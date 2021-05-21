«Посольство архитектуры»: пропишется ли в Петербурге «Оскар» для зодчих?

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

В Северной столице стартовал общедоступный просветительский архитектурный проект. Вдохновители «Посольства архитектуры», открытого под эгидой международного конкурса «Золотой Трезини», заявляют об «оскаровских» амбициях и живут при «архитектурном коммунизме».

Лекция одного из самых известных российских архитекторов Максима Атаянца «Европейский образ Пальмиры и архитектурные увражи», которая прошла сразу после майских праздников в Центре искусств и музыки петербургской Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского, стала едва ли не первым постпандемийным событием такого рода. Если открытые театры, концертные залы и музеи для нас уже стали привычными, то просветительские и образовательные проекты все еще не спешат выходить из zoom-режима. Примечательно вдвойне, что социальный клуб «Посольство архитектуры» заявлен как общедоступный бесплатный проект и его организаторы обещают держать высокую планку, не скатываясь в хипстерство и развлекательность под маской культуры.

«Посольство архитектуры» – совместный проект международного архитектурного конкурса «Золотой Трезини», который проводится в Петербурге четвертый год подряд, и библиотеки имени Маяковского. Собственно, с конкурса все и началось. За свою пока еще недолгую жизнь он привлек внимание огромного числа архитекторов и дизайнеров, реставраторов и студентов. Конкурс поддерживают как петербургское представительство МИД РФ и Комитет по внешним связям города, так и консульства Франции, Кореи и Швейцарии в Санкт-Петербурге. Высочайшую профессиональную планку задают жюри и Международный совет конкурса, возглавляемый Михаилом Пиотровским, – именно они решают, кто в итоге получит позолоченные статуэтки первого архитектора Петербурга Доменико Трезини. Его потомок Лоренцо Трезини также входит в состав Совета конкурса, который в принципе собрал в себе первые имена в культурном менеджменте. Назовем только некоторые: Владимир Гусев (Русский музей), Зельфира Трегулова (Третьяковская галерея), Марина Лошак (ГМИИ им. Пушкина), Елена Кальницкая (ГМЗ «Петергоф»), Ольга Таратынова (ГМЗ «Царское Село»). Зарубежный список членов Совета не менее впечатляет, в него входят директор Музея и Фонда Соломона Гуггенхайма Ричард Армстронг, директор Музея Гетти Тимоти Поттс, директор Музея Маурицхейс Мартина Госселинк, генеральный директор Музея Бельведер Стелла Роллиг, директор музеев Альбертина и Альбертина Модерн Клаус Альбрехт Шредер, президент Международного союза архитекторов Томас Воньер и многие другие. В числе экспертов жюри – более двухсот именитых специалистов из 31 страны, от Даниэля Либескинда до Никиты Явейна: архитекторы, дизайнеры, деятели культуры, ректоры и деканы архитектурных вузов, расположенных на всех континентах.

«Золотой Трезини» изначально принимал заявки на участие онлайн, и члены жюри также оценивали проекты удаленно. В условиях пандемии это сыграло на руку организаторам: в прошлом году, на пике инфекции, когда многие проекты затормозились, случился невиданный всплеск заявок – свои проекты предложили 744 участника из 59 стран. Стало ясно, что люди жаждут общения и вне конкурса. Организаторы конкурса поняли, что выход в офлайн неизбежен, и пришли к выводу о необходимости появления новой площадки, где можно слушать лекции и общаться. Таковой и призвано стать «Посольство архитектуры». Если все пройдет удачно и проект приживется, то, по мнению организаторов, Санкт-Петербург в перспективе может стать ключевым международным центром дискуссии об архитектуре. Нет амбиций – нет движения вперед, – убежден председатель оргкомитета Международного конкурса «Золотой Трезини» Павел Черняков:

- Мы возвращаем в какой-то степени историческую традицию отношения к архитектуре как к искусству. И отбираем проекты прежде всего с этой точки зрения. Именно поэтому наряду со всемирно известными архитекторами работы оценивают директора музеев. Также впервые в России нами поставлена задача музеефикации текущего архитектурного процесса. Мы можем судить о работах архитекторов прошлого, в том числе нереализованных проектах, не только по сохранившимся зданиям, но и основываясь на гравюрах, рисунках, акварельных «отмывках» и так далее. После девяностых годов прошлого века такая «бумажная» практика сошла на нет. Все делается в компьютере. Неосуществленные проекты и планы останутся только в цифровом виде, и лет через пятьдесят историки архитектуры могут просто не найти эти файлы. Помешают компьютерные вирусы и тот факт, что со временем данные могут уничтожиться сами по себе. Наши эксперты отбирают интересные проекты, не обязательно победившие на конкурсе. Они профессионально распечатываются на специальной бумаге и передаются в собрание нашего генерального музейного партнера – Музея истории Петербурга, где находится ценнейший фонд архитектурной графики. И через сто лет исследователи проектной культуры смогут поднять в архивах то, чем жила современная нам архитектура. Ясно, что с момента проведения первого «Золотого Трезини» в 2018 году мы превратились в нечто большее, чем просто конкурс. Было решено создать институцию, делать выставки и лекции, посвященные архитектуре и реставрации. Проект назвали «Посольство архитектуры», а его миссия – народная архитектурная дипломатия. Ведь даже в самые суровые времена холодной войны миротворческую миссию со стороны СССР выполняли опера и балет, а к нам приезжали выставки из западных музеев. Уверен, что сейчас такая миссия по плечу искусству архитектуры. Все наши лекции общедоступны, бесплатны, транслируются онлайн и после выкладываются в сеть.

Первое событие «Посольства архитектуры» было посвящено наследию Сирии – одной из горячих точек планеты, куда, несмотря на опасности, ездят архитекторы и реставраторы, чтобы изучить последствия ужасной гуманитарной катастрофы, понять перспективы восстановления древней Пальмиры. А сейчас мы ведем переговоры о возможном приезде в Петербург французских архитекторов и урбанистов, — рассказал он «Культуре».

На вопрос об источниках финансирования нового просветительского проекта Павел Черняков отвечает, что организаторы живут в «маленьком архитектурном коммунизме» – лекторы соглашаются выступить без гонораров, а Маяковка не только безвозмездно предоставила помещение, но и обеспечивает прямую трансляцию.

В том, что необходимость в таких проектах назрела, уверен заслуженный архитектор РФ Максим Атаянц:

— В последние несколько лет у нас в обществе тема публичных лекций очень сильно востребована, и этим много кто занимается на самых разных началах. Для меня тот факт, что с этой лекции что-то началось, – очень важный момент возвращения к нормальной очной форме подобных вещей. Я совершенно не воспринимаю Zoom и прочие интерактивные вещи. Во время любой лекции чрезвычайно важен прямой контакт с аудиторией. То, что появилась такая площадка, по сути заново начавшая формат публичных лекций в Петербурге, – это очень хорошо. К слову, меня достаточно часто зовут где-то что-то прочитать, но я принципиально не делаю публичных выступлений на коммерческой основе. Там, где за вход собирают деньги, я стараюсь не участвовать.

Мне нравится, что здесь нет задачи угождать публике и можно поддерживать определенный уровень серьезности разговора. Иначе может получиться как с телевидением, когда потакание аудитории приводит к снижению уровня конечного результата. Это опасно, потому что сейчас и без того много таких примеров. Конечно же, проект не рассчитан на специалистов – они и так многое знают. Лучше сказать так – нужно, чтобы и специалистам как минимум что-то из того, что я говорю, было интересно. Чтобы они посмотрели на какие-то вопросы под новым углом. В целом, лекции рассчитаны на публику, которая и посещает подобные места – это люди с высшим образованием, часто старшего возраста, которые стойко составляют определенную часть аудитории. Также это студенты профильных вузов. Что касается амбиций организаторов – некоторые шансы на «оскаровский» уровень есть. Как член жюри, я знаю, процесс подсчета голосов происходит под надзором аудиторской фирмы, которая жестко отслеживает ситуацию. Это симпатичный момент. И закончу шутливым напутствием: я желаю конкурсу развиться в архитектурный «Оскар» до того, как само это понятие будет окончательно дискредитировано американской киноакадемией, — прокомментировал архитектор «Культуре».

Помимо первой лекции «Посольства архитектуры», в Центре искусств и музыки на Невском, 20 только что прошла организованная оргкомитетом «Золотого Трезини» выставка «Архитектура как искусство». Предполагается, что открытые лекции будут проходить каждый месяц, возможно подключение к проекту новых площадок.