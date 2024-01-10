«Каменщик» Ренни Харлина: каменщик, каменщик в фартуке белом, что ты там строишь? Кому?

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На новогодних экранах — звонкая и занимательная премьера финского панка. Ренни Харлин вернулся в Голливуд с саркастическим боевиком «Каменщик» о масонско-шпионских играх.

Фильм снят по одноименному бестселлеру бывшего фэбээровца Пола Линдсея, выступившего под псевдонимом Ной Бойд и явно имеющего зуб на родные спецслужбы. Волей судеб лихая книжка подвернулась голливудцу с самой причудливой репутацией и карьерой: последние пять лет Ренни Харлин прозябал в Китае на съемках нелепых боевиков, а в наступившем году решил потешить нас хулиганской трилогией новых «Чужих». Ранее Ренни был замечен как постановщик лучшего, второго «Крепкого орешка» — того, где Брюс Уиллис бьется с арийскими бестиями в белых маскхалатах, громящих католический собор в рождественскую ночь. Затем досуха выжал цирковой жанр пиратской саги в провалившемся «Острове головорезов». Пытался прикончить карьеру Сталлоне в альпинистской клюкве «Скалолаз», но тот чудом выжил. Ныне режиссер замахнулся на самое святое — образ суперагента а-ля Джеймс Бонд.

Харлин предлагает разглядеть поистаскавшегося плэйбоя не снизу вверх, а тет-а-тет, подсунув в качестве прикрытия незавидное ремесло. Стив Уэйл, он же — «Каменщик» (Аарон Экхарт), — обычный строитель и, все же, тут подразумевается то самое, о чем можно догадаться: это рядовой масон, манипулируемый манипулятор, гроссмейстер двойной игры, не видящий дальше собственного носа. Проще говоря — идеальный агент тайных обществ, использующих фигуры втемную или сметающих их с доски. Единственный шанс уцелеть — представиться полезным идиотом в каком-нибудь патовом раскладе… Правда, есть нюанс: руководству известно о склонности коллег к забавам с мнимыми угрозами и бумажными тиграми. Поэтому регулярно переворачивая столы, архитекторы мира требуют от невольных каменщиков эффективных решений летальных задач.

Вот и Уэйл угодил под раздачу. Выяснилось, что некогда ликвидированный им сотрудник-киллер Радек (Клифтон Коллинз младший) внезапно ожил и затеял собственную игру против ЦРУ. Куратору поручено вернуться на место прежней службы в Салониках и разобраться с проблемой. Для верности к проштрафившемуся ветерану приставляют кабинетную фифу, которая ему в дочери годится. Кроме нее на мокрое дело Уэйл берет лишь рабочий саквояж с остро заточенным мастерком, беспощадным отвесом и жалящим циркулем.

Однако вычислить супостата оказывается до неприличия просто — нужно ворваться в самый шикарный ночной клуб, избить охрану и отследить, кому побежит жаловаться номинальный владелец кабака. Но спешить с решением проблемы не стоит, ведь отыскать супостата — тоже, что накатать донос на себя, поскольку Уэйл вовсе не убил, а лишь припрятал от хозяев своего верного пса. Здесь проясняется подоплека конфликта.

Уэйл и Радек специализировались на истреблении профанов — российских братков-олигархов. Но однажды им поручили ликвидировать видного греческого политика, претендующего на премьерство. Непременным следствием такого художества стала бы ликвидация исполнителей… Ребята выкрутились из западни и Радек залег на дно, но не оставил планов совершить задуманное на глазах у журналистов, для последующего предания публичной огласке планов ЦРУ-шных братьев по поголовному истреблению пробританских элит Европы.

Конфликт такого масштаба неминуемо привел бы конфронтацию лож в открытый режим мировой войны, элиминировав тайны, явки, пароли, градусы и умыслы, похоронив мировую архитектуру тайных братств заодно с их адептами. В данной перспективе убийство ослушника-скандалиста должно стать показательным актом: его обязан казнить куратор, сообщник и самый близкий брат. Пастырь и вчерашний спаситель приносит в жертву цээушному хозяину-дьяволу (Тим Блейк Нельсон) свою единственную верную собаку!

Харлин упаковывает мрачную интригу в ворох комичных потасовок, лихих погонь и по-китайски слащавых сантиментов. Тем звонче трагический подтекст внутриэлитной войны Нового и Старого света, а главное — незавидная судьба обоих в рамках нового мирового порядка. Любые, даже самые влиятельные конфликтующие сообщества приносятся архитекторами закулисья в великую жертву высшему замыслу — всемирной тюрьме, а, вернее, — тотальной фабрике по утилизации человечества.

Исхода нет, остается лишь цепляться за банальное ремесло, поскольку нашему скромному оперативнику доверяют не обтесывание «человеко-камней», а лишь их бережную укладку. Что же мастерит Bricklayer на досуге от мокрой работы? Сущий пустяк, какую-то остроухую готическую оградку на макушке манхэттенского небоскреба... Если вглядеться — клоунский колпак, венчающий обелиск американской мечте. Жаль, с земли его не видать.

«Каменщик». США, 2024

Режиссер Ренни Харлен

В ролях: Аарон Экхарт, Нина Добрев, Клифтон Коллинз младший, Тим Блейк Нельсон, Ильфенеш Хадера

18+

В прокате с 4 января