«Победили вместе»: киносмотр на Сталинградском рубеже

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная проведению XVII Международного кинофестиваля «Победили вместе» имени Владимира Меньшова.

Открывая встречу председатель оргкомитета фестиваля, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, Андрей Бельянинов отметил выдающийся вклад бывшего президента смотра, традиционно проводившегося в Крыму. Нынешний приурочен к восьмидесятилетию Сталинградского контрнаступления Красной Армии, основной площадкой станет Волгоградский государственный университет.

Проректор вуза Дмитрий Ильин подчеркнул уникальность расположения своей альма-матер на втором по значимости мемориальном комплексе битвы после Мамаева кургана — высоте Лысая гора. В университете работает научный центр изучения военной истории, уникальный Музей курсантских полков, регулярно проводятся межрегиональные научно-образовательные круглые столы по сохранению исторической правды, созданный по студенческой инициативе молодежный акселератор «Сталинградские высоты». Закономерно, что предложение провести патриотический фестиваль университет счел архиважным.

Председатель Комитета культуры Волгоградской области Станислав Малых подчеркнул, что фестивальных площадок гораздо больше и познакомил с комплексом мероприятий, приуроченных к празднованию разгрома немецко-фашистских войск. Главной акцией станет историко-патриотический проект «Мост Памяти» в начале февраля — в его рамках будет создан единый маршрут по местам боев, созданный интерактивными проекциями на здания и монументы. Церемония открытия фестиваля, приуроченная к началу советского контрнаступления 19 ноября, состоится в тематическом парке «Россия — моя история». Конкурсные показы пройдут в кинотеатрах, институтах, библиотеках и, даже, планетарии.

Новый президент фестиваля, документалист Сергей Мирошниченко признался, что последние годы помогал своему предшественнику, Владимиру Меньшову в организации смотра и рассматривает нынешнюю должность как временную. Председатель жюри международного конкурса, режиссер Юсуп Разыков поблагодарил за доверие и выразил заинтересованность «проследить связь межу киноискусством и будущим». Возглавивший жюри телевизионно- документальной секции, директор дирекции специальных проектов Общественного телевидения России Сергей Ломакин признался в материальной заинтересованности итогами смотра — чтобы приобрести для телепоказа, поскольку «история Великой Отечественной — неиссякаемый колодезь увлекающих аудиторию сюжетов; важно, чтобы он никогда не иссяк и «цеплял» молодые поколения, не очень представляющих чем была для России мировая война».

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая Владимир Зорин вспомнил первый фестиваль, проведенный в 2005-м году на личные деньги организаторов при огромном энтузиазме севастопольцев и «мягко говоря, равнодушии украинской администрации». Вторым рождением фестиваля стал 2014-й в новой России, а третьим обещает быть волгоградский этап — на месте главной битвы двадцатого века с участием картин из двух десятков стран.

Генеральный продюсер кинофестиваля, президент Евразийской академии телевидения и радио, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Валерий Рузин поблагодарил коллег и волгоградцев за поддержку: «Планируется приезд более двухсот гостей и участников, включая группу старшеклассников и студентов Молдавии, девяноста представителей молодежи Донбасса, десятков иностранных гостей и мэтров российской кинематографии. В шести международных конкурсах будет представлено около ста отечественных работ и более шестидесяти зарубежных… Наш фестиваль — творческий памятник нашей Победы и это для нас — самое главное!»

Андрей Бельянинов подчеркнул общественную значимость фестиваля, вдохновившего создание общества Потомков Панфиловской дивизии, объединившего граждан четырнадцати стран, и сообществ потомков воинских частей бывших союзных республик. «На базе волгоградского университета будет создано объединение потомков участников Сталинградской битвы», - поддержал инициативу Валерий Рузин.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Светлана Казаченок, профессор Волгоградского университета отметила символизм проведения кинобиеннале на родине волонтерского движения названной Владимиром Путиным центром народной дипломатии в дни памятных событий: «Сейчас многие проводят параллели между Великой Отечественной войной и нынешней ситуацией, как и тогда сегодня мы все становимся единым фронтом и нам так же важно победить!» .

На фотографии на анонсе Сергей Мирошниченко. Автор фотографии - Нина Зотина/РИА Новости.