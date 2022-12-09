Память и слава: 9 декабря — День Героев Отечества

Андрей САМОХИН

Материал опубликован в ноябрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

Праздник ратной славы и воинской доблести — День Героев Отечества был установлен в нашей новейшей истории по примеру когда-то отмечавшегося в России Дня георгиевских кавалеров. Последний императрица Екатерина Великая учредила и приурочила к Егорию Осеннему — 26 ноября по старому стилю, 9 декабря по новому.

Высшую военную награду империи — орден Святого Георгия Победоносца вернули россиянам в 2000 году. Вручался он с тех пор довольно редко, но это, конечно же, не означает, что ратный героизм в народе иссяк.

У этого ордена когда-то была в нашем Отечестве совершенно особая репутация. Ему даже стихотворные строки русские поэты не раз посвящали: «Долетают редко вести к нашему крыльцу, подарили белый крестик твоему отцу»; «Твой знак носил прекрасный Гумилев, и первым кавалером был Кутузов!»; «Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и теплый клозет! Как вам не стыдно о представленных к Георгию вычитывать из столбцов газет?!»

Дважды представлявшийся на Кавказе к Георгиевскому кресту и оба раза обнесенный Лев Толстой не скрывал своей горечи: «Я вам признаюсь откровенно, что из всех наград я имел тщеславие добиваться именно этого маленького крестика и что это препятствие доставило мне большое горе».

Сегодня орден Святого Георгия Победоносца имеет, как встарь, четыре степени. В дореволюционной России каждое решение о вручении становилось широко известно и подробно объяснено соотечественникам. Новейшая история и статистика награждений вызывают вопросы. По-видимому, большинство кавалеров удостоились старейшего и почетнейшего ордена за успешно проведенную операцию «Принуждение Грузии к миру» в августе 2008 года. Точно известен первый получивший Святого Георгия — командующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковник Сергей Макаров. Среди представителей высшего командования этим орденом награждены бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов, бывший начальник генштаба Николай Макаров, а также Михаил Урасов, Вадим Волковицкий и Игорь Садофьев.

Единственный негенерал, получивший Георгия (за ту же операцию), — подполковник спецназа ВДВ Анатолий Лебедь. Он руководил группировкой воинов, лихо захвативших военно-морскую базу в Поти и потопивших катера грузинских ВМС. Скорее всего, были и другие награжденные, но этой информации Минобороны не раскрывает.

Из кавалеров ордена Святого Георгия IV степени, полученного за сирийскую кампанию, известны генерал-лейтенант Юрий Яровицкий, генерал-полковник Александр Лапин и гвардии подполковник Денис Клетенкин.

В ходе специальной военной операции на территории бывшей Украины, среди терриконов Донбасса, в Мариуполе, под Изюмом, Херсоном, Киевом, Харьковом русские воины (в широком понимании этого слова) проявили достойную своих предков отвагу, отменную ратную смекалку, героическое самопожертвование. Плохо, что сражаться на сей раз пришлось с зомбированными братьями по крови и языку, но так уж вышло...

Проявления героизма на войне бывают разные, например — в духе лихого суворовского напора и тёркинской смекалки. Экипаж машины боевой Героя Российской Федерации (звание присвоено 4 марта сего года) старшего сержанта Юрия Нимченко в боях за дамбу Северо-Крымского канала уничтожил сперва три, а потом еще шесть танков, а также три бронетранспортера. Другой Герой России, наводчик мотострелкового отделения сержант Роман Каштаков спас свою колонну, столкнувшуюся на дороге с численно превосходившими силами неприятеля: меткий выстрел из БМП по набитому снарядами украинскому грузовику привел к детонации и уничтожению сразу пяти вражеских бронетранспортеров.

Особое отношение на Руси всегда было к тем, кто, не желая сдаваться в плен, погибал и забирал с собой на тот свет врагов. Случаев такого героизма нынешняя война предоставила уже не менее десятка.

Ельчанин Владислав Дорохин до службы в вооруженных силах учился в кадетском классе, сдавал на золотой значок нормы ГТО, занимался карате. Поступил было в институт культуры и туризма в Симферополе, куда переехала семья. Имея отсрочку от армии, Владислав неожиданно для родных и друзей взял академический отпуск и ушел служить срочную, а затем подписал контракт, став матросом-мотористом на сторожевом корабле «Ладный». В начале мая, перед Днем Победы, написал заявление об отправке на СВО. Так он стал рядовым 810-й гвардейской ордена Жукова отдельной бригады морской пехоты. Воевать, однако, пришлось исключительно на суше. На фронтовых дорогах молодой воин подобрал голодного рыжего пса, откормил своим пайком. Собака не отходила от нового хозяина ни на шаг.

Война, как известно, полна жестоких роковых неожиданностей. 21 июня морпехи, прочесывая лесополосу возле Егоровки, нарвались на крупную группировку противника. В перестрелке Дорохин уничтожил десятерых боевиков. Когда наш БТР был подбит из гранатомета и товарищи поспешили эвакуировать из бронемашины раненых, Влад остался прикрывать их отход огнем. Патроны скоро кончились, автомат русского воина замолчал, тут-то враги и полезли со всех сторон. Морпех зажал в руках две гранаты, предварительно выдернув из каждой чеку, лег на землю, притворяясь мертвым... В тот момент, когда к нему подошли, раздался двойной взрыв. Посмертно Владислава Дорохина представили к ордену Мужества и званию Героя России. До его 22-го дня рождения оставалось два месяца...

С «жовто-блакитным» злом в полях и лесах бывшей Украины сражаются порой совершенно необыкновенные, фантастические люди. Факты из жизни добровольца Евгения Бутенко с позывным «Бара» из Читы напрямую отсылают к самому известному произведению Бориса Полевого. Пятнадцатилетним юношей Женя из-за варикоза потерял голень и стал использовать для передвижений железный протез. С участью калеки не смирился, поступил в институт, отучился на программиста. Позже открыл собственное производство «искусственных ног» для других инвалидов. В 2015-м победил на первенстве мира по пауэрлифтингу по версии WRPF в весе до 110 килограммов.

Когда началась война, бросил все и поехал на Дон, в ростовский полевой лагерь для добровольцев. Там же впервые взял в руки оружие и при этом как-то умудрился скрыть не только отсутствие боевого опыта, но и свою инвалидность!

Сражался и одновременно оказывал товарищам квалифицированную медицинскую помощь. В лесах под Изюмом осколками посекло его здоровую ногу, разорвало мениск и сухожилия. Евгения отправили на лечение домой, провели операцию на ноге. Пройдя реабилитацию, Бара вновь засобирался на фронт — добивать бандеровцев...

Испокон веков высшее уважение в нашем народе заслуживали те, кто «живот свой положил за други своя», — таких героев за время СВО тоже было отмечено немало.

Уроженец города Шиханы Саратовской области старший лейтенант Александр Потапов отправлялся на земли бывшей Украины дважды — как опытный воин, инструктор центра специального назначения, обладатель крапового берета, участник сирийской кампании. Из первой командировки в начале спецоперации вернулся в составе отряда Росгвардии без единой царапины, да еще и с медалью «За отвагу». После короткой побывки отправился обратно, в пекло сражений.

В Изюме, который защищал его отряд «Витязь», 30 августа было особенно жарко. Начинался «харьковский» прорыв неприятеля. Укронацисты обстреляли американскими ракетами HIMARS городской рынок, на котором было полно мирных жителей. Оказавшиеся рядом русские спецназовцы начали выводить в укрытие перепуганных людей. Когда взрыв ракеты прогремел совсем рядом с Александром, он мгновенно бросился к двум девочкам и закрыл их от гибели своим телом. Множественные осколки жизнь старшего лейтенанта Потапова оборвали. Звание Героя России ему было присвоено посмертно.

Аналогичный подвиг совершил, спасая своего командира, гвардии сержант Андрей Шатохин. Фельдшер Екатерина Иванова заслонила собой раненого, которого вытаскивала с поля боя...

Русские женщины на этой войне, как и их прабабушки в период Великой Отечественной, проявляют такие же самоотверженность и героизм, что и мужчины.

Ефрейтор медслужбы 106-й тульской дивизии ВДВ Кристина Ким (красотка с внешностью топ-модели) под огнем противника хладнокровно вынесла с поля боя 12 (!) раненых десантников, чем, вне всякого сомнения, спасла их жизни.

Но не только под знаком Красного Креста совершают подвиги русские женщины. Если 80 лет назад в боях с гитлеровскими захватчиками кроме медсестричек отметились связистки, летчицы, снайперши, то женщины-артиллериста в истории России (да, наверное, и всего мира) до сей поры не было.

Таковой стала Ольга Качура (в девичестве Карабет), дочь генерала, уроженка Донецка. Свой позывной «Корса» (в романских языках это — «погоня», «гонка») она получила в 2014-м после смелого рейда в тыл врага под Славянском, когда хитростью увела у ВСУ боевую технику. Обратно на трофейном БМП ей пришлось гнать с невиданной скоростью.

Позже Ольга и ее товарищи отбили у украинцев несколько систем залпового огня «Град». Эти боевые машины стали основой реактивного артдивизиона, в котором Корса служила замкомандира в звании гвардии полковника Народной милиции ДНР. Под началом Ольги Качуры было полторы сотни серьезных мужчин, которые слушались ее беспрекословно. Авторитет женщины-офицера базировался на воинской смекалке и хладнокровном расчете, помноженных на отвагу. А также — на багаже прошлой жизни: Ольга когда-то окончила военную кафедру донецкого Политеха по специальности «Разработка ПО для системы наведения баллистических ракет», затем прослужила почти три десятка лет в милиции, уйдя оттуда в звании полковника.

Она образцово стреляла из всех видов оружия, а в метком наведении реактивных снарядов (в том числе ночью) ей не было равных. Ее дочь Алена, достигнув совершеннолетия, по собственному желанию отслужила четыре года в подразделении матери. Фактически выросший на войне приемный сын сейчас также готовится пойти по стопам бесстрашной Корсы.

За дерзкие вылазки, когда в кромешной тьме, не зажигая фар, дивизиону удавалось подобраться близко к противнику и обрушить на него огненный шквал, западные проукраинские СМИ прозвали ее Леди Смерть, а киевские наци устроили на нее настоящую охоту. Ольга пережила не менее трех покушений, в одном из которых была легко ранена и контужена.

Легендарная Корса погибла 3 августа. Ее автомобиль попал под обстрел на опасной трассе между Горловкой и Ясиноватой. Во время торжественного прощания с героиней нацисты поливали огнем Донецкий театр оперы и балета, где шла траурная церемония, убив шесть и тяжело ранив семь человек.

Владимир Путин присвоил Ольге Качуре звание Героя России, Денис Пушилин — Героя Донецкой Народной Республики. Еще при жизни женщина-артиллерист стала кавалером трех Георгиевских крестов ДНР II, III и IV степени (награду учредил 29 мая 2014 года тогдашний министр обороны ДНР полковник Игорь Стрелков).

Таким образом, по числу Георгиев Ольга Качура превзошла знаменитую героиню Первой мировой войны Марию Бочкареву, первую в России женщину-офицера.

История нашей Родины едина. Ее сыновья и дочери с древних времен и до нынешней схватки с НАТО на полях Украины — одного корня и одного духа. Кому-то хотелось думать, что Великая Россия осталась в прошлом, но это — опасное заблуждение. Она вновь восстает из мнимого небытия, скрепляя собственное возрождение кровью и славой своих героев.