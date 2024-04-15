Композитор Александр Симоненко: «Для осмысления исторических событий нужна дистанция, а музыка может помочь это сделать здесь и сейчас»

Виктория ПЕШКОВА

На экраны вышла картина Ильи Казанкова «Позывной «Пассажир» — одна из первых попыток честно поговорить о событиях на Донбассе. Автор музыки к фильму Александр Симоненко рассказал «Культуре», почему пора отказаться от саунд-дизайна в пользу русского мелодизма и как музыка помогает осмыслить исторические события.

— Время действия в фильме — 2015 год, «пролог» к событиям, до сих пор не закончившимся. Это осложняло или облегчало работу над ним? Как? Чем?

— Для осмысления событий и создания художественного произведения всегда была важна дистанция. И вместе с тем, если мы говорим о музыке, о выражении невыразимого, эмоциональная вовлеченность в исторический момент более значима, чем дистанция. Музыка может решить образные задачи здесь и сейчас.

— Одно из достоинств картины — стремление показать действительность такой, какова она есть: на войну идут разные люди и по разным мотивам. Быть честным в кино трудно?

— Мне кажется, очень. Потому что здесь надо сочетать несколько важных компонентов. С одной стороны, это провозглашение определенных ценностей и прививание вкуса, c другой — это все равно зрительский успех. И нахождение этого компромисса очень важная, но весьма сложная задача.

Что касается музыки, то я неоднократно уже говорил, что культура «западного» референса очень губит наш кинематограф. Уж по части музыкального оформления точно. Культура больших мастеров от Прокофьева со Свиридовым до Овчинникова с Артемьевым утеряна. Правит бал саунд-дизайн, а мелодия сошла на нет. Но если так разобраться, то русская музыкальная культура всегда была прежде всего с опорой на мелодическую составляющую. Мелодии Чайковского, Рахманинова, безусловно, входят в золотой фонд мировой музыкальной культуры. Я очень надеюсь, что мы вернемся к нашим истокам и не будем забывать русское музыкальное наследие.

— «Пассажира» нередко сравнивают с «Иди и смотри» Элема Климова, картиной жесткой и безжалостной. Советский зритель понимал суровость фильмов о войне. Нынешняя публика с интересом пойдет на какой-нибудь кровавый хоррор с выдуманным сюжетом, а фильм, основанный на реальных событиях, скорее упрекнет в излишней жестокости, как это произошло с «Пассажиром». Не возникало соблазна смягчить сюжет ради увеличения зрительской аудитории?

— Это больше вопрос к режиссеру и продюсерам, но я со своей стороны сделал максимум для эмоциональной наполненности музыкальной картины фильма. Вообще понятие жестокости очень сложное. На этот счет у меня была очень интересная работа. Это фильм «Молоко безумия» режиссера Сергея Кавтарадзе. Кавтарадзе — кандидат исторических наук, автор научных монографий, в том числе на тему картины «Архетипы войны: насилие, бессознательное и борьба за базовые потребности», проводивший полевые исследования в племенах в Африке и Южной Америке, а также в зонах вооруженных конфликтов, в том числе на Донбассе, начиная с 2014 года. Я со своей стороны через музыку пытался переосмыслить эти вопросы.

— Какую задачу вы перед собой ставили, создавая музыкальную атмосферу фильма?

— Прежде всего мне хотелось на примере работы над этим фильмом показать себе и другим возможность свободного решения, не связанного с референсами, а опирающегося на симфонические традиции. В фильме нет шаблонных музыкальных решений по жанрам: экшен, саспенс, эпик. Так же как и «библиотечного» голливудского решения и звучания. Главное, чего мне хотелось добиться, это пронзительности.

— Статья в «Википедии» о картине весьма скупа, хотя лента на экраны уже вышла. Но что удивляет гораздо больше — она явно написана теми, кто по ту сторону баррикад. Николай «присоединяется к отряду сепаратистов», «становится сторонником сепаратистов», консультантами «стали участники вторжения на Украину». Почему никто из причастных к съемкам не напишет честную статью, удалив этот пасквиль?

— Мне кажется, что за последние десять лет медиапространство интернета крайне радикализировалось. И «Википедия» контролируется не с территории Российской Федерации. Более того, общеизвестно, что если правки, которые вносятся в статьи, не соответствуют той точке зрения, которая превалирует на Западе, или являются альтернативными, то райтеры, которые их предлагают, лишаются права голоса, а иногда их комментарии аннулируются.

— Почти сорок лет под историческим кино у нас подразумевалось костюмное, ради увлекательного сюжета и зрелищности жертвовавшее и достоверностью событий, и подлинностью персонажей и их поступков. Возможно ли в обозримом будущем размежевание жанров?

— Мы можем только надеяться на это. Я тоже очень надеюсь, что музыка в кино вернется на уровень симфонического шедевра. Вспомним «Александра Невского» Прокофьева из одноименного фильма Эйзенштейна.

— Какие трудности придется преодолевать создателям патриотического кино, чтобы этот жанр снова завоевал любовь зрителя?

— Классики давно ответили на этот вопрос: «Все жанры хороши, кроме скучного». История должна держать зрителя. Если герой готов отдать жизнь за Родину — авторский коллектив картины через сюжетные повороты и перипетии должен органично и достоверно привести к этому зрителя. И, конечно, кино должно быть искренним. Как мы с вами говорили, живая и честная интонация. И здесь музыка играет очень важную роль.

Фотографии: композитор Александр Симоненко (слева), фотография предоставлена Александром Симоненко. На анонсе кадр из фильма "Позывной "Пассажир".