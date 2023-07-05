Большая игра: выйдет фильм о легенде футбола Федоре Черенкове

Денис БОЧАРОВ

Стартуют съемки полнометражной художественной картины о легенде футбольного «Спартака» и сборной СССР Федоре Черенкове. Ленту под рабочим названием «Федя. Народный футболист», планируют запустить в прокат в конце текущего — начале следующего года.

Не всегда является очевидным вклад спортсменов в культурную жизнь общества, их влияние на умы и настроения, хотя бы потому, что далеко не все увлекаются спортом. Однако бывают и исключения. Более того, история отечественного спорта пестрит подобными славными именами. Фигуристка Ирина Роднина, гимнастка Ольга Корбут, лыжница Раиса Сметанина, легкоатлет Валерий Брумель, тяжелоатлет Юрий Власов, боксер Валерий Попенченко, баскетболист Сергей Белов, хоккеист Валерий Харламов — продолжать можно долго… Эти люди, носящие звание заслуженных мастеров спорта, высший титул, которого может быть удостоен спортсмен в России, не просто составили славу отечественного и мирового спорта — они стали народными героями.

Не случайно кинематограф регулярно (а в последнее время все чаще) обращается к знаменитым фигурам нашего спортивного прошлого. И футбол — не исключение. Хотя Россия и не может похвастаться в этом виде спорта достижениями мирового масштаба — поводами для гордости тем не менее располагает. Здесь вам и лучший вратарь всех времен Лев Яшин, и «русский Пеле» Эдуард Стрельцов, который, будь судьба к нему благосклоннее, добился бы умопомрачительных спортивных высот. И про Яшина, и про Стрельцова недавно сняты художественные ленты. Так что выход «байопика» про «спартаковского» корифея мяча — Федора Федоровича Черенкова выглядит логичным продолжением.

Черенков был одним из тех, кому удалось заслужить народную любовь. Федя (как его принято — не из панибратства, а напротив, в силу искреннего уважения — именовать в стане поклонников) был человеком необычайно скромным и даже стеснительным. При этом все понимают, что звание заслуженного мастера спорта в советское время присуждали лишь тем, кто сумел достичь высот на международном уровне: стать чемпионом мира, Европы, выиграть соответствующий трофей на клубном уровне, установить мировой рекорд и так далее.

Так вот, Федор Черенков ничем подобным отметиться не успел: его самые громкие титулы — трехкратный чемпион СССР, чемпион России, обладатель Кубка РФ и бронзовый призер Олимпиады-80. Однако Черенкова к концу восьмидесятых любили в нашей стране настолько, что ему присвоили звание заслуженного мастера не по совокупности спортивных достижений, а именно благодаря искренней народной любви.

С целью понять загадку этого человека и снимается большое кино о большой игре и большой личности. На недавней пресс-конференции, посвященной запуску съемочного процесса, генеральный продюсер продюсерского центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарев отметил: «С одной стороны, это глубоко личная история, поскольку в моей детской комнате все стены были увешаны фотографиями Черенкова — кумира, идола, бога, если хотите. А с другой — хотелось сделать эту историю достоянием всех тех, кто неравнодушен к футболу в частности и спорту в целом. Сценарий серьезный, к нему привлечено много профессиональных людей. Надеемся, проект получится достойный. Открою небольшой секрет: Николая Петровича Старостина, начальника команды тех лет, будет играть Борис Щербаков, а роль главного тренера Константина Ивановича Бескова — Николай Фоменко. Что же касается исполнителя главной роли, — мы пока сохраним интригу».

Выдающийся голкипер, капитан футбольного «Спартака» на протяжении большей части 1980-х, обладатель приза «Лучший вратарь мира» Ринат Дасаев на пресс-конференции рассказал: «Федор, безусловно, заслуживает того, чтобы о нем сняли фильм. Как человек и как футболист. Мы долгие годы были вместе, и его доброту и отзывчивость не заметить было невозможно. В команде Черенкова все любили. Хотелось бы также отметить его силу воли. У него, как известно, были проблемы со здоровьем, но он всегда находил в себе силы их преодолевать и возвращаться в строй — и делать это на высочайшем профессиональном уровне».

С Дасаевым всецело согласен другой коллега Черенкова, его близкий друг, неоднократный чемпион СССР и России Сергей Родионов: «Думаю, что Федор — подлинное явление в российском спорте. И, безусловно, он достоин остаться на века в памяти не только любителей футбола, но и обычных людей. Такие, как Черенков, рождаются нечасто, и я считаю для себя большой честью, что провел с ним много времени не только на поле, но и в быту, в рамках дружеского, человеческого общения.

Федор Федорович был одним из немногих футболистов, кого уважали и члены других клубов, наши противники — ЦСКА, «Динамо», «Торпедо», «Зенит». Наверное, поэтому звание народного футболиста применительно именно к Черенкову и появилось. Конечно, задача снять полноценную художественную картину о таком человеке, как Федор, — не из простых. Надеюсь, она будет решена, и фильм сможет приоткрыть скрытые от широкого внимания грани этой удивительной личности».

Одной из граней этой удивительной личности было стремление избегать какой бы то ни было публичности. История знает массу примеров, когда знаменитые футболисты вели себя как недосягаемые рок-идолы. Здесь вам и Джордж Бест, и Диего Марадона, и Пол Гаскойн, и Криштиану Роналду. Федор Черенков был не таким. Кроме того, он был наделен внутренней интеллигентностью и получил, что большая редкость среди футболистов высшего уровня, высшее образование. Федор окончил Московский государственный горный университет, защитив диплом по теме «Смолоинъекционное упрочнение горных пород».

Ко всеобщему повышенному вниманию Федор относился спокойно: ездил в метро, был вежлив и никому не отказывал в автографе. Полагал, что трепетного отношения к собственной персоне не заслужил. В этой связи можно понять ироничное отношение дочери футболиста, Анастасии Черенковой, к готовящемуся проекту: «Зная характер папы, подозреваю, он был бы против».

Фотографии: Александр Федоров / ТАСС; на анонсе - Сергей Фадеичев / ТАСС.