Антон Калинкин, международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest: «Сегодня в России нет ни одного онлайн-кинотеатра, который бы не занимался веб-сериалами»

Вера АЛЕНУШКИНА

Одним из главных фестивальных событий этого лета стал международный смотр веб-сериалов Realist Web Fest, прошедший в августе в Нижнем Новгороде уже в третий раз. «Культура» поговорила с его генеральным продюсером — Антоном Калинкиным.

Веб-сериалы — динамично развивающиеся «коротыши» — завоевывают наше интернет-пространство с невероятной скоростью. Сегодня их снимают практически все, начиная от вчерашних школьников и заканчивая солидными онлайн-платформами, сделавшими ставки на этот формат. Но что будет дальше? Окажутся ли веб-сериалы нишевой историей, о которой все забудут лет через пять, или начнут теснить сериалы классические? Попробуем разобраться.

— Антон, давайте представим, что я пещерный житель и никогда не слышала о веб-сериалах. Объясните мне, что это такое!

— Если совсем по-простому, то это сериалы, чьи серии длятся по 6-15 минут (максимум — 24), поэтому они более динамичны и, к тому же, имеют некоторые технологические особенности. Ориентированы они, в основном, на молодую аудиторию, для которой важны динамика, эмоциональность и жанр. Кстати, вы заметили, что молодежь сегодня принимает решение «смотреть или не смотреть» уже на пятой-шестой секунде просмотра? Формат веб-сериалов это учитывает, поэтому в них каждые пять-семь секунд должно происходить некое действие, удерживающее внимание аудитории.

— А еще мне показалось, что этот формат довольно мобилен…

— Да, веб-сериалы дают возможность максимально быстро реагировать на какой-либо тренд. Вот, к примеру, в интернете начался шум по поводу гибели животных в городе N. Этот шум будет жить месяца три. Поэтому, если вы хотите его как-то использовать, вам надо выпустить художественный продукт в течение именно этого времени. Однако традиционный сериал выйдет только через два с половиной года. А веб-сериал вы снять успеете. Поэтому одна из отличительных черт веб-формата — это его быстрая реакция.

Еще я бы сказал, что веб-сериалы во всем стремятся к нулю. Они стремятся к нулю в бюджете, ведь затраты на их производство, как правило, небольшие. Во-вторых, они стремятся к нулю в заимствованиях: это всегда самовыражение, всегда авторский подход. И в-третьих, они стремятся к нулю во времени, потому что временной разрыв между событием и его художественным переосмыслением тоже очень незначительный.

— Антон, а почему хронометраж серий 6-15 минут?

— Каждый из нас, зайдя в метро, проводит в вагоне в среднем 12-15 минут, потом выходит на улицу или идет на пересадку. Веб-сериалы ориентируются как раз на этот отрезок времени: серия длится ровно столько, чтобы пассажир успел ее посмотреть, не выходя из вагона. Ведь проекты, о которых мы говорим, — это не системное смотрение. Их смотрят в транспорте, во время перекура или когда ждут девушку на свидании…

— Антон, одним из призеров Realist Web Fest стал хедлайнер платформы KION — «Секреты семейной жизни». То, что один из онлайн-кинотеатров всерьез заинтересовался вебами, это исключение или уже нет?

— Конечно нет! Сегодня в России нет ни одного онлайн-кинотеатра, который бы не занимался веб-сериалами: они или в производстве, или заказаны, или уже куплены. Так что интерес есть, и он будет расти. Ведь это формат, востребованный молодой аудиторией, за внимание которой все сейчас борются. А так как традиционные «большие» сериалы молодежь, скорее всего, смотреть никогда не будет, и уж точно не заинтересуется библиотеками, собранными на онлайн-платформах, то с помощью веб-сериалов кинотеатры пытаются приучить молодых людей смотреть их контент.

— А на эфирном ТВ вебы появятся? Хотя бы лет через 10-15?

— Я думаю, что гораздо раньше. Телевидение вынуждено искать новые формы общения со своим потенциальным зрителем и менять устоявшиеся содержательно-форматные подходы. Так что короткий художественный продукт на эфирных каналах может быть очень востребован. Во всяком случае, я разговаривал с несколькими телевизионными холдингами, которые говорят «давайте попробуем, поэкспериментируем». Правда, пока они предлагают условия, при которых веб-сериалы банально провалятся. Но думаю, что мы эту проблему решим — и это произойдет гораздо раньше, чем через 10 лет.

— Однако считается, что основной зритель ТВ — это домохозяйка в возрасте 45+, живущая где-то в провинции…

— Это такое классическое представление, которое практически погубило наше ТВ. Если бы телевидение понимало, что оно для всех, а не для условных домохозяек, то сейчас оно бы существовало на другом уровне, да и возможности у него были бы совершенно другие. Кстати, в США, несмотря на огромное количество стриминговых платформ, телевидение себя прекрасно чувствует.

— Антон, а есть ли у Realist Web Fest какие-то достижения, которыми вы особенно гордитесь?

— Главное наше достижение, что о веб-сериалах заговорили все. Их стали смотреть, заказывать, производить. Ими заинтересовались большие режиссеры и большие продюсеры — и благодаря им веб-сериалы стали приобретать более осмысленную и более профессиональную форму.

— Как я понимаю, пандемия дала вебам серьезную фору: их снимали даже тогда, когда все остальные проекты были в заморозке. Это форой авторы веб-сериалов воспользовались?

— Как ни странно, практически нет. Да, появилось несколько сериалов, снятых в Zoom, но это вынужденная мера, никак не двигающая индустрию вперед. К тому же, смотреть в пандемию короткий формат мало кто хочет: у людей слишком много свободного времени, которое надо куда-то деть. Так что фору получили, скорее, онлайн-кинотеатры.

— Антон, давайте немного сменим тему. Предположим, я решила организовать какой-то новый кинофестиваль. Назовите мне три основные проблемы, с которыми я столкнусь.

— Люди, люди и люди.

— Люди — это организаторы, участники, зрители?

— Во-первых, производители контента. Не из-за того, что они плохие, а потому что они трепетно относятся к своему продукту. И убедить их привезти свою работу именно к тебе — это самое сложное. А ведь любой фестиваль — это прежде всего программа. Если ее нет, то и говорить, в общем-то, не о чем. Поэтому сегодня за любой резонансный проект фестивали готовы драться еще на этапе съемок.

— Получается, основная беда наших киносмотров — недостаток контента?

— Хитрость в том, что для аудитории его достаточно, а вот для смотров — нет. К тому же, событийный контент, достойный фестиваля, и просто контент, появляющийся в прокате, — это разные вещи. В фильмах/сериалах, которые вы отбираете в свою программу, должен быть какой-то «изюм»: к примеру, именитые актеры, которые никогда не снимались в чем-то подобном, необычная стилистика и т.д. Если «изюма» нет, то прокатчики и представители онлайн-платформ просто не понимают, зачем к вам ехать: с профессиональной точки зрения ваш фестиваль для них — трата времени.

Кстати, нам в этой ситуации немного легче: «Realist» — единственный в нашей стране фестиваль веб-сериалов, к тому же, никто, кроме нас, с зарубежными коллегами не контактирует. Поэтому, в этом году мы только из России получили 700 работ, а из других стран — более 3000. Поэтому нам есть из чего выбирать (хотя отборщикам, конечно, не позавидуешь).

А вот в большом кино и в сериалах конкуренция просто чумовая. Сейчас в РФ около 80-ти «живых» фестивалей, из них фестивалями в прямом смысле слова можно назвать всего 10-12. Остальные — это просто бесплатные просмотры старого кино, вечеринки и селфи с артистами. Но даже 10-12 «рабочих» смотров — это все-таки много. Им приходится делить между собой хиты и быть в постоянной борьбе между собой.

— Антон, вы меня удивили: ваши коллеги, как правило, в первую очередь говорят о нехватке денег…

— Моя жесткая позиция в том, что фестиваль — это сервисная площадка. Это смотрины для онлайн-платформ, которые знакомятся не только с конкретными участниками, но и трендами, выбирают самые интересные пилоты и т.д. Это смотрины для участников, которые получают возможность себя показать, получить финансирование, продаться, найти соавторов… И это смотрины для прессы, потому что только у нас журналисты могут получить нужную им информацию, посмотреть иностранные вебы…

Это все сервис. А сервисная площадка находит деньги сама, потому что в сервис готовы вкладываться многие.

— То есть с финансами у Realist Web Fest проблем нет?

— Нет, безусловно, деньги — это проблема. Я вам не скажу, что ее нет. Фестивали — мероприятия некоммерческие, на них вы ничего заработать не сможете (если, конечно, не положите часть спонсорских средств себе в карман). Но если ваш смотр сумеет пережить третий год (а он, как правило, самый сложный), то на четвертый у вас появится стабильное финансирование, и вы сумеете выйти в ноль. Так что найти деньги на индустриальный фестиваль с хорошей программой вполне возможно.

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля.