Кинофестиваль «Свидание с Россией» в Омске: на патриотической волне

Алексей КОЛЕНСКИЙ, Омск

В Омске подвел итоги Первый всероссийский кинофестиваль «Свидание с Россией. Сибирский характер», посвященный поддержке воинов и тружеников тыла.

Восемь тысяч зрителей оценили 46 картин, представленных на двадцати пяти киноплощадках, а международная интернет-аудитория омского «Свидания с Россией» превысила шестьсот тысяч человек, и это далеко не рекорд медиапроекта режиссера и продюсера Александра Ильина. В рамках форума пандемийного 2021-го трансляция «Урок мужества. Подвиг блокадного Ленинграда» объединила более тридцати одного миллиона интернет-зрителей и вошла в Книгу рекордов России.

За четырнадцать лет активной творческой жизни фестиваль превратился в круглогодичный форум: в 2024-м «Свидание с Россией» ждет Улан-Удэ, Воронеж и Архангельск, но первую, благодарную аудиторию составили омичи — патриоты Города трудовой доблести. Разумеется, это не случайно: «Без тыла победы не будет! — подчеркнул на открытии президент смотра Александр Ильин. — Главная тема нашего фестиваля — воздать должное людям, находящимся на поле боя, и тем, кто кует победу в тылу, вдохновить и поддержать их».

Камертоном церемонии открытия стала минута молчания в память жертв теракта в «Крокус Сити», а финальным аккордом — коллективное исполнение «Мы за ценой не постоим», объединившее поднявшихся на сцену лауреатов и зрителей переполненного партера областного центра культуры «Сибиряк».

Гран-при фестиваля завоевал теле-док «Сила» Екатерины Китайцевой — коллективно-панорамный портрет воинского и волонтерского труда. Далеко не бесспорным стал вердикт игрового жюри под руководством Аристарха Ливанова, высоко оценившего режиссуру семейной драмы «Плакать нельзя» Натальи Назаровой. Справедливым показался выбор сыгравшего в картине дуэта — Ивана Янковского и обаятельного мальчугана Владимира Левченко. Однако и тут стоит оговориться: в актерской лиге безоговорочно лидировал Карен Бадалов, сыгравший свою первую главную и незабываемую роль в «Свидетеле» Давида Дадунашвили. Актер с благодарностью принял Приз прессы за представленный им фильм от генерального информационного партнера ГТРК «Иртыш».

Приз за лучшую женскую партию поделили юные Оливия Козлова и Янина Загорская, органично дебютировавшие в патриотичной киносказке Анны Чернаковой «Катя-Катя», также был отмечен сценарист ленты Александр Адабашьян. За операторскую работу наградили Игоря Токарева, ставшего полноправным соавтором подросткового ретродетектива «Суворовец 1944» Дениса Казанцева. Диплома и специального упоминания жюри удостоился патриотичный, но дидактичный рассказ о военных поисковиках «Часы для Веры» Максима Гора. Эта награда адресована всем омичам, снявшим свой первый постсоветский полный метр на народные деньги.

Отрадным профессионализмом блеснуло жюри неигровиков в номинации «Час мужества». Приз за лучшую режиссуру увезла студентка ГИТРа Ульяна Герасимова — автор светлого, артистичного, тонко нюансированного фильма-портрета «На фронт» о православном батюшке, готовящемся вернуться к своей боевой пастве; лента Ульяны удостоилась и весьма почетного Приза Российского государственного архива кинофотодокументов «Фильму, достойному государственного хранения». Сильно прозвучал и дипломированный портрет окормляющих наших бойцов священников — «Война и Вера» Веры Водынски.

В номинации «Научно-популярное кино для детей и юношества» Приз за лучшую режиссерскую работу получил «Мой папа космонавт» Натальи Саврас, обозначившей знаменательный и отрадный тренд: возрождение романтичной мифопоэтики науч-попа!

В этом ряду зрителей и жюри очаровали дипломанты смотра — Евгений Безбородов, отмеченный за фильм-путешествие «Ямал. По следу овцебыка», Лилия Дмитрик, открывшая новую страницу восстановления популяции оренбуржских лошадей Пржевальского в «Зрительной полосе», и «Николай Дроздов в мире животных и в мире людей» Валерия Белова. Отдельной песней стало озорное психологическое исследование природы типичных зажимов и фиксаций Анастасии Макарцевой. Автор портретной фрески «Ключи к эмоциям: страх и уверенность» удостоилась благодарности Государственного фонда «Защитники Отечества». Отметив терапевтический эффект работы, жюри пожелало включить картину в программу психологической реабилитации участников СВО.

Магическим образом разминулась с наградой семиминутная научно-популярная визуализация избавления человечества от вредоносного излучения полупроводниковых светоидов «Да будет LED» талантливой сказочницы Дарьи Артюшковой. Остается гадать, как жюри «проглядело» драму Максима Кузнецова и Мирослава Бобукова «Мы остаемся» о судьбах граждан Донецка, павших жертвой массированных обстрелов украинских палачей. Эта сильная, и даже силовая, картина подобно «замковому камню» связывает трагедии фронтовой и условно-тыловой жизни в оптический узел. В том числе и сюжеты лауреатов — «Театра на линии фронта» Марины Мироновой, заработавшей совместно с Матвеевым Сидоровым операторский приз, и дипломированной «Zвезды Zамполита» Клима Поплавского, и отмеченных за сохранение традиций фронтовых операторов «Казаков» Олега Некишева… Однако именно драма «Мы остаемся» (все же получившая диплом телеканала «Продвижение») исполнила главную заповедь фронтовиков Великой Отечественной: «Плачьте, но снимайте!»

«Сибирский характер» не ограничился рандеву с важнейшим из искусств. Творческой мастерской смотра стала Молодежная кинолаборатория под дистанционным руководством выдающегося документалиста Андрея Осипова и с непосредственным участием режиссера Елены Алферовой, подготовившей несколько учебных короткометражек. Событийным мероприятием стала презентация новорожденного липецкого фестиваля паралимпийского кино. «Наш смотр должен стать лекарством и опорой для людей с ограниченными возможностями, помочь им найти свой путь...» — отметил генпродюсер «Преодоления» Владимир Голиков.

При активной поддержке областных властей, городской администрации, сотрудников Дома кино и всех городских площадок за пять дней здесь прошли восемь творческих встреч с истинно Народными артистами — Ларисой Лужиной, Юрием Назаровым и Полиной Нечитайло, композитором и бардом Григорием Гладковым, пять мастер-классов и пять круглых столов, презентации двух тематических фотовыставок, кинохроникальной ретроспективы «Знакомьтесь, Омск», коллекции видеороликов, посвященных промышленному туризму, и трехтомной энциклопедии киноведа Сергея Кудрявцева «Почти сорок четыре тысячи» (рецензий на фильмы).

Главным открытием «Сибирского характера» стала востребованность патриотической повестки юными зрителями. «Отдельные слова благодарности организаторам фестиваля за то, что много работ было посвящено молодому поколению и основной аудиторией тоже были молодые омичи, — отметила заместитель мэра Ирина Елецкая. — Это очень ценно, и мы не говорим «до свидания» первому кинофестивалю — Омск ждет вас в гости вновь!»

На фотографиях кадры из фильмов "Суворовец" и "Катя-Катя".