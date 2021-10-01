Ружье и пряник: Туле исполнилось 875 лет

Алла КРАСИНСКАЯ

«Мал городок, да старше Москвы на годок», — говорят в Туле. Впервые она была упомянута в летописях в 1146 году, а потому в нынешнем отмечается ее 875-летие.

ВОКРУГ КРЕМЛЯВ первой половине XVI века (в 1540-е) город 14 раз осаждали крымские татары, в 1605-м местные бояре присягали на верность Лжедмитрию I, а в 1607-м здесь скрывался предводитель крестьянского бунта Иван Болотников с остатками своей армии.Самому внушительному сооружению Тулы — кремлю (к нему ведет центральная улица Ленина) недавно исполнилось 500 лет. Строительство крепости на южной границе русского государства, в Диком поле, великий князь московский Василий III начал в 1507-м, чтобы противостоять татарским набегам. В отличие от большинства других цитаделей эту возводили не на холме, а в низине, на левом берегу Упы. В обороне к тому времени уже использовалось огнестрельное оружие, так что рельеф особой роли не играл.К 1520 году кремль, защищенный со всех сторон естественными (реками Упой и Хомутовкой, болотом и оврагами), а также искусственными (к примеру, заполненным водой рвом шириной восемь и глубиной шесть метров) преградами, был наконец построен. По углам стен — их периметр составил около километра — разместились круглые глухие башни без ворот. С каждой стороны — по одной оснащенной воротным проемом башенке.Всего их девять, а самая известная, Одоевская, считается символом Тулы. Башня увенчана надстройкой в виде бельведера с закрепленным на нем флагом. Когда изрядно обветшавший кремль стал раздражать генерал-губернатора Тулы Михаила Кречетникова, тот решил его разобрать, чтобы построить на этом месте нечто более полезное. Начались работы, частичному разрушению подверглись стены, Казанская церковь, Наугольная башня. Но тут всевидящая и всезнающая Екатерина II этот процесс остановила, а ретивому наместнику приказала произвести реставрацию за его счет. Центральную башню при этом надлежало возвысить. Ослушаться Михаил Никитич не посмел, так и появился упомянутый бельведер.Еще одна интересная башня — Тайницкая. Под ней скрывался ход длиной около 70 метров, ведший к берегу Упы. С его помощью в случае осады можно было пополнить запасы воды или послать гонцов за подкреплением. Просуществовав около века, ход из-за ветхости обвалился, и восстанавливать его не стали. Теперь здесь находится современная набережная.САМОДЕРЖЦЫ-ОРУЖЕЙНИКИЕсть на территории кремля и красивые старинные храмы. Главный из них — 40-метровый Успенский, чьи стены расписаны мастерами ярославской барочной школы. Их имена, увы, канули в Лету, за исключением, пожалуй, Григория Белоусова. Тот служил оружейником, а иконописью занимался на досуге, для души, и в искусстве этом зело преуспел.Другой храм — в честь 50-летия победы в войне 1812 года — построили по проекту тульского архитектора Михаила Михайлова. Теперь тут работает филиал Музея оружия, а центральное современное здание данного учреждения находится неподалеку. Самый старый экспонат коллекции датирован 1724-м. Тогда на Тульском оружейном заводе, построенном в соответствии с указом Петра I для войны со Швецией, стали «старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение». Музей, за годы своего существования неоднократно менявший адрес, охотно посещали в свое время члены императорской фамилии. И каждый раз высокие особы участвовали в своеобразном мастер-классе по изготовлению оружия. Сегодня эти ружья — ценные экспонаты.У САМОВАРАГордится Тула и своими знаменитыми самоварами. Впервые в России их начали делать на Урале, где добывали металл для страны, однако туляки искусно его обрабатывали и быстро обошли в этих делах конкурентов. В те далекие времена самым успешным мастерам разрешалось приписываться к купеческому сословию, чем не преминул воспользоваться оружейник с 30-летним стажем Федор Лисицын, который на досуге мастерил из меди разные вещи и обучил данному ремеслу своих детей. В 1799-м он вместе с сыновьями открыл в собственном доме самоварную фабрику, а несколько позже один из наследников Назар официально ее зарегистрировал. На Лисицыных работали 26 человек, а оборот предприятия составлял сказочную по тем временам сумму — 1500 рублей. Конкуренты тоже были не лыком шиты. Через 25 лет в городе насчитывалось уже 28 фабрик, ежегодно производивших 120 000 самоваров. Так что кипели они без преувеличения в каждом дворе.СЛАДКАЯ ЖИЗНЬГлавным местным лакомством всегда были пряники, которые здесь пекут издавна. Вначале это были кругленькие «жамки» (в тесто добавляли орехи, мед, мяту), позже начали делать печатные. Для производства последних мастера изготавливали специальные деревянные формы с вырезанными на них узорами. Заварные, медовые, горчичные, сливочные, фруктовые, мятные — каких только пряников не было в Туле! Свой тайный рецепт существовал у каждого кондитера, даже кулинарных книг не заводили, чтобы конкурент ничего не проведал о «секретных ингредиентах». Золотой пряничный век продолжается тут и по сей день, однако тульская сладкая жизнь не ограничивается лишь этими известными каждому россиянину лакомствами.Испокон веков старинный купеческий город Белёв утопал в яблоневых садах. Пастила у местных хозяек получалась превосходной, хотя доступна была лишь узкому кругу «чад и домочадцев». Во второй половине XIX века предприимчивый купец Амвросий Прохоров изобрел способ сушить яблоки в промышленных масштабах и поставил производство кисло-сладкого лакомства на поток. В 1890 году на садоводческой выставке в Санкт-Петербурге белёвский десерт завоевал первый приз. И началось победное шествие пастилы сначала по России, а потом и за границу.МАЛЕНЬКИЙ ЛУВРДо Октябрьской революции на десятитысячное население Белёва приходилось 30 церквей, а все потому, что едва ли не каждый местный богач считал долгом вложить часть выручки в строительство своего храма и достойно его содержать. С приходом советской власти пришли в запустение и церкви, и сам городок, но сегодня тут активно все реставрируется.Среди новых объектов — расположенный в бывшем доме купца Рыжкова краеведческий музей. Его коллекция насчитывает более 100 копий знаменитых картин и скульптур, выставленных в Лувре и других крупных французских музеях. Откуда это взялось в русской провинции? После революции купеческий дом был национализирован и отдан под Дворец искусств, где с 1918-го по 1919-й училась художница Надежда Ходасевич. Потом она вышла замуж за знаменитого живописца Фернана Леже и уехала во Францию, но о своих корнях не забывала, стала меценатом белёвского музея, позаботилась о достойном наполнении его экспозиции. О Надежде Петровне здесь напоминает открытая в ее честь мемориальная доска.ЧУДЕСА ДУБОВЫЕ, ОГОРОДНЫЕ И САДОВЫЕУроженцы Тульской губернии — Лев Толстой, Жуковский, Даргомыжский, Вересаев, Ушинский.Говорят, в Белёве бывал Пушкин: приезжал поклониться праху супруги Александра I Елизаветы Алексеевны, умершей в этих местах по пути из Таганрога в Петербург. Урна с ее сердцем была захоронена под дубом в центре города. Дерево, которому около 300 лет, живет и поныне, стоит в городском сквере. На широком стволе закреплена напоминающая о печальном событии табличка.Другой исторический дуб — он стоит в окрестностях Белёва — отметил, как говорят, 600-летие. Находится на территории Свято-Введенского Макарьевского мужского монастыря близ деревни Жабынь, а из-под его корней бьет святой источник. История чуда началась во времена Смуты. В 1615-м войска польского воеводы Лисовского, отступая под натиском ополчения Минина и Пожарского, сожгли монастырскую обитель. Игумен Макарий в тот момент был в отъезде, а вернувшись, обнаружил обгоревшие стены и перебитую братию. Посреди в буквальном смысле мертвой, звенящей тишины послышался стон: у подножия дуба лежал израненный польский ратник, просивший пить. Вознеся молитву, пастырь стукнул о землю посохом, и из нее забил живительный источник. Игумен напоил поляка и выходил его. Монастырь они впоследствии восстанавливали вместе. А за исцелением к роднику, который бьет здесь уже более 400 лет, приходят и поныне.Еще один знаменитый дуб находится на территории усадьбы Дворяниново, принадлежавшей в свое время выдающемуся ученому-агроному Андрею Болотову. В могучий ствол когда-то ударила молния, он упал на молодой вяз, и деревья срослись. Считается, что если пройти под образованной ими природной аркой, то обретешь счастье и долголетие. Яркий тому пример — сам Болотов, двух дней не дотянувший до 95-летия. Между прочим, этому ученому (а жил он в екатерининское время) мы обязаны тем, что вот уже несколько веков без опаски едим картофель и томаты. Считалось, что данные овощи ядовиты, но Андрей Тимофеевич на практике доказал обратное.Болотов создал питомник традиционных и редких растений, стал идейным вдохновителем концепции «русского парка», его труды по достоинству оценила сама Екатерина II. В 1776 году она назначила ученого управителем Богородицкой волости. Здесь великий натуралист не только образцово организовал хозяйство имений, но и контролировал работы по строительству дворца и соборной церкви, создал уникальный парк, который украшали пруды, каналы, искусственные каскады-водопады, прекрасные беседки, гроты и другие, как теперь принято говорить, элементы природного дизайна.Кстати, прообраз мастера Левши — тоже родом из Тулы, но это уже иная история.