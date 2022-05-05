Режиссер Константин Буслов: «Не думаю, что зрители отвергают военные ленты как таковые, но их ощутимо разочаровывают подделки и «закосы»

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В кинотеатрах — военная драма «1941. Крылья над Берлином», рассказывающая про первый победный рейд советских летчиков. Накануне премьеры «Культура» пообщалась с режиссером Константином Бусловым.

— Почему в советские годы этот подвиг был малоизвестен, что вдохновило на экранизацию?

— Не знаю, может быть, это связано с какой-то секретностью. Я впервые услышал об этом первом массированном авиаударе в самом начале войны из телепередачи. Позже, прочитав сценарий Анатолия Усова о летчиках 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтфлота, увидел незамыленную историю, в которой проявляются сильные характеры и переживания людей в первые месяцы войны. Мы потеряли огромное количество самолетов и аэродромов, геббельсовская пропаганда уверяла в полном разгроме нашей авиации, но каждый советский летчик был заряжен верой в победу уже в августе 41-го.

— Наши дальние бомбардировщики впервые преодолели рекордную дистанцию в 1800 километров?

— Да, для этого нашим ДБ-3 просто не хватало топлива в силу их конструкции — для обеспечения успеха операции была снижена бомбовая нагрузка машин и установлены дополнительные баки.

— В чем состояла сложность операции?

— Во-первых, достичь столицы Третьего Рейха было возможно лишь с крайне-западного острова СССР Сааремаа, где пришлось оборудовать аэродром, во-вторых — перегрузки, связанные с сильными циклонами, нехваткой кислорода и обледенением машин на шести-восьми тысячах метров.

— Как удалось воссоздать боевую технику?

— Мы сделали экстерьерную и интерьерную модели самолета ДБ-3. Неоднократно посетив музей в Монино, облазив вдоль и поперек весь экспонат ДБ-3, тщательно его изучив, мы со сценаристом приступили к работе над сюжетом. Позднее к нам присоединились художники-постановщики, впоследствии изготовившие полноразмерную натурную копию, макет самолета. Затем супервайзеры отфотографировали бомбардировщик во всех ракурсах и плоскостях, создали точную 3D-графическую модель и таким же образом «сняли» и смоделировали знаменитый истребитель «И-16», «Ишачок». В третьем павильоне «Мосфильма» соорудили гимбл с десятиметровой трубой фьюзеляжа, воссоздали детальный интерьер ДБ-3 в полтора раза объемнее оригинала — для удобства съемок, но на экране это незаметно. Четырехтонный аппарат позволил воссоздать поведение машины и экипажа в подвижных плоскостях: перегрузки, турбулентность, крен, пикирование, сброс бомб.

— Работа над лентой шла непросто?

— Из-за локдауна нас не пропустили на Сааремаа и мы нашли новые места для съемки основных событий. Оригинальные интерьеры эстонских домов снимали в Музее-усадьбе народа сето псковской деревни Сигово. Работали в Изборске, окрестностях Санк-Петербурга и в Кронштадте, построили военно-полевой аэродром на территорию комплекса «Военфильм» в Калужской области. В общей сложности работа над фильмом заняла два года. Сценарий писался и дорабатывался девять месяцев, съемки заняли сорок пять дней, двадцать из них — студийная работа с гимблом, и более восьми месяцев мы монтировали картину.

— Как удалось сформировать актерский ансамбль и зарядить его боевой сверхзадачей?

— У меня есть свои методы… Во-первых, меня слышат. Конечно, актеры много предлагают, но я разборчив, добиваюсь точности каждого дубля, мы снимаем очень плотно каждую сцену, чтобы иметь выбор при монтаже. Главное, чтобы я верил каждому с начала и до конца — начиная с подробнейшего кастинга, занимающего у меня минимум семь месяцев. Тут не стояла задача привлечь в проект топовых звезд — мне нужны были незамыленные глянцем лица, поэтому в фильме много дебютантов. Я очень не люблю капризных актеров, мне нужны единомышленники, понимающие, что проходных эпизодов не бывает, картину нельзя отпускать ни на мгновение. В монтаже — то же самое, если где-то ломается темпо-ритм, пропадает динамика, исчезает эмоция.

— Единственную главную женскую роль исполнила дебютантка, не имеющая актерского образования?

— Да, по основной профессии Леонела Мантурова — искусствовед, три года занималась актерским ремеслом с частными репетиторами, полгода учила эстонский язык своей героини и добилась совершенства — Леонела единственная, кого я не переозвучил. У Мантуровой хорошая энергетика, она кинематографична и трудолюбива, очень тщательна в работе. Мы плотно репетировали с партнером, очень подробно прошли все сцены, я прямо загонял ребят, но не жалею об этом. Есть результат.

— Судя по фильмографии, вы выбрали специфический и, как оказывается, продуктивный путь постановщика военно-производственных картин, с исторической фактурой, которую хочется пощупать руками. Однако, зрители ностальгируют по эмоциональным жанровым и авторским драмам — «В бой идут одни старики», «Торпедоносцам»…

— И «Хроникам пикирующего бомбардировщика»...

— Подобные премьеры сегодня просто невообразимы, в чем тут загвоздка — в острой образной недостаточности нашего кинематографа или дефиците зрительского доверия?

— Думаю, люди хотят увидеть то, чему поверят. Хорошее, качественное кино — это определенный баланс между экшеном и характерами, плюс эффект погружения в эпоху. Я не снимаю «кино про войнушку», стараюсь совместить опыт просмотра памятных советских картин и современный киноязык, интертеймент тоже ведь со счетов не спишешь. Не думаю, что зрители отвергают военные ленты как таковые, но их ощутимо разочаровывают подделки и закосы… Вопрос в том, как привлечь его в залы, там он сам разберется. Наверное, вы правы, прежде всего нужно делать яркие и характерные жанровые истории — надеюсь, таким фильмом станет моя следующая картина о Батые и обороне Козельска.

— Чему научила вас эта работа?

— Многому. Прежде всего — скрупулезно подбирать команду и добиваться от всех участников процесса точного выполнения поставленных задач. В кино мелочей не бывает, и успех, качество фильма во многом зависит от профессионализма каждого участника съемочной группы. Как продюсер и режиссер я отвечаю за все, и в итоге, и на любом этапе. Ведь фильм рождается трижды — в сценарии, на площадке и при монтаже, это разные сущности, но у них одна жизнь.

«1941. Крылья над Берлином». Россия, 2022

Режиссер Константин Буслов

В ролях: Сергей Пускепалис, Сергей Гилев, Максим Битюков, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Гела Месхи, Николай Козак

12+

В прокате с 28 апреля

Фотография: www.kinopoisk.ru.