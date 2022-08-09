Юлиана Слащева, гендиректор Киностудии им. М. Горького: «Будем работать и снимать кино»

Вера АЛЕНУШКИНА

О том, как возрождается киностудия и какие фильмы нам от нее ждать, «Культура» поговорила с ее генеральным директором Юлианой Слащевой.

— Юлиана, вы и ваша команда пришли на киностудию в октябре 2019-го года. Что удалось сделать за это время?

— Да, я стала генеральным директором два с половиной года назад. Киностудия им. М. Горького, честно говоря, на тот момент была в плачевном состоянии. Доходы она получала, в основном, от аренды помещений, которым требовался срочный ремонт (к примеру, было у нас несколько мест, куда даже заходить считалось опасным). Фильмы почти не снимались, а если снимались, то не попадали в кинотеатры. Но уже в первый год мы сумели отремонтировать значительную часть фонда и запустили непрерывное производство игровых, документальных и научно-популярных фильмов на базе полностью обновленного Продюсерского центра.

И дело даже не в том, что мы стали снимать в разы больше фильмов. А в том, что Киностудия больше не производит проекты «в стол»: все они доходят до зрителя. Также мы перезапустили в новом формате наш Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов «Мир знаний», организовали Международный кинофестиваль «Форма жизни» в Перми и запустили конкурс для исполнителей «Фестиваль музыки в кино Soundtrack», который в этом году пройдет уже в третий раз при поддержке Минкультуры России.

Другое направление нашей работы — это экскурсии, выставки костюмов и занятия для детей и подростков. Поэтому сегодня в главном здании мы развиваем собственный кинокластер: открылась Школа кино и медиа, строится большой мультимедийный музей. Помимо этого, нам удалось реализовать несколько объектов из числа непрофильных активов: вырученные средства были направлены на модернизацию Киностудии. Что же касается планов на будущее, то мы собираемся и дальше наращивать производство, продолжаем ремонтировать старые помещения и строить новые. К примеру, этой осенью откроем оборудованные всем необходимым малые студии для фото- и видеосъемки.

— Киностудия сегодня много занимается документальным и научно-популярным кино.

—Это наше стратегическое направление, которое мы активно развиваем. Более того: у нас есть цель стать в России производителем номер один документальных и научно-популярных проектов. Популярность такого кино сегодня растет во всем мире —вслед за ростом стриминговых платформ. А вот России эта ниша почти свободна — и мы бы хотели ее занять. Кое-что нам уже удалось сделать: наши авторские полнометражные документальные фильмы, такие как «Горянки», «Набережная», «Лида», «Верните мои руки» стали участниками международных кинофестивалей по всему миру, завоевав несколько престижных наград, в том числе и в Европе. Также в прошлом году мы выпустили документальный сериал «Советский дизайн», премьера которого состоялась на площадке социальной сети ВКонтакте — и он сразу набрал больше 10 миллионов просмотров. И, конечно, легендарный бренд «Хочу все знать!», который мы возродили вместе с «Яндексом»: на «Кинопоиске» можно посмотреть все 60 серий первого сезона. У этого проекта очень высокий рейтинг — 8.9 баллов, то есть люди оценили нашу работу.

— Юлиана, а как приучить молодежь смотреть документальные фильмы? И надо ли приучать?

— Конечно, надо! Но для этого проекты должны быть современными и актуальными. Поэтому наши новые сериалы мы создаем в формате коротких серий, стараясь сделать так, чтобы ритм и визуальное оформление (к примеру, в стиле коллажной анимации) соответствовали восприятию нового поколения. Взять хотя бы тот же «Хочу все знать»: его анимационная заставка выполнена в стиле, близком к анимэ, девочка катается на скейте, поет Монеточка и так далее. При этом каждая серия отвечает на три популярных вопроса на самые разные темы — и они как раз соответствуют тому, что подростки ищут в интернете. Но там они получают информацию из непроверенных источников, тогда как у нас работают научные редакторы, поэтому в точности своих ответов мы уверены.

— Юлиана, сейчас для нашего проката настали трудные времена: уход голливудских мейджеров из российских кинотеатров может привести к закрытию кинозалов. Но кто-то из экспертов считает, что такая ситуация — шанс для отечественного кино. А вы что думаете?

— Это шанс в том смысле, что ушли конкуренты, освободив рынок. В то же время это очень сложный момент для всех. Во-первых, потому что производителям для создания качественного контента сильные конкуренты необходимы. Во-вторых, сейчас ощутимо страдают кинотеатры, чья выручка упала даже больше, чем во время пандемии. Кроме того, требует решения проблема с расходными материалами и оборудованием в кинозалах, которое попало под санкции. Все это отражается и на дистрибьюторах, и на кинопроизводителях. Вместе с Министерством культуры РФ, Правительством Москвы, властями в регионах индустрия активно ищет пути сохранения, трансформации и дальнейшего роста. Так что будем работать и снимать кино.

— Кстати, а нет ли у Киностудии искушения заняться ремейками знаковых детских или юношеских шлягеров советских времен? Ведь под вашим руководством была выпушена обновленная версия мультфильма «Простоквашино».

— Можно сказать, что такое искушение есть, но речь идет все-таки не о ремейках. Уже этим летом мы запускаем в производство новую экранизацию повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Старую версию вы все, разумеется, помните (она вышла в 1980-м, — «Культура»). Но сейчас мы делаем абсолютно другой проект: он будет ближе к литературной основе, сюжет станет сложнее, а персонажи родителей разработаны более тщательно. Плюс мы меняем название и финал, и стараемся рассказать эту историю на современном киноязыке, чтобы соответствовать ожиданиям нашей очень насмотренной аудитории.

— Наверняка это не единственный проект Киностудии, о котором вы могли бы рассказать?

— Конечно! Как раз сейчас в Санкт-Петербурге наш Продюсерский центр приступает к съемкам детского фильма. Это будет приключенческая комедия, детский детектив, снятый в лучших традициях отечественного кино, такого, например, как «Гостья из будущего». Рабочее название проекта – «Чижик-Пыжик возвращается». По сюжету пятиклассники становятся свидетелями кражи знаменитого памятника на набережной Фонтанки и решают отправиться на поиски вора — одни, в совершенно не знакомом им городе.

Другой фильм, который выйдет в кинотеатрах уже этой осенью —«Кукольник», подростковое фэнтези с элементами хоррора. Действие происходит в деревне в конце 1990-х годов, куда вынужденно переезжает из города девочка Соня с мамой и младшей сестрой. Сначала в их заброшенном доме творятся какие-то странные вещи, а потом герои-подростки сталкиваются с опасным сверхъестественным существом.

Занимается Киностудия им. Горького и фильмами для взрослой/семейной аудитории. Один из них тоже можно будет увидеть через несколько месяцев. Я говорю про «Детектора» с Кириллом Кяро и Екатериной Вилковой, в котором нашлось место и для мистики, и для психологического триллера. Режиссером «Детектора» стал Костас Марсаан (якутский режиссер, снявший «Иччи» и «Мой убийца». —«Культура»), а в одной из главных ролей снялась одиннадцатилетняя Катя Темнова, которую вы знаете как «Манюню». А к концу года зрителей ждет добрая семейная комедия «Дядя из Чикаго», которая, как мы надеемся, станет новогодним хитом. Звездный состав этого фильма без преувеличения звездный: Гарик Сукачев (в роли дяди), Алина Алексеева, Павел Прилучный, Оскар Кучера, Владислав Ветров, Агриппина Стеклова и другие. Так что, как видите, интересных проектов у Киностудии довольно много — и будет, я уверена, еще больше.

Фотографии: Александр Авилов, Софья Сандурская (на анонсе) / АГН Москва.