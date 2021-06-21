Что скажете, «Докер»? Фестиваль документального кино в «Октябре»

Алексей КОЛЕНСКИЙ













18 июня в столичном киноцентре «Октябрь» стартовал VII Международный фестиваль документального кино «Докер». За десять дней Москва, Петербург, Ярославль, Калининград и Казань увидят 50 лент из тридцати стран мира.

Ключевым трендом нового смотра стал проблемный фильм-портрет, конкретнее — самоанализ в рамках психотриллера. Не случайно фильмом открытия оказалась лента прославленного канадского документалиста Билли Минтца — «Портрет» представил драму русско-еврейского эмигранта, расследующего семейную тайну. Парень мечтает увидеть картины покойного дедушки и выясняет, что большая часть его работ выставлялась под именем известного израильского художника. Юноша решается взглянуть в глаза чудовища, присвоившего чужой труд, судьбу и наследие...

Русским фаворитом Основного конкурса станет фреска «Дальний план» об изломанных судьбах жителей малых городов и поселков, в которых открываются 3D-кинотеатры. Возродит ли важнейшее из искусств руины российской глубинки? Полифонический и парадоксальный ответ режиссера Владимира Головнева покорит сердца зрителей, а международному жюри придется непросто — у канадской и отечественной лент есть сильные конкуренты. Это сентиментальная и провокативная камерная драма Ефима Грабоя «Война Раи Синициной», раскрывающая образ 94-летней блокадницы, ветерана войны, ничуть не смущающейся навязчивого операторского глаза. Выдержанней и традиционней смотрится колумбийское эссе Вивианы Гомес Эчверри «Между огнем и водой» о судьбе мулата, пытающегося найти общий язык с латиноамериканской сельской общиной. Белой вороной выглядит и усталый чешский шахтер, пытающийся переквалифицироваться в программисты («Новая смена» Йиндржиха Андрша). Еще труднее живется мьянмским мусульманам, обитателям крупнейшего в мире лагеря беженцев Кутупалонг («Скитания. История Рохинджа» Мелани Кэрриер и Оливье Хиггинса), узникам аргентинской колонии строгого режима («Ранчо» Педро Сперони) и техасским бомжам («Грязные птахи» Карлоса Альфонсо Корраля). Максимальную большую психическую перегрузку испытывают актрисы, вызвавшиеся помочь скандинавским девочкам-подросткам общаться в чатах с немолодыми поклонниками: «Пойманы в сети» Барборы Халуповой и Виты Клусак — хедлайнер традиционной рубрики Let IT Dok! — единственной в мире документальной конкурсной программы, посвященной IT-технологиям.

Тотальная потерянность, экзистенциальное одиночество, трагическое бессилие — отнюдь не новые темы, но, пожалуй, впервые в истории «Докера» они звучат в столь трагическом регистре… Делается очевидно: каждый снимок с натуры является прежде всего автопортретом, в этом ракурсе наиболее актуален формат «Док терапия», показы которого сопровождаются беседами с приглашенными психологами. Тон задаст проблемная отечественная лента — психоаналитическое кино-расследование «Это моя тайна, но вы все должны ее знать» Андрея Крувко раскроет драму начинающей актрисы, страдающей от внутреннего и социального зажима.

Лучи надежды и добра подарит секция неигровых фильмов для детей и семейного просмотра DOKer Kids: «Маленькие балерины», «Тени твоего детства», «Мой друг Йети», «Взросление», «Ты же девочка», «Трудно быть другом», — заголовки премьер говорят за себя. Однако знакомство с современной документалистикой лучше начать с просмотра конкурса короткого метра. Например, его самого титулованного участника, покорившего дюжину зарубежных фестивалей, — «Непрощенных» Марлена Винайо, поведавших историю раскаивающегося наемного убийцы, пытающегося выжить в сальвадорской тюрьме.

Новацией «Докера-2021» станет программа «Новая школа», в рамках которой будут представлены работы начинающих документалистов Школы дизайна НИУ ВШЭ под руководством Ивана И. Твердовского и мастерской Дмитрия Кубасова из Московской школы нового кино. Параллельно с показами в рамках фестиваля пройдет Деловая программа, состоящая из паблик-токов о развитии разных видов дока и интеграции их на сетевые платформы. В творческой лаборатории DOK workshop эксперты отрасли проведут интенсивную трехдневную работу с отобранными проектами, с целью вывести их на международный рынок.

Фильмом закрытия станет эпическая лента «Прекрасное: Истории с космической станции» британки Клэр Люис об уникальном эксперименте группы ученых, запертых во вращающейся космической лаборатории и наблюдающих со стороны, как протекает жизнь их родных на Земле. Итоги смотра подведут 27 июня, расписание и билеты — на сайте midff.ru.





Кадр из фильма «Дальний план». На анонсе кадр из фильма «Скитания. История Рохинджа».