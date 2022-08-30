Василиса премодная: как «Телеграф» объединил молодых российских дизайнеров

Ксения ПОЗДНЯКОВА

«Афимолл Сити» завел «Телеграф». Главное отличие нового универмага — наличие «Секции московских дизайнеров — Created in Moscow».

Благодаря поддержке со стороны Агентства креативных индустрий при департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы 50 российских модных брендов — от одежды до аксессуаров — получили шанс встретиться с покупателями одного из крупнейших и популярнейших торговых центров столицы. Мы пообщались с участницей проекта, основательницей марки одежды artmulier Василисой Макаровой.

— Василиса, расскажите, с чего начинался ваш бренд и как долго он уже существует?

— Идею запустить собственный бренд я обдумывала достаточно давно, уход иностранных брендов с нашего рынка подтолкнул меня к уже более решительным действиям. Я столкнулась с тем, что у нас не так легко найти хорошие трендовые вещи, где соблюдался бы баланс цена/качество, и решила, что мне под силу что-то с этим сделать. Тогда я сделала публикацию в соцсетях, что ищу партнера для этой истории, — так мы познакомились с Ариной Кистановой. В апреле мы стартовали, а спустя всего несколько недель пошли первые продажи.

— Что означает название artmulier?

— Mulier в переводе с латыни означает «женщина», а мы точно знали, что делаем бренд про женщин и для них. У приставки art есть два значения: во-первых, это часть моей девичьей фамилии, а во-вторых, мы считаем, что искусство, как и поп-культура, является источником вдохновения нашей героини в повседневной жизни.

— Как вы представляете свою клиентку?

— Мы видим ее как молодую и целеустремленную девушку, которая зарабатывает и делает важные решения по жизни сама — такая self-made girl. Она образованна, любит искусство и разбирается в нем, часто путешествует и стремится постоянно расширять свои горизонты. Ценит уникальность, следит за трендами, но не слепо копирует их, а адаптирует под себя. Ну и, конечно, обращает внимание на бренды с хорошим сервисом, над которым мы активно работаем.

— Изначально вы делали ставку на онлайн-продажи или хотелось выйти в офлайн?

— Скажу честно, когда мы с Ариной заходили в этот бизнес, то не до конца понимали, как он устроен, да и по-прежнему каждый день открываем для себя что-то новое. Конечно, нам бы хотелось присутствовать не только в Сети. Через месяц, как мы запустились, нас пригласил магазин CDD — Центральный дом дизайнера. Тогда продавцы еще даже не успели развесить все наши вещи, как их тут же раскупили. Для нас это стало неожиданностью — мы точно не могли представить, что будет такой спрос. Затем мы приняли решение делать интернет-магазин, но при этом не оставляли мысли о развитии площадки офлайн. Через полтора месяца нас отобрали участвовать в Московской неделе моды, за что мы очень благодарны организаторам. В рамках fashion-маркета мы были размещены на Тверской площади и вошли в топ по продажам — за три дня удалось сделать достаточно существенную выручку.

— Как вы рискнули запуститься в такое непростое время?

— Как говорила раньше, для нас это послужило толчком и было неким вызовом — мы рискнули, и риск оказался оправдан. Мы начинали с Ариной вдвоем, но сейчас постепенно расширяем штат — теперь в компании есть конструкторы и технологи. Производство увеличивается, поэтому уверены, что и команда будет постепенно расширяться.

— Вы сказали, что не знали, с какими трудностями столкнетесь. С чем были связаны основные сложности?

— У нас не было производственного опыта, и приходилось всё изучать с нуля: мы объездили порядка 20 производств, прежде чем нашли тех, кто может отшить наши модели качественно и по доступной цене. Некоторые из них так завышают стоимость работ, что нам бы пришлось продавать коллекции в разы дороже, чего мы не хотим делать. Сейчас есть проблемы с тканью и фурнитурой: когда мы закупали ткани в апреле, то на итальянских стоках был и большой выбор, и метражи, а сейчас все куда скромнее. Увеличивать производство в такой ситуации становится все сложнее, поэтому мы также ищем качественные ткани в Турции и Китае.

— А нет желания поискать что-то отечественное?

— Конечно, есть! Это бы существенно облегчило логистику и снизило производственные косты. Но в данный момент найти у наших производителей ткань нужного качества мы, к сожалению, не смогли — она существенно уступает тканям из Италии, Китая и Турции. Мы часто ходим на выставки и различные конференции, где выставляются локальные производители тканей, собираем контакты и делимся обратной связью. Так, например, мы узнали про Свердловский камвольный комбинат. Хорошие доступные материалы, но при этом нужно заказывать ткань в большом объеме и очень заранее — у нас пока нет такого длинного производственного цикла.

— Незадолго до открытия «Телеграфа» Агентство креативных индустрий при департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы организовало на «Красном Октябре» встречу со всеми участниками проекта. В ходе разговора представители индустрии озвучили общую боль: нехватку швей и технологов. Насколько вам знакома эта проблема?

— Очень знакома. Найти хорошего конструктора и правда нелегко, так же, как и швей, способных сшить что-то сложнее футболок, худи и спортивных костюмов. Из-за этого нам пришлось несколько раз менять производство, так как мы делаем достаточно «сложную» одежду.

— Как вы узнали о проекте «Телеграф»?

— После успешного участия в Московской неделе моды нам на почту пришло письмо от Агентства креативных индустрий с предложением попробовать себя в их новом проекте. Мы подали заявку и прошли.

— Насколько данная инициатива кажется вам нужной и своевременной?

— Такая поддержка очень важна. Сшить много одинаковых худи и продать их через Wildberries довольно легко, а создать хороший дизайнерский продукт намного сложнее. На данный момент московские магазины забирают около 50 процентов прибыли — можете представить, что развивать качественный бренд в таких условиях невозможно. Здесь же нам предоставили льготные условия при возможностях крупного торгового центра. Мы решили, что хотим потестировать продукт и подрастить наш бренд. Думаю, если правительство Москвы будет продолжать поддерживать молодых дизайнеров, открывая подобные площадки, то это будет пользоваться огромным спросом и положительно влиять на индустрию.

— В ходе встречи с главой департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексеем Фурсиным вы озвучили предложения, как можно улучшить проведение Московской недели моды. Ваши замечания были приняты к сведению. Насколько вам кажется важным, что столичные власти готовы прислушиваться к молодым дизайнерам?

— Очень здорово, что организаторы собирают обратную связь и стараются повысить уровень мероприятия. Уверены, что это поможет развитию как индустрии, так и города в целом.

Фотографии: Александр Авилов / АГН Москва; фотография на анонсе предоставлена Василисой Макаровой