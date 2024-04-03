46-й ММКФ: «Майор Гром» в «Открытом небе» и «Пришелец» с «Нелюбимкой»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В пресс-центре отеля «СтандАрт» состоялась пресс-конференция 46-го Московского международного кинофестиваля, обещающего 260 интригующих премьер с 19 по 26 апреля.

На первом месте по количеству фильмов — Россия, на втором — Китай, более чем двадцать картин прислала Франция, пятнадцать — Испания, чуть меньше Иран, двенадцать фильмов из США... Пре дседатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев не скрывал гордости: «Программа получилась очень сильной. В фестивале участвуют на двадцать процентов больше картин, чем в прошлом году — с учетом отдельного конкурса стран БРИКС из более чем пятидесяти стран». Фильмом открытия станет мексиканская драма «Открытое небо» Марианы и Сантьяго Арриага. Закрытие украсит премьера отечественного комикса «Майор Гром: игра» Олега Трофима. Жюри основного конкурса возглавил исландский режиссер Фридрик Тор Фридрикссон. Вместе с ним судьбу картин решат режиссеры Игорь Волошин, его турецкий коллега Хусейн Карабей и актриса Елена Лядова.

«Новый конкурс, который мы провели два года назад, «Русские премьеры», порадует нас семью новыми работами, — отметил Кудрявцев, — традиционно мы проведем конкурсы короткометражного и неигрового кино. Документальные фильмы со всего света также представит программа «Свободная мысль». Внеконкурсные показы — это и «Фестивальный коктейль», и программы «Рецепт успеха», «Взрослым о детях», «Черно-белый мир», «Путь в тысячу ли», где красной нитью транслируется тема дороги, когда люди снимаются с насиженных мест и отправляются куда-то, с этого часто начинается интересная история. Покажем «Блокбастеры народов мира» — фильмы мейнстрима, бьющие рекорды в национальном прокате, есть анимационная программа и сериальная — «Первые серии», и наши шорт-сеты, и программа раритетов «Первые варианты из архивов Госфильмофонда». Кроме того, у нас в этом году есть совершенно невероятные ретроспективы, сюрпризы, там нас ждут сенсации!»

Основной конкурс пока включает одиннадцать фильмов, но, возможно, пополнится еще двумя. Неожиданно для отборщиков три картины прислали Германия и Австрия. Честь страны будет отстаивать «Пришелец» Ивана Соснина — автора семейной роад-муви «Далекие-близкие». За «Золотого Георгия» поборются Иран, Турция, Мексика, Сербия, Молдова, Катар, Бангладеш, Бразилия, Аргентина, Колумбия. Всего в рамках ММКФ пройдет на треть больше мировых премьер, чем годом ранее.

Судьбу «Русских премьер» обсудит жюри возглавляемое продюсером Александром Акоповым, актриса и режиссер Татьяна Лютаева, сценарист Андрей Зайцев. «Очень интересное сочетание представляют в этой программе два фильма, - интриговал Иван Кудрявцев, - «Надо снимать о любви» Романа Михайлова и «Мужчина и женщина» Владимира Котта. С одной стороны, отношение академическое, традиционное, с другой стороны, абсолютно экспериментальная картина, наше кино действительно находится в состоянии поиска, брожения, и растерянности, и желания вглядываться глубже в то, что с нами происходит. Картина Виктора Тихомирова «Евгений Телегин» - занятное кино по мотивам «Онегина». «Лгунья» Юлии Трофимовой открывает еще одно интересное имя, цепко хватающееся за сегодняшнюю жизнь, как и ее героиня. «Невада» Анны Тюриной и Матиуса Муса — экзотический пример копродукции Россия-Аргентина. «Семь черных бумаг» Анатолия Колиева и «Хуже всех» Александра Кармаева завершают отбор, очень разнообразный, открывающий новые имена, смотреть вам будет интересно!»

«Документальное кино после 25-летнего бума пребывает в мощном, ясно очерченном кризисе, вызванном ковидом и не только, - отметил конструктор неигровой программы Григорий Либергал, - авторских документальных фильмов в мире стали делать меньше раз в пять, а фестивалей, которые выросли на волне возросшего интереса к документальному кино, стало раз в двадцать больше. Можете себе представить, какая конкуренция сейчас именно на этом рынке, уникальная. Тем интереснее получилась программа и внеконкурсная «Свободная мысль», и конкурсная. У нас есть целый ряд дебютов, есть фильмы режиссеров, которых можно считать классиками. «Свободная мысль» неожиданным образом в этом году очень веселая, развлекательная, в ней всего два серьезных фильма...»

От российских документалистов отобрана феминистская притча «И жили они долго и счастливо, или почему динозавры вымерли» Дарины Умновой, в течении семи лет наблюдавшей за житейскими перипетиями своей героини, и коммерческий хит «Нелюбимка» - дебют екатеринбуржца Станислава Сорокина о рок-музыканте, авторе одноименной песни, а так же «Я иду домой» Владислава Рыткова — «мощное художественное высказывание о СВО».

Центральной площадкой ММКФ по-прежнему служит киноцентр «Каро-Октябрь» на Новом Арбате. «Русские премьеры» пройдут в «Художественном», участие в мероприятиях подтвердили «Иллюзион», кинотеатры сети Москино и кинотеатр на Поклонной.

Фотографии: Сергей Ведяшкин / АГН Москва.

