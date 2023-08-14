«Два, три, демон, приди!» Дэнни и Майкла Филиппу: дай бес на горе лапу мне

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах — «Два, три, демон, приди!» Дэнни и Майкла Филиппу. Оригинальный заголовок Talk to Me отсылает не к банальной молодежной страшилке, а намекает на кризис идентичности.

Как-то австралийские близнецы Филиппу — звезды ютуб-канала RackaRacka с семью миллионами подписчиков и полутора миллиардами просмотров — обратили внимание на забаву соседских детей. «Один из ребят решил попробовать наркотики; подростку стало плохо — он бился в конвульсиях, а его приятели снимали, как он корчится на полу и смеялись, — вспоминал Дэнни, — Меня поразили и одновременно ужаснули эти кадры!»

Вскоре сценарист Дейли Пирсон предложил снять короткометражку о тинейджерах, увлекающихся сатанинскими ритуалами. Однако, близнецов не вдохновляла идея сделать пубертатный «Астрал» или «Доску Уиджи». Дебютантов явно увлекали ленты Дэвида Линча, «Прочь» Джордана Пила, «Кэндимен» Бернарда Роуза и, подобно классикам, они решились исследовать взаимосвязь между наблюдаемым фактом и его инфернальной изнанкой.

Сам факт фиксируется прологом. Подростковая вечеринка завершается кровавым инцидентом: гость запирается в спальне, дверь взламывает его брат, выводит трясущегося парня из темной комнаты и получает от него ножом в живот. Затем убийца с нечеловеческой силой вонзает клинок себе в голову… на радость тусы, снимающей «прикол» на смартфоны и собирающей лайки.

Этот зачин определяет рамки сюжета и авторский метод: камера ныряет в толпу и кружится в ее водовороте, достигая «запертой темной комнаты» — самого дна подсознания. «Оно» извлекается на свет и сводит счеты с собственным «я»; дальнейшие события считываются как реконструкция механики этой расправы. Дабы путешествие в преисподнюю получилось по-настоящему волшебным и захватывающим, братья Филиппу включили детскую оптику: мы видим лишь то, что желает узреть двенадцатилетний протагонист и еще нечто, вторгающееся в поле зрения героя помимо его воли.

Пара припозднившихся мальчишек дожидается на обочине, пока их заберут домой. Толстый бутуз хвастает, что его «жирная корова» задерживается «трахая своих студентов». Его тщедушный и более интеллигентный визави Рэйли, который ждет свою сестру, отмалчивается, отказываясь заодно от предложенной зажженной сигареты. Тут за ним подкатывает авто с разбитной девицей-красавицей. Напевая под радиолу, парочка мчит по безлюдному шоссе, но внезапно Миа (Софи Уайлд) бьет по тормозам: на дороге — сбитый кенгуру. Рэйли (Джо Бёрд) умоляет спасти или добить агонизирующее животное, но спутница не решается переехать жертву: «О ней есть кому позаботиться!» И правда, есть...

Миа — подруга старшей сестры Рэйли, сбежавшая из отчего дома после самоубийства родительницы. Подростков сближает переживание заброшенности: искалеченное животное воплощало образ невосполнимой утраты и Рэйли так же потерян — его игнорирует мать, тиранит сестра, единственной родной душой остается сиротка Миа. Кстати, дом мальчика украшает аквариум с аксолотлями. Эти симпатичные и безобидные земноводные размножаются не достигая взрослого возраста, но, испытав стресс, превращаются в хищных и злобных ящериц. Так же и героям Talk to Me предстоит пережить необратимую метаморфозу, но первым делом она волшебно преобразит их мировосприятие и воображение.

Этим же вечером Миа исполняет заветную мечту Рэйли — ребята проникают на тайную вечеринку крутых старшеклассников. Здесь им не больно рады, но тем хуже для зазнаек! Гостям предлагают обменяться рукопожатием с настольной фарфоровой инсталляцией в которую якобы заключена мумифицированная рука медиума. Участникам эксперимента нужно зажечь свечу, поручкаться с артефактом, узреть демона и пригласить его в свое тело; главное — уложиться в полторы минуты экстаза. Если товарищи вовремя не вырвут вклещившуюся пятерню, бес заселится в тело жертвы.

Тинэйджеры закатывают глаза, исступленно рычат и хохочут, сыпят проклятиями, «запиливают видосы» и «ловят хайп»… исполняя на самом деле инфернальный фантазм Рэйли: отчего бы не намечтать, как эти злобные и высокомерные тролли станут взрослыми и смешными, обездушенными, гадкими, ничтожными, обратятся в хайп и прах! Для подруги у «братишки» имеется особый сценарий. Миа решается на демоническое рукопожатие и перед «сестренкой» возникает чудовищная старуха, но спиной девушка ощущает присутствие покойной матери, слышит шепот окликающий ее детским именем и задерживается в припадке на девяносто три секунды.

Промедление оказывается роковым: злобные духи и «заботливая родительница» поселяются в девичьих видениях. На деле же, это Рэйли заручается духовной поддержкой «доброй мамы» для собственного досрочного взросления: на очередном сеансе он дебютирует в эксперименте и воссоединяется с демонической «кенгурятиной» с самыми плачевными последствиями, ведь у бесов имеются собственные планы на «усыновление » этой «амбистомы»...

Происходящее может показаться отвратительной бессмыслицей, но лишь тому, кто не учитывает интерес заказчика шоу, а он весьма прост и прозрачен. Рэйли желает стать предметом всепоглощающей заботы, хотя бы для одного человека на Земле — для этого он готов пожертвовать буквально всем и все удается: Миа не врала, «о нем есть кому позаботиться».

«Нас всегда интересовал процесс превращения ребенка во взрослого человека — то, каким образом его поступки становятся более жестокими и ощутимыми для окружающих, — отмечали сорежиссеры, имея ввиду актуальный подтекст авторской версии похождений Гензель и Гретель. Вовсе не удивительно, что грезы о родном крове заводят современных сирот не в темный лес с пряничной избушкой, а инфернальное болото, в котором не обнаруживается почвы для эмпатии, а лишь бушующий хаос фантазмов, да неодолимое равнодушие к чужой жизни и собственной судьбе. Однако, по-видимому, не существует силы способной одолеть инстинкт семейственности, принимающий порой самые уродливые личины.

«Два, три, демон, приди!» Австралия, 2022

Режиссеры Дэнни и Майкл Филиппу

В ролях: Софи Уайлд, Джо Бёрд, Миранда Отто, Касс Кьюмерфорд, Маркус Джонсон, Отис Дханджи, Зои Теракс, Крис Алозио, Александрия Стеффенсон

18+

В прокате с 10 августа

Фотографии: кадры из фильма.