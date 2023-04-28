45-й ММКФ: как безмерно оно, притяженье Луны!

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В четверг, 27 апреля, в Концертном зале «Россия» подвел итоги юбилейный Московский международный кинофестиваль, подаривший немало открытий и обозначивший главный тренд мирового кинопроцесса.

«Жюри было непросто прийти к консенсусу, — признался председатель коллегии, болливудский режиссер Рахуль Равель. — Победила картина с очень сильной историей, замечательной актерской игрой, визуальным оформлением и всеми элементами, из которых складывается захватывающий, душераздирающий фильм!» Лучшей лентой признали чилийско-аргентинскую сагу «Три брата» Франсиско Папарельи — драму патагонских охотников, вдохновленную «Братьями Карамазовыми» и воплотившую конфликт ипостасей латиноамериканской души.

Более очевидным решением стало присуждение «Георгия» за лучшую режиссуру и Приза зрительских симпатий Тонатью Гарсии, автору «Черной луны», основанной на реальных событиях и выходящей в российский прокат. Дебютант покорил публику семейной драмой бедняков, угодивших в водоворот бунта против обезвоживающей мексиканский городок корпорации. Искренность высказывания купировала странная сбивчивость языка: зрелый визионер сказался в сложно-постановочных сценах народного быта и работе с непрофессиональными артистами, а камерные эпизоды прописаны плывущим почерком новичка.

Специальный приз вручили болгарской антиутопии «ФИ 1.618» Теодора Ушева — по-детски озорной, эффектной и злободневной сказке о сверхчеловеках, биологически совершенных «биотитанах», расстающихся с загаженной Землей ради освоения космоса. Приз за лучшую женскую роль получила юная японка Кахо Сэто, сыгравшая трогательную роль в «Хрупких цветах в потоке дней» Ютаки Цунэмати. За лучшую мужскую роль заслуженно отметили боливийца Фернандо Арсе, сыгравшего в «Тех, кто внизу» Алехандро Кироги — саге о маленьком упорном дон-кихоте, также вступившем в героический бой с «великанами» за водный ресурс. Увы, без статуэток осталась «Первая любовь» Светланы Проскуриной, заслуживающая внимательного прочтения в библейской оптике.

В параллельном конкурсе «Русские премьеры» награду за Лучший фильм получил «Край надломленной луны» Светланы Самошиной: «Приз очень ценен для всей команды, — призналась дебютантка. — Отдельно хочу поблагодарить сценариста Наташу Мещанинову, без нее этого фильма просто бы не было!» Конфликт матери-одиночки и ее разновозрастных дочерей подарил нам триипостасный, созвучный «Трем сестрам» портрет забраковавших мужчин современниц. Специального упоминания жюри заслужила Татьяна Лютаева «За яркий дебют с уникальным актерским ансамблем» психодрамы «Единица Монтевидео» и ученица Сергея Соловьева Стася Венкова — «За искренний и дерзкий дебют». Восторженная аттестация ее «Тайного влечения» слабо ассоциировалась с сюжетом, увязшим во вгиковских локациях, студенческих поисках себя и беспорядочных связях. Актерский ансамбль питомцев альма-матер заметно слинял в свете тонкой органики Дарьи Балабановой и зрелого мастерства Розы Хайруллиной, осмысленно проживших второплановые роли. Та же беда стряслась и с фабулой: под занавес выяснилось, что искания юной героини были напрасны. Ее коварный соблазнитель оказался бездарной (и бездарно наигранной) пустышкой, а творческую будущность девице обеспечил не ее «пробудившийся талант», а внезапно объявившийся блудный отец-главреж, уволивший любовника и пригревший дочку на авангардных подмостках.

В Документальной лиге солировала экскурсия в земную преисподнюю.

«История российских тюрем. Владимирский централ» Юлии Бобковой — камерный фильм-портрет сидельцев и надзирателей, подсвеченный тихим нездешним светом. «Картина, которую мы сняли, изменила меня как человека и режиссера, - призналась автор. - Тюрьма – это, все-таки, обратная сторона монеты; какая тюрьма – такое и государство. Спасибо людям, помогавшим создавать этот проект, за их смелость и стойкость!» Главным открытием неигрового конкурса стал яркий питерский дебют Юрия Мокиенко, представившего неигровую комедию «Отцы», основанную на игровом материале съемок детских фильмов, приуроченных к фестивалю «Золотой шуруп» в псковском селе.

«Серебряного Святого Георгия» за лучший короткометражный фильм присудили фантастическому ромкому «Всё» Лу Хэлая о встрече с волшебной девушкой, способной превращаться во всё на свете. Китайский дебютант был растроган признанием коллег: «Для меня большая честь получить этот приз. Огромное спасибо Москве — этой кинематографической столице, – и зрителям за их теплоту, и пусть всю жизнь нас охраняет свет кинематографа!»

«Золотого Георгия за вклад в мировой кинематограф» получил Карен Шахназаров. Принимая статуэтку, режиссер отметил важность Московского фестиваля в своей судьбе и поделился странной историей о том, как однажды на ММКФ его родители подошли к выдающемуся американскому режиссеру Стэнли Крамеру и попросили подарить автограф вгиковскому студенту. Тот оставил им напутствие без подписи: Patience, терпение! «Я был разочарован, в молодости терпение как-то не совмещалось с кино, хотелось праздника, — признался лауреат, — но прожив жизнь в кино, я понимаю, как это верно: терпение во всем — это настойчивость, умение добиваться своей задачи, честность, искренность в том, что ты делаешь, — залог, что тебя поймут зрители! У этой истории было продолжение. Спустя лет десять меня пригласили на Монреальский фестиваль с фильмом «Мы из джаза». На пресс-конференции в конце зала сидел пожилой, но красивый, скромно одетый человек без галстука. Я поинтересовался: кто это? Оказалось, Стэнли Крамер! Я хотел подойти к нему, но он уже ушел. Дня через два канадский журналист показал мне The New York Times с интервью, где Крамер говорил, что моя картина ему понравилась и он пришел на пресс-конференцию режиссера, а режиссер напоминал британского банкира. После этого я стараюсь не носить галстук — не зря мои родители подошли тогда к Стэнли Крамеру...»

«Карен — потрясающий сын своих родителей, — это, может быть, самое главное, — поддержал президент фестиваля Никита Михалков. — И второе, Карен прожил долгую жизнь, и ему не приходится, как многим коллегам, вспоминая какую-нибудь картину, отвечать: «Ну, такое было время...» Он за каждую картину отвечает своей жизнью, и это прекрасно!» Никита Сергеевич огласил статистику смотра: «За неделю наши фильмы посмотрели 38 тысяч зрителей, было шесть тысяч аккредитованных гостей, 1500 представителей СМИ — это прекрасный результат, я считаю», — отметил президент фестиваля.

После объявления закрытия смотра ведущий церемонии Петр Буслов поздравил участников фестиваля, поблагодарил жюри и отметил: «…В этом году фокус фильмов был обращен на молодежь… преемственность очень важна, и нам есть, что передать молодежи!» Однако, программа биеннале противоречила этой искренней, но дежурной фразе. Тон смотра задали картины о борьбе с анонимной системой за физическое выживание, а ставкой в ней служила — не судьба-индейка да жизнь-копейка, но участь каждой семьи, пяди земли и самого человеческого «я». Не случайно главным художественным открытием ММКФ стал представленный в рубрике «Русский след» «Флаг» Фираса Хури — история ненасильственного сопротивления подростков оккупированного палестинского городка. Линия фронта прошла прямо по детским душам, разделяя истории семей и бред школьной программы, долдонящей о благах израильской цивилизации...

Высокую планку нелицеприятной рефлексии задал фильм открытия, ставший фильмом-событием, камертоном и метасюжетом смотра. Режиссер Борис Хлебников с соавтором сценария Натальей Мещаниновой переосмыслили психологическую прозу Георгия Владимова и обнажили архетипическую основу советского романа взросления. Конфликт «Снегиря» материализуется в споре стихий: мужской общины возрастных рыбаков (заброшенного в пучину «я»), прибившихся к ним юных практикантов-слабаков (зыбкой «анимы») и грозного моря-океана — вселенского «супер-эго».

Ржавый траулер «Снегирь» выходит на промысел в северных водах, но путина не задается, отношения с командой не клеятся, фатум бьет наотмашь подвернувшегося парня, а грянувший шторм звучит как послесловие расщепления лирического героя… Эксплуатируя бытовую фактуру и природную мощь, соавторы подчеркивают тотальность фронтира, на котором каждый мальчишка превращается либо в героя, либо в труп: все жертвы и надежды оказываются тщетны, благополучный исход — фиктивен и лукав. В героическом сюжете не закалился никто: один паренек «сгорел на работе», другой духовно истлел, скрывшись в трюм.

Впрочем, речь ведь совсем не о них, а о мире, в котором семантическая граница перестала быть порогом, отделяющим профанное от подлинного и обыденное от героического. Ныне она стала на дыбы — как разбушевавшаяся пучина (которую у нас еще никто так не снимал), грозя размозжить каждого в жерновах искусственно разжигаемых войн, тотальной цифровизации и биологического обесчеловечивания.

Фотографии: кадры из фильма «Черная луна» и «Край надломленной луны» (на анонсе).