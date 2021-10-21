Пушкиниана под свастикой: фильм Игоря Угольникова «Учености плоды»

Евгений ХАКНАЗАРОВ

Бывший шоумен, а ныне серьезный кинодеятель Игорь Угольников снял ленту про оккупацию пушкинского Михайловского – сколь интересную, столь же провокационную.

Фильм «Учености плоды» длится почти три часа. Хронометраж для проката убийственный, но для солнца русской поэзии пленки не жалко. Тем более емкости цифровых носителей. И, действительно, недовольными такой протяженностью могут быть только администраторы киносетей, которые предпочитают не работать с такими «продленными сеансами» - кстати, именно поэтому перспективы широкого проката картины представляются туманными. Зрителям же картина должна понравиться. Она не только интересна, но и наверняка зацепит за живое. В первую очередь возрастную публику, которая получила системное советское образование, а не черпала познания из тик-тока. У зрителя, который учил историю свой страны, возникнут вопросы и эмоциональное неравнодушие. В одном этом кроется интерес к ленте Игоря Угольникова, даже если касса «Ученостей» останется неудовлетворительной.

Создатели картины показывают нам лав стори, разворачивающуюся в оккупированном Михайловском на фоне возобновленного гитлеровцами пушкинского музея. Протагонисты – некий русский умелец Сергей Трофимов в исполнении Сергея Безрукова и профессор в области славистики Мария Шиллер, ее играет актриса Настасья Кербенген. Это персонаж вроде бы реален: по одним источникам Шиллер курировала Михайловское во время оккупации, была функционером министерства оккупированных территорий в Третьем рейхе, ей была поставлена задача до прихода освободительных советских войн вывезти пушкинское наследие – той его части, которая не была разграблена фашистами ранее – в Германию. С задачей этой Шиллер, к счастью, не справилась. За свою «просветительскую» деятельность Марии Шиллер в итоге пришлось ответить. По другим сведениям это просто была немецкая филологиня, «повернутая» на Пушкине. Как бы там не было, ее имя уже совсем кануло в Лету, по крайней мере в памяти русских граждан – если бы не «Учености плоды». Но, оказывается, нет – кинематографисты вернули этот персонаж из постыдного небытия – в образе ангела чистой, поистине нордической красоты.

Для Сергея работа в пушкинском музее в качестве умельца с золотыми руками – островок затишья, позволяющий отрешиться от ужасов войны и уклониться от деятельного в ней участия. Для Марии же – возможность припасть к истокам Пушкина, которого она искренне любит и стремится привить эту любовь как своим собратьям по фашистским знаменам, так и русским туземцам, которые страшно далеки от поэзии, и, кажется, от культуры и цивилизации в целом. Им не дано оценить всего того духовного богатства, которое завещал наш национальный поэт. А вот фрау Шиллер дано. Потому и наказ вывезти мемориальные вещички в Третий рейх она намеревается исполнить безукоризненно и в полной мере.

Пока эволюция отношений Сергея и Марии проходит от безусловного минуса к всеобъемлющему плюсу, Михайловское погружено в будни оккупации: каратели уничтожают цыганский табор, отщепенцы из числа местных также преуспевают в зверствах, работает музей с экскурсиями и для немецких военнослужащих, и для местных жителей. Происходят повешения жителей Пушкиногорья. Словом, война как война, со всей рутиной. Наверняка и Сороть текла так же неспешно, как до и после. И на скамье Онегина можно было присесть и отдохнуть – пока гитлеровцы не окружили ее глубокими траншеями. И еще, конечно же, были партизаны – в фильме они существуют под руководством командира в исполнении Федора Бондарчука. Там тоже без поэзии никак: строки «Отчизне посвятим души прекрасные порывы» приобретают особую выразительность, будучи в прямом смысле пригвожденными к трупу врага.

Сам Игорь Угольников не мог не появиться в собственной картине. И он выбрал для себя трагический образ хранителя музея-заповедника Антипова. Прототипом героя стал Кузьма Афанасьев, который не оставил свой пост во время оккупации, за что поплатился – он был приговорен к десяти годам заключения и еще пяти годам поражения в правах. Срок ему отбыть не удалось, Афанасьев умер в тюремной больнице в 1947 году. По какой-то иронии судьбы не была арестована его жена, в фильме эту яркую роль женщины-патриота, которая вынуждена ради сохранения Михайловского сотрудничать с фрау Шиллер, блистательно исполнила Анастасия Мельникова. Вообще, про Кузьму Афанасьева и его работе в музее-заповеднике по понятным причинам не было принято упоминать в советской пушкинистике. До сих пор тянутся тягостные разборки на тему оклеветали ли его последователи по музею, или нет. Кузьма Афанасьев был реабилитирован только в 1992 году. «Учености плоды» - попытка пролить свет на историю пушкиниста, которому любители поэта обязаны многим.

Итак, картина получилась интересной, с яркими героями и интригой. Нет никаких претензий к картинке на экране, а музыка Сергея Шустицкого, не только композитора, но и талантливого телевизионщика, которого зрители со стажем помнят по передаче «Веселые ребята», так и вообще замечательна. Но что же с фильмом не так, в чем подвох «Ученостей», от ощущения которого не отделаться?

Наверное, дело в том, что подсознание не дает принять тот факт, что оккупанты могли проявлять что-то человеческое по отношению к стране, которую они почти разрушили, стремясь завоевать. Вполне возможно, что часть гитлеровцев посещала музей, с почтением переступая священный для русской культуры порог. И что имущество Михайловского вместе с мемориальными вещами они отправляли в Германию, искренне полагая, что русские варвары не могут их должно оценить. И вообще – многовековая немецкая культура, цивилизованность, опрятность, шоколадки для детишек на оккупированных землях – не все же расстрелы и виселицы! Но все же, все же… С одной стороны, хорошо, что лента пропагандирует общечеловеческие ценности, не разделяя мир на однозначно черную и белую стороны. С другой – от картины несет феноменальной фальшью. Но, может, это вкусовщина и предвзятость: история моих предков, живших в оккупированном гитлеровцами Крыму, не позволяет мне впасть в гуманизм и даже не во всепрощение, а хотя бы в «понимание» – уверен, как и многим россиянам.

Бесспорно, у создателей фильма получилось, как принято выражаться в таких случаях, эпическое и одновременно трагическое и даже в чем-то лирическое (любовь же!) полотно. С эффектными сюжетными переходами и яркими героями. Но все же очень хочется, чтобы в памяти смотрящих осталась не нордическая фашистская красавица-интеллектуал Мария Шиллер и иже с ней. Пусть, говоря о Пушкине, читая Пушкина и смотря кино о Пушкине, мы будем не «отдавать должное» цивилизованным ценителям русской поэзии из вермахта, а вспоминать имена минеров Сергея Покидова, Владимира Кононова, Ивана Ярцева, Ивана Комбарова, Николая Акулова, Михаила Казакова, Егора Козлова, Ивана Травина, Виталия Тренова, погибших при разминировании могилы поэта. Как и многих других безымянных ныне воинов, спасавших святыни Михайловского и Тригорского. А немцы – ну что, немцы: читали Пушкина, не взорвали, а только заминировали его могилу - и на том спасибо.

Фильм «Учености плоды» в прокате с 21 октября