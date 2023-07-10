Надежда Филатова, ИКОМОС: «Вопросы сохранения наследия — проблема всего мирового сообщества, особенно в условиях геополитической напряженности»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Вице-президент Российского национального комитета Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Надежда Филатова — о том, как складываются у России отношения с ЮНЕСКО, как некоторые страны пытаются исказить историю, и о передаче Западу мощей из Киево-Печерской лавры.

— Надежда Владимировна, как вице-президент Российского национального комитета ИКОМОС и замдиректора, руководитель отдела всемирного наследия и международного сотрудничества Института Наследия, прокомментируйте, пожалуйста, договоренность между Украиной и ЮНЕСКО о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их Италии, Франции, Германии и Ватикану?

— Пока преждевременно говорить об этом. Непонятно, как это будет организовано и со стороны ЮНЕСКО, и со стороны других стран. На мой взгляд, пока это скорее общие предложения, а не конкретная юридически оформленная процедура, потому что есть определенные требования со стороны международных конвенций. Как будут из этой ситуации выходить Украина и ЮНЕСКО — вопрос. Пока нет никаких правовых контуров для этого. Хотя в истории были прецеденты, когда наследие одной страны перемещалось в другую. Например, массовый вывоз культурных ценностей во время Второй мировой войны. Другое дело, что в той ситуации речь не шла о разрешении государств, с территории которых вывоз осуществлялся. Были прецеденты и более близкие по времени — международные организации и некоторые страны планировали вывоз за границу сирийских культурных ценностей. Специальные хранилища предполагалось создать во Франции и Швейцарии. Но, насколько я знаю, позиция Сирии была достаточно жесткой — они его запретили. Как мы видим, продолжается тенденция, когда предпринимаются попытки вывоза культурных ценностей со стороны одних государств на территорию других, которые позиционируются как более безопасные.

— Сейчас идет СВО, угрожает ли операция культурным ценностям на Украине?

— Российская Федерация не наносит ударов по гражданским объектам, соответственно и киевским музеям, Киево-Печерской лавре ничего не угрожает. Поэтому такая экстренная эвакуация культурных ценностей вызывает вопросы. Кроме того, на территории страны есть определенные пункты хранения культурных ценностей, куда объекты эвакуируются при наличии угрозы. Они есть и в Европе, и, полагаю, на Украине. Обычно такие хранилища маркированы и известны, и для другой страны они не являются военной целью, по ним не наносятся какие-либо удары. Почему речь идет именно о вывозе культурных ценностей в другие государства и почему ценности именно из Киево-Печерской лавры, не из других музеев будут вывезены — опять же это большой вопрос к Украине и ЮНЕСКО.



— Как складываются взаимоотношения у России и ЮНЕСКО? Не собирается ли наша страна выходить из этой организации?

— Нет, Россия выходить из ЮНЕСКО не собирается. Потому что это самая крупная культурная международная площадка для обмена мнениями. Наряду со странами Запада, которые все-таки занимают антироссийскую позицию, есть страны глобального Юга, которые в части культурной политики нас поддерживают или соблюдают нейтралитет. Вопросы сохранения наследия — это проблема всего мирового сообщества, особенно в условиях геополитической напряженности. Поэтому я думаю, что членство в ЮНЕСКО важно и полезно для нашей страны.

— Какие последние номинационные досье были внесены от России в ЮНЕСКО?

— Это «Храмы Псковской архитектурной школы» и «Петроглифы Онежского озера и Белого моря». Разработчиком номинационных досье для обоих объектов выступил Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва (Институт Наследия). Это наша работа.

— Планируются еще номинации?

— На ближайшей сессии Комитета всемирного наследия будут рассмотрены две номинации, их подготовкой занимались другие учреждения. Речь идет об «Астрономических обсерваториях Казанского федерального университета» в Республике Татарстан и «Историческом центре города Гороховца» во Владимирской области. На следующую сессию, в 2024 году, будет вынесен объект «Заповеданное Кенозерье» в Архангельской области, подготовкой досье которого занимался уже Институт Наследия. Этим летом мы ожидаем миссию экспертов ИКОМОС в Кенозерский национальный парк для знакомства с объектом на месте.

— Как вы оцениваете шансы «Астрономических обсерваторий» и «Исторического центра города Гороховца» и других номинаций на включение в Список всемирного наследия?

— Что касается «Астрономических обсерваторий» и «Исторического центра города Гороховца», здесь я не берусь комментировать, так как наш институт не занимался подготовкой этих номинаций. Хотелось бы, чтобы как можно больше российских объектов вошло в Список всемирного наследия, несмотря на непростую геополитическую ситуацию. Что касается нашей номинации «Заповеданное Кенозерье», то надеемся, что она будет высоко оценена международными экспертами. Это уникальный культурный крестьянский ландшафт — традиционный, русский, с большим количеством сохранившихся элементов: деревянные часовни с расписными небесами, структура крестьянских поселений, традиционное землепользование, живое нематериальное наследие. Мы считаем эту номинацию перспективной, потому что она полностью соответствует международным подходам к позиционированию и сохранению такого рода культурных ландшафтов.

— Недавно узнала, что президент России Владимир Путин предлагал восстановить взорванный Вознесенский монастырь в Кремле, но это делать запретило ЮНЕСКО. Это правда?

— Насчет запрета — это все же преувеличение. ЮНЕСКО может дать рекомендации, призвать страну к тем или иным действиям, предупредить о последствиях. В данном случае речь скорее шла о рекомендациях российской стороне. Московский Кремль и Красная площадь входят в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти объекты соответствуют определенным критериям, которые включают в том числе критерии целостности и подлинности и должны сохраняться в том виде, в котором были внесены в Список объектов Всемирного наследия. Была общественная и научная дискуссия по поводу сноса 14-го корпуса Московского Кремля, на месте которого теоретически могли бы воссоздать монастырь. Демонтаж был согласован с ЮНЕСКО. И международные, и российские эксперты рекомендовали на этом месте не возводить масштабную реплику утраченного монастыря, а сохранить ценные фрагменты фундаментов и артефакты путем музеефикации. Пожелания экспертов были учтены, и на месте 14-го корпуса сейчас археологический музей, который гармонично вписан в рельеф и дополняет, а не нарушает целостное восприятие объекта всемирного наследия.

— Если говорить о непростой сегодняшней ситуации, можно ли сказать, что и на площадке ЮНЕСКО отдельные страны пытаются исказить исторические факты?

— Да, к сожалению, такие попытки предпринимаются и на уровне ЮНЕСКО тоже. В первую очередь они направлены против признания роли России в различных исторических процессах. Это печально, но это данность, мы с ней живем, мы с ней работаем.

— Можно вспомнить украинскую номинацию «Исторический центр Одессы» от 25 января 2023 года, когда было вымарано любое упоминание о России.

— Да, номинационное досье было подготовлено в экстренном порядке. На чрезвычайной внеочередной сессии исторический центр Одессы был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Видимо, из-за того, что досье готовилось в большой спешке и с некоторой политической ангажированностью, там были допущены многие вопиющие вещи. Так, из досье был последовательно исключен русский след, даже упоминание о Екатерине Великой и ее роли в основании Одессы, по минимуму упоминались российские государственные лица и Российская империя. Отчасти ситуацию поправил ИКОМОС, который в своем заключении все-таки указал, что именно по приказу Екатерины II была основана Одесса. Тем не менее качество номинационной документации, на наш взгляд, все равно не соответствовало высоким требованиям, предъявляемым к подобным документам.

— А попытка Польши продвинуть на прошлой сессии Комитета всемирного наследия свой объект — порт Гданьска, как места зарождения движения «Солидарность»…

— Номинационное досье было абсолютно политизированным, агрессивно антисоветским и антикоммунистическим. Более того, предварительно было принято решение о полном отсутствии у объекта выдающейся универсальной ценности. Тем не менее несколько западных стран пытались убедить Комитет всемирного наследия поддержать польскую номинацию. Лишь благодаря скоординированным усилиям Китая и России получилось пресечь эту попытку дискредитации всей системы всемирного наследия. ИКОМОС в своем заключении рекомендовал не вносить объект в список всемирного наследия, как не обладающего никакой выдающейся универсальной ценностью. Хорошо, что Комитет всемирного наследия прислушался к мнению экспертов, а не лоббистов.

— Готовятся ли сейчас номинации, которые можно счесть антироссийскими?

— Потенциальные проблемы могут возникнуть с французской номинацией «Пляжи высадки десанта в Нормандии». Судя по тем материалам, которые у нас есть, номинация получается не слишком объективной в отношении событий Второй мировой войны. Полностью все внимание сосредоточено на Западном фронте, и высадка десанта в Нормандии преподносится как переломный момент в противостоянии. Вообще нет упоминания Тихоокеанского театра боевых действий. Восточный фронт упомянут минимально. Такая вот западноцентричная трактовка событий Второй мировой войны: высадились, сразу всех победили, и свобода, демократия, победа над тоталитаризмом, фашизмом и так далее. Создается впечатление, что нарочно замалчивается роль СССР в создании предпосылок для удачной десантной операции. Как мы знаем, такая высадка смогла состояться только потому, что дню «Д» предшествовала Сталинградская битва, которая отвлекла внимание Вермахта и оттянула немецкие силы, и это дало возможность провести высадку. Например, в 1942 году Черчилль отказался проводить высадку десанта, тогда был риск проиграть. В 1944 году уже были куда более выигрышные предпосылки. В нашей трактовке истории перелом во Второй мировой войне наступил после Сталинградской битвы. В пользу такого подхода есть объективная информация, объективные исторические факты и даже цифры, которые говорят о том, что это сражение было самым кровопролитным и масштабным в мировой истории. Именно Сталинградская битва являлась ключевым событием, определившим исход Второй мировой войны, а не высадка десанта в Нормандии. Поэтому в том случае, если французская номинация будет внесена в Список всемирного наследия именно в том виде, в котором она есть сейчас, то это будет способствовать искажению исторических фактов.

— Что Россия может сделать в этой ситуации?

— Наиболее перспективным средством борьбы с фальсификацией истории выглядит подготовка своих номинаций. Это может быть совместный проект России и Республики Беларусь. У нас есть мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, а у Республики Беларусь — Брестская крепость, начальная точка Великой Отечественной войны. Такая совместная номинация, которая представляла бы достойно Восточный фронт и правильно расставляла акценты, с нашей точки зрения, могла бы компенсировать западноцентричный подход, который продвигают французы в своей номинации.

— А номинация совместная с КНР имеет перспективы?

— В конце июня директор Института наследия Владимир Аристархов на заседание Российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области культуры предложил создать транснациональную номинацию, посвящённую великому подвигу наших народов во Второй мировой войне. Китай тоже внес большой вклад в победу над фашизмом. Тихоокеанский фронт был очень значимым, в этом смысле Китай — одна из стран-победителей во Второй мировой войне. Думаю, что в дальнейшем у нас будет сформирована номинационная концепция, поскольку речь идет о серии номинаций. В любом случае, независимо от формата номинации, на наш взгляд, логично, чтобы была представлена роль СССР и России во Второй мировой войне, роль Китая и роль западных союзников — и для баланса, и для полноценного представления о Второй мировой войне в Списке всемирного наследия.

— Попытки фальсифицировать историю продолжатся?

— Я думаю, что все зависит от тех действий, которые мы будем предпринимать в ответ на подобные попытки. Конечно, есть достаточно большое количество и политиков, и экспертов, которые настроены не слишком лояльно к нашей стране, они будут пытаться свою точку зрения продвигать. Но те материалы, те аргументы, которые мы видим, например, со стороны ИКОМОС, чаще всего достаточно объективны и в меньшей степени политизированы, чем могли бы быть. Поэтому я верю в хорошее и надеюсь, что и в дальнейшем мы будем занимать научную аргументированную позицию и благодаря ей сможем переломить эту негативную тенденцию, когда пытаются пересмотреть отдельные исторические события. Уверена, что через какое-то время эта волна негатива схлынет, возобладают рациональность и здравый смысл и, наконец, мы все вновь сможем заниматься сохранением мирового культурного наследия без оглядки на политическую конъюнктуру.

Фотографии: Александр Авилов / АГН Москва.