Уникальное село: оставлял ли Пушкин свою шляпу в Микулине

Иван КРЫЛОВ

Материал опубликован в августовском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

В расположенное на северо-западе Подмосковья село Микулино из столицы ехать — несколько часов: сначала по Новой Риге, затем по не ремонтировавшимся, наверное, со времен Софьи Власьевны дорогам через Волоколамск, Ярополец и Лотошино. Из Твери же сюда добраться в несколько раз быстрее и легче: до областного центра всего километров пятьдесят. Веками этот населенный пункт был теснейшим образом связан именно с Тверью, и его появление в составе Московской области в 1929 году можно расценить как своеобразную, запоздавшую на несколько столетий «аннексию».

Микулино — интереснейшее и даже уникальное село: кроме храма XVI века и Городища — объекта культурного наследия федерального значения — здесь есть собственный краеведческий музей, насчитывающий более тысячи экспонатов, и настоящая картинная галерея.

Древних княжеских городов в Московской области не так уж и много: Звенигород, Дмитров, Серпухов... В этом «золотом кольце» Микулино должно по праву занять свое достойное место: когда-то оно было не просто городом Микулиным, но центром удельного княжества!

Бывшая столица встречает гостей надписью на крутом склоне крепостного холма: «Микулино. 1318». Дата — во многом условная, во всяком случае селиться на этом месте стали с XI века. Среди местных жителей давно в ходу легенда о том, что своим появлением город обязан богатырю Микуле Селяниновичу, который самолично расчистил в дремучем лесу место для поселения. Возможно, какая-то историческая правда тут есть: Микула — новгородский богатырь, а выходцы из Господина Великого Новгорода когда-то активно осваивали эти земли.

Кто основал город — неизвестно, но в любом случае это была крепость, кром — высокий земляной вал, а на нем — дубовые деревянные стены с башнями. Сейчас высота сохранившейся насыпи достигает 5,5 метра (раньше была больше). Протяженность стен составляет 600 метров (что несколько меньше, чем в Дмитрове), однако внутри крома спокойно могли разместиться и княжеские хоромы, и палаты ближних бояр, и жилища дружинников. И, конечно, обращает на себя внимание здешний храм, посвященный небесному покровителю города Архистратигу Михаилу.

Крепость неоднократно выдерживала осады, и даже в первой четверти XVI столетия город имел большое значение не только в экономическом, но и в военно-политическом смысле. Об этом говорит хотя бы то, что во время нашествия крымского хана Махмет-Гирея великий князь Василий III с семьей избрали местом своего убежища именно Микулин.

Стены города-крепости с юго-запада и юга опоясывала Шоша (приток Волги), река неширокая и быстрая. Сегодня ее берега облюбовали рыбаки, а когда-то тут была судоходная водная артерия.

Местные купцы слыли богатыми. В лучшие годы в Микулине проживали несколько тысяч горожан, занимавшихся ремеслами и торговлей. О размерах средневекового поселения можно судить по храмам: в стародавние времена на этой земле стояли двенадцать церквей, а дореволюционный историк Владимир Борзаковский предполагал, что здесь их было восемнадцать.

Археологи находили в Микулине весы и печати, серебряные и медные монеты (местные князья чеканили свои дензнаки, на коих изображался воин с копьем и луком, позднее на «денге микулинской» появились кошка и некая фантастическая птица), а также ювелирные украшения. Одно из них, поистине уникальное, хранится в Москве, в Историческом музее. «Микулинскую чашу» — ценный образец русского средневекового прикладного искусства — обнаружили, можно сказать, случайно в осыпи вала детинца: чистое серебро, чеканный узор, на донышке — силуэт «ездеца» на коне, поражающего копьем упавшего на спину дракона.

Тверской землей на протяжении веков правили князья из династии младшего брата Александра Невского Ярослава Ярославича, чей правнук Михаил Александрович стал «гением места» — именно он считается первым удельным микулинским князем.

Происходил из «хорошей семьи», являясь внуком убитого в Орде преподобного князя Михаила Ярославича и святой княгини Анны Кашинской, сыном Александра Михайловича, тоже казненного ордынцами (1339).

Михаил Александрович правил в Микулине меньше двадцати лет, однако заслужил уважение народа (летописи называли его добрым и любимым князем). Затем занял тверской великий стол и тут же повел борьбу с Москвой за главенство на Руси. Был самым деятельным (и самым опасным) соперником Дмитрия Донского. По словам средневекового хрониста, князь Михаил «был муж страшен и сердце его яко сердце льву». В своей борьбе опирался на поддержку зятя, великого литовского князя Ольгерда. Микулинский полк принимал участие в «литовщине» — страшных набегах западных соседей на русскую столицу. В ответ московские полки дважды — в 1370-м и 1375-м — штурмовали Микулин. Дмитрий Донской его разграбил и сжег, а жителей увел в плен. Но то, как говорится, — «дела давно минувших дней», хотя некие отголоски «тверского сепаратизма» можно встретить и у нынешних жителей села...

Обычно, получив удел, князь первым делом ставил храм в честь своего небесного покровителя. Собор в Микулине построили в 1398 году. Михаил Александрович к тому времени уже давно пошел «на повышение», но свою «малую родину», видимо, не забывал. Надпись на западной стороне церкви гласит: «В год 6904 (1397) заложена церковь святого Архангела Михаила князем в Городке великим Михаилом».

Собор конца XIV века не сохранился, спустя двести лет его перестроили. Стены храма по-своему интересны: наружная и внутренняя части были выложены из кирпича, а пространство между ними заполнялось битым камнем и заливалось раствором (такая кладка применялась при возведении крепостей, отличалась особой прочностью). Первоначально здание имело высокий белокаменный подклет, где находилась родовая усыпальница микулинских князей.

Удельное княжество существовало 146 лет, в течение коих сменилось шесть поколений правителей. В 1477-м, сообщает Никоновская летопись, когда Иван III для «вразумления» Новгорода повел московское войско через Микулин, государя хлебом-солью встретил князь Андрей Борисович, получивший в ответ предложение присоединиться к армии. Отказаться было невозможно, в походе он возглавил тверские отряды и в том же году стал служить Москве.

В XVI веке род Микулинских пресекся, и город перешел к их дальним родственникам князьям Телятевcким.

Особенно прославился в русской истории Семен Телятевский-Микулинский, являвшийся видным полководцем и сподвижником Ивана Грозного, принимавший участие во всех казанских походах, строивший в 1551 году Свияжск и назначенный его первым воеводой. «История о Казанском царстве» описывает Семена Ивановича так: «Скачет он, словно огненный, на своем коне, и меч его и копье, словно пламень, во все стороны обрушиваются на врагов и посекают их». В мае 1552 года царь поставил его наместником Казани. Потом князь участвовал в Ливонской войне, возглавлял большой полк в походе против ордена. Был тяжело ранен, а умирая, распорядился, чтобы похоронили его «в отечестве своем в Николине (Микулине)».

Непоправимый урон городу нанесла Смута. Польские интервенты разорили его дотла, с тех пор он стал именоваться Микулином-Городищем (то есть «бывшим городом»).

Когда умер последний владелец из рода Телятевских (в середине XVII века), эти земли стали переходить из рук в руки Голицыным, Куракиным, Нарышкиным и другим важным вельможам. Граф Николай Румянцев — канцлер Российской империи, создатель Румянцевского музея, большой любитель древностей — почему-то (совершенно необъяснимо) приказал уничтожить в 1822 году в соборе Михаила Архангела девять каменных надгробий микулинских князей. Другой любитель старины Николай Головин, напротив, собрал исторические материалы о славном месте и издал их под названием «Микулинская летопись, составленная по древним актам от 1354 до 1678 года».

Последним владельцем Микулина-Городища был статский советник Александр Бухмейер.

Он решил основать здесь винокуренный завод и при нем сельскохозяйственную школу, планировал протянуть к своему имению «чугунку» от Шаховской и даже построил на собственные средства здание железнодорожного вокзала перед самой Первой мировой войной.

Старицкий краевед и археолог Иван Крылов в 1916 году сообщал: «Село Микулино-Городище в настоящее время является центром умственной и экономической жизни для окружающей местности, где сосредоточены различного рода учреждения, как-то: 1) школа винокуров, 2) двухклассное министерское училище, 3) земская больница, 4) почтово-телеграфное отделение. 5) телефонная станция, 6) волостное правление, 7) ломбард губернского ведомства, 8) земское и Северного общества страховые агентства... В имении Ал. Бухмейер имеется винокуренный завод, и на его же бывшей земле построена по всем правилам современной техники каменная и земская больница, стоимостью ок. 80 тыс. руб.».

Трудно понять жителей, которые в революцию 1905 года сожгли усадьбу Бухмейера до основания.

В исследовании Российского института природного и культурного наследия имени Д.С. Лихачева приводится любопытный факт: «Древнее село Микулино-Городище хранит много народных преданий. Одним из них является предание о посещении Микулина А.С. Пушкиным, который якобы заезжал сюда по дороге в Москву или на обратном пути. Есть сведения, что в старинном микулинском барском доме хранилась шляпа Пушкина в память о его пребывании здесь».

Про Александра Сергеевича — миф. А вот другой Александр Пушкин действительно тут родился — Александр Иванович. Он стал артистом знаменитого ленинградского Кировского балета и великим педагогом, воспитал плеяду мировых звезд, среди которых — Аскольд Макаров, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Юрий Соловьев, Олег Виноградов...