала известная художница Элина Короткова, взяв за основу женские костюмы воронежской губернии с узнаваемым красно-черно-зеленым-белым рисунком в клетку. С тех пор такая расцветка стала неотъемлемой частью бренда Воронежского хора.

— Еще не так давно люди часто собирались за накрытым столом и затягивали протяжную «Летят утки». Сегодня увидеть такую картинку с участием молодежи практически невозможно. Что делать?

— Я настроен не столь пессимистично, потому что вижу на наших концертах много молодежи. Многие подпевают, многие начинают глубже интересоваться фольклором. У каждого своя дорогая к собственным корням и народному творчеству.

В одной концертной программе Воронежского хора — 25 номеров. Таких программ у нас целых пять! Не все песни народные — некоторые произведения взяты из старинного сборника Пятницкого, который когда-то проделал невероятную работу по сохранению и спасению от забвения уже исчезавшее к началу XX века старинного песнетворчества. Все они находят отклик у современного зрителя, в том числе и молодого.

Сохранение традиций народного песнопения — это сохранение нашей идентичности, нашей национальной гордости. Каждая мелодия и каждый словесный образ в песнях передают ценности, обычаи и образ жизни нашего народа. Это бесценная культурная кладовая, которая заряжает нас энергией и вдохновением, призывает не забывать об истоках и ценить красоту национальной музыкальной культуры.





Фотографии: предоставлено Воронежским хором / на анонсе фотография Марины Калининой.