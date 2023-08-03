Фильм «Идеальная ложь» Сильвен Деклу: девушка и власть

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В кинотеатрах — психодрама о воле к власти «Идеальная ложь». Оригинальный заголовок картины Сильвен Деклу — «Большие надежды». Разумеется, эти надежды будут оправданы. Вопрос: какой ценой?

Мадлен (недавно блеснувшая в «Моем преступлении» Озона Ребекка Мардер) и Антуан (Бенжамен Лаверн — галантный царедворец «ЖанныДюбарри» Майвенн) проводят лето на Корсике, готовятся к экзамену в Высшую школу управления и строят амбициозные планы на политическом поприще. В активе девушки — блестящее знание законов и планы демократических преобразований в сфере организации труда. Антуан — расхлябанный отпрыск влиятельного финансового эксперта — разделяет пафос возлюбленной.

Дело явно движется к свадьбе. Стремясь обеспечить будущность четы, отец юноши (Паскаль Элсо) приглашает на виллу бывшего министра труда, а ныне — видную депутатку Габриэль (Эммануэль Берко). Мадлен производит благоприятное впечатление, но утром все идет прахом. На узкой дорожке молодым встречается агрессивный представитель угнетенных, за права которых они пламенно ратовали накануне. Слово за слово, «гегемон» хватается за ружье. Антуан малодушничает, а Мадлен не теряет присутствия духа и берет инициативу в свои руки...

Спрятав орудие убийства, парочка наспех придумывает алиби, возвращается домой в Лион и узнает, что осталась вне подозрений, тет-а-тет со скелетом в шкафу. Антуан спешит перевернуть эту страницу — без объяснений порвав с любимой, уезжает в Америку. И тут происходит малоприметный сдвиг: повествование переносится в плоскость расщепляющегося «я» героини.

Внешне все складывается как нельзя лучше. Мадлен становится помощницей Габриэль, готовит законопроект, облегчающий переведение предприятий в собственность трудящихся... Однако, все чаще в темных углах ей мерещится убитый: он словно присматривает за героиней, служит живым укором, вдохновляет на служение обездоленным. Девица устраняется от мирских искусов, горит на работе, но тут на ее пути является недоброжелатель. Он грозит предать огласке факт убийства и похоронить политическую будущность Мадлен.

Какова же мотивация этого «дьявола»? В первом приближении просматривается то ли «праведный гнев» на скрывающееся под маской добродетели зло, то ли банальная зависть к успеху. Тут уместна и более широкая трактовка: искусителя питает слепая ненависть к идеалистическим мотивам, поскольку угнетаемая бременем неискупимой вины Мадлен превращается — не много, ни мало — в живую икону народной печальницы и заступницы!

Помощнице депутатки эта роль не по чину; кроме того, политические успехи «святой девы» грозят разрушить баланс системы — поколебать взаимоучет прагматичных интересов политических игроков. Подобно Мадлен, из их ряда выбивается и доносчик-шантажист: обличив героиню он становится соучастником или виновником в сокрытии преступления.

Возможно, он существует лишь в воображении девицы и является Тенью, осуществляющей невысказанные желания Мадлен. Но к чему же ей самооговор, лишение свободы, расследование? Очень просто: в случае недоказанности, с героини снимется обвинение и доносчик оказывается единственным проигравшим. Однако, важнее другое: Тень подставляет девушку в тот момент, когда вновь возглавившая Министерство труда Габриэль блокирует подготовленный помощницей закон, облегчающий положение трудящихся. Предлог: обвинение соавтора проекта в преступлении.

Другими словами, услужливая Тень извлекает скелет из шкафа, спасая репутацию Габриэль, которой грозит обвинение в обмане избирателей и циничном популизме. В чем же выгода Мадлен? Финал не оставляет места для сомнений: ее подвиг заслужил высшую оценку руководства. Подчинив свою темную сторону политическому расчету, рискнув свободой и карьерой, девушка доказала преданность патронессе и сменила амплуа — пламенная активистка-заступница обернулась лояльным и весьма перспективным «политическим животным».

«Идеальная ложь». Франция, 2022

Режиссер Сильвен Деклу

В ролях: Ребекка Мардер, Бенжамен Лаверн, Эммануэль Берко, Марк Барбе, Паскаль Элсо

16+

В прокате с 10 августа

Фотографии: кадры из фильма.