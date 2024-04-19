46-й ММКФ: странствия в поисках себя

Алексей КОЛЕНСКИЙ

19 апреля стартует 46-й Московский международный кинофестиваль. «Культура» составила гид по самым громким и неожиданным программам киносмотра.

Сквозной темой Основного конкурса ММКФ стали странствия в поисках себя. Сюжет не нов, но на сей раз он обретает пестрые, причудливо-гротескные очертания… Чаще всего пути-дороги приводят к родному порогу, за которым героев подкарауливают семейные драмы — как в австрийском семейно-политическом триллере «Все проявится» Петера Кеглевича, или в весьма вероятном претенденте на награду — семейной иранской драме «Дыхание холода» Нахиди Азизи Седига, или в мощной мексиканской драме «Стыд» Мигеля Сальгадо, в которой герою придется сполна расплатиться с семьей убитого им друга.

Иных персонажей — в русле злободневной повестки — манят ближние и дальние страны. В молдавской драмеди Григоре Бекете «Выжить в мо…» юного медика заманивают на работу в московскую больницу и парень попадает в крутой переплет. В сербско-болгарском «Лесном царе» Горана Радовановича восьмилетний мальчуган спасается от натовских бомбежек в эвакуации и открывает дивный мир (с оператором «Утомленных солнцем» Владиславом Опельянцем при сопродюсерстве Милоша Биковича). В эстетской черно-белой бангладешской «Нирване» Асифа Ислама речь идет о путешествии внутрь себя трех мистически настроенных героев.

Думается, жюри, возглавляемое исландским режиссером-нонконформистом Фридрихом Тор Фридриксеном, оценит сюжеты о путешествии от сердца к сердцу — как в германской психодраме «Мартин читает Коран» Юрия Сауле о юном террористе, разоткровенничавшемся с мудрым профессором-исламоведом или в «21 рубине» священника, режиссера Чиприана Меги (автора отмеченного на позапрошлогоднем ММКФ за лучшую роль «Гласа, вопиющего в пустыне»). Ныне румынский режиссер возвращается к нам с политическим триллером о молодом прокуроре, вступающем в конфликт с высокопоставленными еврочиновниками. А «Пришелец» единственного номинанта от России Ивана Соснина никуда не спешит. Гостья с далекой планеты материализуется в жилище лирического героя — полуглухого деревенского дурачка. И на кой ей сдался парень из самодельной избенки?..

Юмором блещет программа второго по значимости, отечественного конкурса «Русские премьеры», судить который выпало жюри под руководством продюсера Александра Акопова. «Евгений Телегин» питерского «митька» Виктора Тихомирова представляет осовремененный парафраз пушкинского романа в стихах: Телегин-Онегин — Евгений Ткачук. «Лгунья» Юлии Трофимовой с Елизаветой Ищенко — русофицированная экранизация израильского бестселлера, основанного на расследовании истории успеха семнадцатилетней аферистки, обвинившей поп-идола в изнасиловании и ставшей национальной героиней.

Альманах «Мужчина и женщина» Владимира Котта обещает покорить лиризмом любовных историй, разыгранных Ольгой Медынич и Ириной Пеговой с Павлом Деревянко, Степаном Девониным и Борисом Каморзиным. Неунывающий артхаусный нонконформист Роман Михайлов сразится за статуэтку с программной русско-индийской лентой «Надо снимать фильмы о любви». «Хуже всех» в этой битве обстоят дела у толстушки-старшеклассницы из инфантильно-суггестивной комедии Александры Кармаевой. Устав от насмешек, боевитая девица заводит блог «Жируха», становится королевой кринжа, выстебывая недолюбленную себя и весь безумный-безумный-безумный мир.

Документальный конкурс и примыкающая к нему ретроспектива «Свободная мысль» очаруют ненаигранным остроумием. «И жили они долго и счастливо, или Почему динозавры вымерли» Дарины Умновой — трагикомедийный девичий дневник провинциальной красавицы, размышляющей о былых любовях и разыскивающей мужчину мечты. «Где мой дом?» Анны Бергер — история гвинейского паренька, пытающегося обустроиться в прохладной Москве, но мечтающего о теплом европейском доме. «Нелюбимка» соавтора «Уральских пельменей» Станислава Сорокина — история земляков-екатеринбуржцев, сочинивших единственный хит и переутомленных звездной славой, но возвращающихся к родному очагу, дабы припасть к истокам капризного вдохновения. Примечательна испанско-киргизская «Территория» странствующего режиссера Алекса Галана, разделившего горький хлеб степных пастухов. Актуальным контрапунктом к «клубу кинопутешествий» послужит драма фронтового документалиста Владислава Рыткова «Я иду домой» — история боевого разведчика, потерявшего своих родных.

Новую страницу истории Московского фестиваля открывает учрежденный Конкурс стран БРИКС — за его первый приз сразятся восемь картин из Ирана, Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Саудовской Аравии и Египта. Россию представит «(Не)нормальный» Ильи Маланина — душещипательная мелодрама о «добром самаритянине» в исполнении Александра Яценко, заменившем травмированному ребенку отца и подвигнувшем питомца к творческим успехам. Впрочем, жюри под руководством режиссера и телеведущего Алексея Пиманова обещает впечатлить индийский «Примитив» Амитабха Чаттерджи — экстремальная история супругов, пытающихся наладить интимные отношения на заповедной горной турбазе с участием зловещих незнакомцев. Возможно, заветный приз стартовой площадки новой Киноакадемии БРИКС получит египетская «Черная дыра» Мохамеда Аль-Саммана — истории женского одиночества, отчаяния и триумфа воли, или же саудовско-египетский «Жокей пустыни» Абу Бакра Шауки.

Главным событием «Специальных показов» станет премьера восстановленного «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова 1929 года. Автор реконструкции — киновед Николай Изволов — расскажет о своей исследовательской работе в доке «Возвращение Вертова». Здесь же пройдет премьера детской ретродрамы Владимира Грамматикова на основе авторских воспоминаний «Смотри на меня» по сценарию Андрея Кончаловского и Елены Киселевой и лавстори «Четыре четверти» отборщицы ММКФ, киноведа и режиссера Евгении Тирдатовой. Самая громкая картина рубрики — каирский ретробоевик «Кира и Эль-Джинн» Марвана Хамеда.

Публику традиционно интригуют «Блокбастеры народов мира». Главным открытием станет триллер Чжана Имоу «Полноводная Красная река» о придворных интригах двенадцатого века. Не разминется с успехом китайский детектив «Между трещинами» Го Далу и экстравагантный хит индийского проката «Семь морей, семь холмов» режиссера по имени Рам, а также «зрелая лирическая трагикомедия» из Узбекистана — «Шурочка» Зульфикара Мусакова о пожилых, но успешных московских хипстерах, отправившихся в кишлак на похороны бывшей жены.

«Фестивальный коктейль» интригует премьерой португальской семейно-феминной драмы «Легуа» Филипа Рейса и Жоау Миллера Герры. Вероятно, препирающиеся и страдающие от взаимного непонимания обитательницы старинного поместья воплотят вырождающиеся европейские элиты. Иное дело — «Ожидание» испанца Ф. Хавьера Гутьерреса — история егеря, ставшего жертвой интриг состоятельных охотников-взяткодателей.

Программу экзистенциальных роад-муви «Путь в тысячу ли» украсит премьера «Апогей человеческого 3» аргентинца Эдуардо Уильямса, удостоенного звания «режиссер современности» за первую часть фрески — импровизированную историю блужданий в дождливо-ветреном мире, преисполненном мрачных предчувствий и сбывающихся пророчеств. «Иное Солнце» чилийца Франсиско Родригеса Тиле — ожившая легенда о героическом соплеменнике, воре международного экстра-класса. Китайский «Снежный Барс» Пема Цедена — антипасторальная фреска режиссера, признанного лидером Тибетской новой волны.

В программе «Рецепт успеха» примечателен марокканский «Раб» Абделила Эль Джаухари. «Я раб на продажу», — заявляет жителям сонной деревеньки невесть откуда заявившийся странник, провоцирующий беспорядки. Однако камертон здесь задают американские селф-мейд-мены — очаровательный и коварный шеф-повар, приручающий обитателей богатого поместья в психотриллере Джозефа Шумана и Остина Старка «Идеальный лжец», а также объявившийся наследник европейского королевства Сан-Пабло в комедии аргентинца Домиано Ромай «Как стать королем».

Самые пестрые впечатления подарит Конкурс короткометражного кино, примыкающая к нему панорама «Шорт-сет» и ретроспектива экспериментальных лент «Арт-кор». Отметим российские архивные доки — «Улыбнись!» Марианны Киреевой, которая исследует творчество Фридриха Эрмлера в компании с выдающимся киноведом Евгением Марголитом, и монтажную фреску «Альбидум. История утраченной киноленты» Ирины Уральской — одного из лучших операторов, дебютировавшей в режиссуре по мотивам одноименной ленты Леонида Оболенского 1927 года с участием деда постановщика, сыгравшего Николая Вавилова. Эстетам потрафит «Болеро. Душа Парижа» Анн Фонтен, исследовавшей природу творчества и вдохновения Мориса Равеля.

Хитом ретроспективы «Русский след» грозит стать «Караганда» американца Макса Вайсберга — тюремная драма о нью-йоркском гангстере Владимире, испившем горькую чашу «святых девяностых» по обе стороны океана. Возможно, удачей станет греческая экранизация «Чайки» Георгия Кимулиса, поместившего чеховских героев в дремотную греческую глубинку.

Программа «Ешь, пей, люби, мечтай» порадует пасторальной мелодрамой «Возвращение на юг» Сяо Хайпин о пекинской экспатке, открывающей хлебосольный деревенский отель.

«Дикие ночи» — это парад-алле странных, будоражащих лент. Например, клаустрофобический триллер «Дверь» малоизвестного японского классика Баммея Такахаси 1988 года о яростной домохозяйке, вступившей в единоборство с незваным гостем, и свежий казахский «Приговор» Диаса Бертиса — история захвата здания суда возмущенными гражданами. Самая экзотическая премьера — «мистическая зимняя эпопея XIX века» «Сотни бобров» американца Майка Чеслика о вечно пьяном продавце яблочной водки, решившем заделаться сверхуспешным промысловиком пушнины.

«Взрослым о детях» — сюжеты о маленьких для больших. Любопытна фантасмагория Арсения Гончукова «Чертов камень» о пяти подружках, угодивших в параллельное измерение, в котором правит царь и шалят злобные колдуны. В рамках «Мультвселенной» пройдут премьеры анимешного французского блокбастера Жереми Перена «Марс экспресс» и сюрреалистически-фантастической фрески колумбийца Диего Фелипе Гусмана «Другая форма».

«Первые варианты. Из архивов Госфильмофонда» обещает долгожданную встречу с шедеврами кинопленки — оригинальной версией пырьевских «Кубанских казаков», запрещенной и исковерканной цензурным монтажом сельской драмой Михаила Швейцера «Тугой узел» и абдрашитовской «Охотой на лис» с восстановленной трагической развязкой картины.

«Звездные войны. Эпизод I. Движение. Новая надежда» воздает дань первым шагам важнейшего из искусств. Здесь представлены ленты братьев Люмьер, Бастера Китона, Льва Кулешова, Луиса Бунюэля и бессмертная «Стачка» Сергея Эйзенштейна. К 105-летию Всероссийского института кинематографии и столетию «Мосфильма» приурочена программа «ВГИК» с первыми учебными и дипломными работами лучших мастеров вуза и страны — Гайдая, Сурина, Ордынского, Наумова, Ростоцкого.

Подлинные сокровища представит ретроспектива «Дариуш Мехрджуи: поэзия реальной жизни» памяти самого яркого иранского классика, экспериментатора, философа и мистика, покинувшего наш мир в позапрошлом году. «Картины Мехрджуи одновременно экзистенциалистичны и романтичны, в них вы найдете и сюрреализм, и импрессионистскую игру с цветом и светом, увидите весь цвет иранской актёрской школы, в том числе и театральной. Дебют Мехрджуи открыл иранскому кино и миру десятки кинозвёзд. Практически любой кадр «Лейлы» можно поставить в рамку, но Мехрджуи при этом снимал так, чтоб красота актёров не отвлекала зрителя от режиссёрского посыла, от погружения в их состояние, сюжет. Мехрджуи — мастер и кадра, и монтажа, и атмосферы, и поэзии, музыка его фильмов завораживает и погружает в транс буквально с пары тактов (как, например, в «Пари»), — убеждают отборщики ретроспективы. — Сейчас так не снимают… Приходите! Смотрите!»

Фильмом открытия 46-го Московского смотра стала дебютная молодежная драма «Открытое небо» мексиканского дуэта Марианы и Сантьяго Арриага.

26-й фестиваль завершится премьерой продолжения похождений легендарного питерского опера «Майор Гром: Игра» Олега Трофима.

Фотография: Сергей Ведяшкин / АГН Москва. На анонсе кадр из фильма "Дыхание холода".