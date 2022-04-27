Перспективы «культурного импортозамещения»

Валерия АНТОНОВА

В нашем новом обзоре мы попытаемся оценить, насколько российская культура зависима от внешнего мира.

Здесь вам не Голливуд

Об уходе с российского рынка уже заявили такие крупные киностудии, как Warner Bros., Walt Disney и Sony. Из-за этого российским кинопрокатчикам пришлось отменить запланированные на март самые ожидаемые зарубежные премьеры: блокбастеры «Бэтмен» и «Морбиус», а также мультфильм «Я краснею». Участники отечественного рынка считают убытки, приходя к выводу, что многие кинотеатры попросту придется закрыть, если показы голливудских фильмов не возобновят в полном объеме к маю. На данный момент импортозамещение в российской киноиндустрии развито слабо, хотя доля отечественных фильмов по кассовым сборам постепенно увеличивается (рисунок 1). С 16,6% в 2015 году доля отечественных кинокартин по кассовым сборам выросла до 25,6% в 2021-м. Резкий скачок на графике мы видим в 2020 году: тогда на долю российских фильмов в прокате пришлось почти 47% сборов, что было связано с пандемией, из-за которой крупнейшие киностудии решили «придержать» свои главные премьеры до лучших времен. То есть рост в процентном отношении был связан с падением в отношении количественном.

Примерно такое же соотношение российского и зарубежного кино в отечественном прокате наблюдается и по количеству проданных билетов (рисунок 2). С 17,9% в 2015 году доля фильмов отечественного производства выросла до 27,2% в 2021 году. В пандемийном 2020-м опять же мы наблюдаем серьезный скачок до 47,9%.

При этом лишь немногие российские кинопремьеры попадают в число самых кассовых фильмов отечественного проката. В топ-10 кинокартин по объему зрительской аудитории в России количество российских фильмов стабильно колеблется около двух (рисунок 3). Здесь снова отличился 2020 год, когда зрителям хочешь не хочешь пришлось довольствоваться «тем, что давали» — а давали тогда продукт российский, не до изысков, тогда в топ-10 по объему аудитории попала даже сомнительного качества комедия «Непосредственно Каха».





Книжный импорт

В литературе, что интересно, ситуация обратная. В отличие от кинематографа здесь на российском рынке доминируют отечественные авторы, однако доля переводной литературы растет (рисунок 4). Если в 2008 году переводные издания составляли только 11,5% от всех наименований, печатаемых в России, то в 2020-м — уже 16,1%.

По доле в тираже тоже абсолютно доминируют российские издания, однако здесь зарубежная литература прибавляла быстрее: 18,7% в 2020 году против 12,2% в 2008-м (рисунок 5).

Здесь стоит отметить, что в топ-10 писателей с наибольшими тиражами в России изменения за последние годы как раз произошли существенные (рисунки 6 и 7).

Если в 2008 году в топ-10 входил только один зарубежный писатель (Пауло Коэльо), то в 2020 году самых печатаемых писателей в России уже поровну среди российских и иностранных. Правда, литературные вкусы россиян за эти годы изменились в лучшую сторону. В 2008 году почти все российские писатели с наибольшими тиражами были авторами детективов: Дарья Донцова, Татьяна Устинова и т.д. В 2020 году в топ-10 по тиражам в России появились классики — как отечественные, так и зарубежные: Пушкин, Достоевский, Булгаков, Ремарк, Олкотт. Интересно, что первое место по тиражам в 2020 году занял Стивен Кинг — один из немногих (по крайней мере пока) зарубежных писателей, заявивших, что их книги в России больше печататься не будут. Но, стоит полагать, эту потерю российский книжный рынок все же переживет.

Кто воспитывает российских детей

Интерес представляет и то, каково соотношение самых популярных отечественных и зарубежных детских писателей, — ведь от того, какие книги мы читаем в детстве, зависит, какие мы впитываем ценности. Как и в топ-10 взрослой литературы, в детской от практически полного доминирования отечественных авторов в 2008 году мы пришли почти к равновесию в 2020-м (рисунки 8 и 9).

Если в 2008 году единственной иностранкой в компании Корнея Чуковского, Агнии Барто и других столпов русскоязычной детской литературы была Джоан Роулинг, то к 2020 году к ней присоединились Холли Вебб, Ханс Кристиан Андерсен и Астрид Линдгрен.

Но современные дети растут далеко не на одних книжках — поэтому мы рассмотрели еще и долю отечественных мультфильмов по кассовым сборам среди анимационных картин. И здесь снова доминируют иностранцы (рисунок 10). Подробной статистики по годам в нашем распоряжении нет, представлены лишь данные за 2016 год, однако в Фонде кино утверждают, что доля отечественных мультфильмов растет.

Где лучше отдохнуть

Одной из первых санкций против России (а значит, и против россиян) ввела авиаотрасль. Мало того, что более тридцати стран закрыли свое небо для российских авиакомпаний (а Россия в свою очередь закрыла свое небо для авиакомпаний этих стран), ситуация усугубляется еще и тем, что около 70% самолетов российского авиапарка находятся в лизинге, и из-за санкций эти самолеты подлежат возврату. Чтобы наша страна не осталась без львиной доли самолетов, Росавиация вообще запретила международные авиаперевозки тем российским компаниям, которые пользуются лизинговыми самолетами. В противном случае взятый в лизинг самолет просто изымут в зарубежном аэропорту. Кроме того, страны, которые ввели санкции, больше не будут поставлять в Россию запчасти для самолетов, а борта, находящиеся в лизинге, лишаются сервисного обслуживания.

Все это привело к тому, что летать за рубеж из России сейчас возможно только зарубежными авиалиниями тех стран, которые не присоединились к санкциям, — например, Египта или ОАЭ. Резкое сокращение числа доступных авиаперевозчиков вкупе с ростом курса доллара и цен на топливо привело к серьезному удорожанию авиабилетов. Так что поездки за границу теперь стали совсем элитарными.

Однако, изучив туристический рынок России, мы выяснили, что российская туристическая отрасль в целом готова «импортозаместить» выездной туризм. Россияне предпочитали путешествовать в пределах своей страны даже до пандемии COVID-19, закрывшей границы (Рисунок 11). Так, в 2019 году 68 млн россиян путешествовали внутри страны, а 12,2 млн отправлялись за границу. В 2020 году количество внутренних туристических поездок сократилось до 40 млн, а зарубежных — до 2,75 млн. В 2021 году и внутренний, и выездной турпотоки стали постепенно восстанавливаться: 56 млн и 7,7 млн туристов соответственно.

Наши университеты

Наконец, мы изучили, готовы ли российские вузы заменить нашим гражданам зарубежное высшее образование, которое теперь станет существенно менее доступным. Статистика (таблица 1) показывает, что за границей обучается весьма незначительное число российских студентов — всего около 1% от всех россиян, получающих высшее образование. Можно предположить, что российские вузы справятся с такой дополнительной нагрузкой.

Подводим итоги

Проанализировав зависимость разных аспектов российской культуры от зарубежных «поставщиков», можно сделать вывод, что в целом Россия готова заместить иностранную культурную продукцию отечественной. Исключение составляет, пожалуй, только кино — рост доли российских фильмов и мультфильмов в прокате хотя и наблюдается, но около трех четвертей от всех сборов все еще приходится на зарубежные фильмы. А резко нарастить выпуск здесь не получится в силу долгого производственного процесса.

Иллюстрации: Владимир Буркин