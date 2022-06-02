Россия в исторической ретроспективе

Валерия АНТОНОВА

Материал опубликован в №2 печатной версии газеты «Культура» от 24 февраля 2022 года в рамках темы номера ««Мягкая сила» России: чем мы интересны для соседей?».

Мы решили сравнить, насколько могущественна была Россия в разные исторические периоды. Когда наша страна оказывала наибольшее влияние на мировую экономику? В какие периоды была наиболее обороноспособна? И действительно ли современная Россия сопоставима по значимости в глобальном масштабе с тем, какой она была во времена империи и СССР?

Методика: как мы считали

В первую очередь нужно оговориться, что современную Россию мы сравнивали с ее историческими предшественниками — Российской империей и СССР. Для начала мы выделили исторические периоды для сопоставления. Это 1600 год (начало Смутного времени), 1700 год (правление Петра I и начало Северной войны), 1820 год (последние годы правления Александра I), 1870 год (начало последнего десятилетия правления Александра II), 1913 год (канун Первой мировой войны). В истории СССР мы выделили три условные временные точки: 1935 год (правление Сталина до начала репрессий), 1965 год (начало правления Брежнева) и 1985 год (начало перестройки). В истории Российской Федерации мы рассмотрели следующие условные вехи: 1994 год (те самые лихие девяностые), 2000 год (начало президентства Путина), 2008 год (начало мирового экономического кризиса) и 2020 год (год пандемии, а заодно и год, за который доступна наиболее актуальная статистика на данный момент).

Далее мы выбрали критерии, по которым можно провести сравнение. Во избежание субъективных трактовок решили сопоставлять исторические периоды только по исчисляемым параметрам. Сколь бы привлекательной ни казалась идея сравнить, например, отношение населения к власти, это невозможно: если в новейшей истории Российской Федерации социологи и проводят подобные опросы, то найти такие данные для Российской империи или для Советского Союза нереально. Потому мы остановились на следующих критериях: состояние экономики, численность населения, территория и состояние вооруженных сил.

По каждому из критериев мы составили топ-10 исторических периодов. За первое место мы давали по десять баллов, за второе место — по девять баллов и так далее до одного балла за десятое место. Периоды с одинаковыми показателями по тому или иному критерию получали за него равное количество баллов. После мы просуммировали полученные баллы и составили итоговый рейтинг.

Рассмотрим методику подробнее на примере экономического критерия. За основу была взята база данных Ангуса Мэддисона из Гронингенского университета, который документировал экономические показатели различных стран мира с начала нашей эры до 2008 года. Поскольку данные, собранные Мэддисоном и его коллегами, завершаются 2008 годом, для 2020 года мы воспользовались данными Всемирного банка. Здесь следует учитывать, что в базе Мэддисона ВВП измеряется в международных долларах 1990 года. Всемирный банк же предоставляет данные в текущих ценах — однако для сравнения 2020 года и других выбранных нами исторических периодов это все равно достаточно репрезентативно. (Таблица 1)

Лидером по ВВП на душу населения стал 2020 год. Несмотря на разные методы оценки этого показателя, о которых мы рассказали выше, к 2020 году ВВП России на душу населения по ППС существенно вырос по сравнению с предыдущими историческими периодами. Безусловно, следует оговориться, что, если для России в историческом масштабе это хороший показатель, то в США он выше примерно вдвое. Как бы то ни было, 2020 год получает в этой категории десять баллов. Второе место занимает 2008 год — тогда это был своего рода пик перед падением, последствия экономического кризиса для нашей страны проявились только в 2009 году. 2008 же год получает девять баллов. Третье место и восемь баллов достаются 1985 году: эра пустых полок в советских магазинах еще не наступила, и, хотя многие из тех, кто застал тот период, и говорят, что в воздухе уже начинало веять началом заката эпохи, Союз еще держался.

В этой категории мы проанализировали также долю России в мировом ВВП — иными словами, какое значение наша страна имела для мировой экономики. Здесь доминирует эпоха СССР. Первое место по этому показателю (9,9%!) занимает 1965 год — десять баллов. Второе место и девять баллов присуждаем 1935 году, когда СССР принадлежали 9% мирового ВВП. Тройку лидеров с восемью баллами замыкает 1913-й: промышленность царской России активно развивалась, Первая мировая война и революция 1917 года еще не нанесли стране своих ран.

Итого, по пятнадцать баллов в категории экономики набрали 1985-й и 1965-й, тринадцать баллов получил 1935 год, а 2020-му достались двенадцать баллов.

Ибо нас много (а много ли?)

Безусловно, могущество страны во многом определяется людьми, которые в ней живут. Так называемый человеческий капитал в конечном счете — основа и экономики государства, ведь тот же самый ВВП, о котором мы говорили выше, включает в себя суммарную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны. Иными словами, чем больше мы этих товаров и услуг потребляем, тем выше ВВП — соответственно, большая численность населения способствует увеличению этого показателя.

Распад Советского Союза не зря называют крупнейшей геополитической катастрофой: помимо того, что миллионы людей, еще вчера находившиеся внутри единого государства, на следующее утро проснулись чужаками без гражданства, могущественная страна практически в одночасье утратила чуть ли не половину своего «человеческого капитала». (Таблица 2)

Здесь тройку лидеров составляют 1985-й, 1965-й и 1935 годы: несмотря на потери Великой Отечественной войны, население Советского Союза росло пропорционально общемировому темпу прироста населения. В 1994 году, когда Россия уже была «сама по себе», без союзных республик, ее население насчитывало всего 148,4 млн человек, и в дальнейшем оно продолжило снижаться. Согласно неутешительным прогнозам Минэкономразвития, убыль населения России продолжится, и к 2024 году численность граждан страны сократится еще на 1,7 млн человек относительно 2020 года.

Здесь надо оговориться, что в нашем анализе мы использовали данные Всемирного банка, который оценивает численность населения России на 2020 год на уровне 144,1 млн человек, в то время как, по подсчетам Минэка, оно составляет 146,7 млн человек. Как бы то ни было, это существенно меньше, чем в советские и даже дореволюционные годы.

Одна шестая часть суши

Всех иностранцев Россия поражает в первую очередь своими размерами: еще бы, ведь, согласно расхожему выражению, наша страна занимает одну шестую часть суши (в действительности же — одну девятую, просто в конце XIX века, когда и появилась крылатая фраза об «одной шестой», площадь суши Земли была известна не слишком точно). Размер территории впечатляет и как будто сам по себе дает жителям России повод для гордости: просто-напросто приятно осознавать, что живешь в стране, которая достигла такого могущества, что смогла удерживать такую гигантскую территорию. (Таблица 3)

Самой большой территория России была, кстати, не во времена Советского Союза, а незадолго до Первой мировой войны и революции — в 1913 году. Тогда в состав Российской империи входила, например, Финляндия. К настоящему моменту площадь территории России, по данным Российского исторического общества, составляет 16,9 млн кв. км, и присоединение Крыма не слишком сильно повлияло именно на площадь — все же это не такой уж и большой участок суши в масштабах всей страны.

Военная мощь

Согласно крылатому выражению, приписываемому Александру III, «у России только два союзника — армия и флот». И если сопоставить состояние флота достаточно сложно (слишком уж разнятся между собой по значимости типы военных судов), то состояние армии в разные исторические периоды мы все же попытались сравнить, основываясь на двух главных параметрах — численности военнослужащих и доле военных расходов от ВВП. (Таблица 4)

Достоверных данных о последнем параметре в царские и советские годы практически нет, но, основываясь на доступной информации, можно сделать вывод, что наибольшая численность армии и доля военных расходов от ВВП страны пришлась на последние годы существования СССР. Существует даже мнение, что отчасти именно завышенные расходы на военно-промышленный комплекс сыграли свою роль в распаде Советского Союза: якобы из-за чрезмерного внимания властей к этой сфере пострадали все остальные. Однако столь серьезное событие, конечно, не могло произойти из-за одного только фактора военного бюджета: существовал целый комплекс причин, одной из которых был и внешнеэкономический кризис, связанный с мировым падением цен на нефть в 1980-х годах.

Подводим итоги

Просуммировав баллы по критериям, мы получили следующую картину: первое место разделили 1985 и 1965 год, второе место занял 1935 год, а третье место досталось нашей современности, 2020 году.

Какие выводы можно из этого сделать? Во-первых, наши ощущения и тем более наше сегодняшнее восприятие прошлого могут совершенно не коррелировать со статистикой. Российская дипломатия и СМИ сегодня рисуют картину могущественной России современности, способной диктовать свои условия другим государствам. Очевидно, это действительно производит впечатление на людей и внутри страны, и за рубежом: рэнкинг могущественных стран, по версии американского портала US News, размещает Россию на третьем месте могущественных стран мира после США и Китая. Но почему могущественная страна контролирует лишь немногим более 3% в мировой экономике, в три раза меньше, чем во времена СССР? Во-вторых, цифровая статистика может не всегда объективно отражать реальное положение дел. 1985 год оказался на первом месте по сумме баллов — а уже через несколько лет СССР перестал существовать. Советский Союз к тому моменту был огромным государством с большим населением, занимал существенную долю в мировой экономике, обладал мощной армией, однако всех этих вполне измеримых факторов оказалось недостаточно для того, чтобы страна продолжала развиваться по прежней траектории.