Алтайский фермер Джастас Уолкер: «Я хочу, чтобы люди смотрели фильм, видели землю без розовых очков и верили, что можно достичь мечты»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Шестого сентября на платформе Kion стартовала премьера сериала «Земля больших возможностей», одноименная документальная картина о неунывающем алтайском американце стала самым светлым открытием 44-го ММКФ.

В начале девяностых американская семья приехала в Россию проповедовать Слово Божие, а затем уехала домой. В восемнадцать лет отпрыск протестантов вернулся в Сибирь. Джастас с нуля построил фермерское хозяйство, прославился как «Веселый молочник» и год назад принял российское гражданство... После премьеры «Культура» пообщалась с героем ленты и режиссером «Земли больших возможностей» Андреем Ананиным.Джастас Уолкер: — Я начал заниматься сельским хозяйством в 2010-м, и это был «караул», позже дело наладилось и пришло осознание: мы живем в самой большой стране с самым богатым запасом чернозема и вторым в мире количеством пресной воды, у нас хорошая инсоляция, допустимый растительный сезон и даже глобальное потепление играет за нас. О чем это говорит? Природное назначение России — стать главной сельскохозяйственной державой мира, но мы не сможем это сделать, если не изменим сознание среднестатистического русского человека, живущего в городе. Он не знает, что такое быть фермером, не понимает, что заниматься сельским хозяйством сложно, но возможно. Я хочу, чтобы люди смотрели фильм, видели землю без розовых очков и верили, что можно достичь мечты. Россия — земля великих возможностей, достаточно протянуть руку и взять их. Надеюсь, среди зрителей найдутся такие люди.Андрей Ананин: — Когда автор выбирает героя и тему, он ищет для себя какие-то ответы, пытается разрешить внутренний конфликт — при первом знакомстве мне очень понравился в Джастасе авантюризм, возникающий на стыке двух культур. С одной стороны — американский прагматизм и трезвый расчет, с другой — умение шагнуть, казалось бы, в никуда.А.А.: — Очень тяжело было так долго удерживать замысел, трудно было не опустить руки, но меня укрепляла энергия моего героя. Эта история начиналась еще на втором курсе ВГИКа как учебная работа, фильм-портрет «Американская мечта». К финалу моего первого пребывания в поселке Такучет Красноярского края Джастас рассказал о планах построить большую ферму по внутренним канонам, которые он придумал вместе со своей супругой Ребеккой. Подумалось, что, когда все случится — может быть, лет через пять, я вернусь к этой теме, но через полгода раздался звонок: приезжай, все готово. Понял, что надо снимать, и все завертелось. Так часто бывает в документальном кино: изначально Джастас был для меня персонажем сетевого мема, «Веселым молочником», но это была вершина айсберга, я стал копать глубже и увидел подлинный масштаб истории, и так появилась вторая часть «Дым отечества», а когда Джастас окончательно воплотил свой замысел, родилась «Земля больших возможностей» — фильм и сериал.Д.У.: — Бизнес помог — я успешно обанкротил одно малое предприятие…А.А.: — Не наговаривай!Д.У.: — Если принять на себя радикальную ответственность и называть вещи своими именами. Итак, я задумался: как быть дальше? Во-первых, решил достойно жить за счет собственных заработков, во-вторых, оставить время на семью и духовную деятельность и, в-третьих, не сойти с ума. Для этого нужно было взять не слишком много гектаров, порядка сотни, и создать семейный бизнес с малым составом людей. В России существует своеобразное понимание капиталистического рынка, дескать, законы экономики требуют безграничного расширения. Но на самом деле это не так — ты всегда можешь остановиться и расти в других сферах, у меня нет плана по захвату мира — мне достаточно перерабатывать 140 литров козьего молока в день, чтобы все были сыты, ну и что-то оставить детям.А.А.: — Многие знают, как произвести, но не как продать, а Джастас с самого начала качал сбыт, никогда не перепродавал продукты перекупщикам, искал пути реализации. Сначала у него не было машины — каждое утро он ходил по три часа до автобуса, передавал свой сыр в город. На него стали выходить люди, затем — СМИ, это помогло раскрутиться в Сети, но суть не в этом. Меня восхищает его финансовая грамотность и очень жесткая «конвертная бухгалтерия» — Уолкер считает до последней копейки и распределяет деньги на адресные нужды: на семью, еду, бензин, корма... Если в одном конверте средства закончатся, он ужмется, но ни за что не воспользуется другими. Иначе просто не выжить — не было года, чтобы на ферме что-то не сломалось или кто-то не подставил, ему и скотину резали...А.А.: — Безусловно — мы услышали множество отказов, слушать их было тяжело, но шли до конца и добились своего.— Мы стали большими друзьями, для меня это очень редкое чувство. Научил — прежде всего — вере, не только в себя. Просто вере. Мы часто становимся узниками своих представлений и обстоятельств, живем во внутренней клетке, а иногда необходима решимость шагнуть в абсолютную неизвестность. И еще я понял: несмотря ни на что, любовь и семья — самое главное в жизни.Д.У.: — Когда мы затевали сетевую жизнь, то договорились, что Ребекка может не отвечать на вопросы. Конечно, я не из тех мужиков, которые затыкают жен, но договор есть договор — семейный покой лучше не нарушать ().А.А.: — Мы хорошо общаемся, для Ребекки самое главное — семья и безопасность. К Джастасу тянутся, на ферме появляется много людей, порой неадекватных, принять их непросто, но когда они переехали на Алтай и зажили на своей ферме, Ребекка очень изменилась, стала более открытой, закрытость ушла. Она остается броней для Джастаса, следит, чтобы детям и ему никто не вредил.Д.У.: — Дела с переездом сразу пошли не так — я заболел и два с половиной года боролся с энцефалитом, менингитом, боррелиозом, но на Алтае были люди, которые очень поддержали хозяйство. Что касается оставшихся в Такучете, я переоценил их силы. Например, один никогда не умел управлять бухгалтерией — оказалось, ей невозможно научить человека, не имеющего базовых склонностей к предпринимательству. Фермер — это и хозяин, и скотовод, и мастер, и предприниматель. У второго парня — бывшего братка — побывала пуля в голове. Это имеет практический смысл: если хочешь, чтобы он сделал икс, попроси его сделать игрек — он до всего должен дойти сам, все сам. Зато, если что решил, будет вкалывать до смерти, и последние два сезона стал справляться с хозяйством, занялся чаем, достиг успехов, и мы за него очень рады.Д.У.: — Очень, но кое в чем я оказался очень плох как отец — локти кусал, когда увидел, как мои маленькие девочки доят коз, какой я ужасный родитель — отправил таких маленьких, хрупких дочек на работу, к которой они еще не готовы!Д.У.: — Как всякий любящий Бога и старающийся жить по его благоволению, я знаю, что у него есть для меня особый план. В чем для меня воля Божия? Я смотрел на это и эмоционально, и очень прагматично — так удобнее для бизнеса, но когда вышел из паспортного стола с паспортом, ощутил себя как человек, который долго жил в отношениях с девушкой и наконец-то расписался. Конечно, это новая ответственность, глубокие ощущения. Россия стала моей Родиной, местом, которое я люблю и которому хочу посвятить свой труд, — я усыновил ее, и, надеюсь, она меня тоже усыновит.