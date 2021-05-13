Сергей Никоненко: дежурный по апрелю

Алексей КОЛЕНСКИЙ

В апреле исполнилось 80 лет Сергею Никоненко. Юбилейный вечер народного артиста России, президента Гильдии актеров Союза кинематографистов собрал друзей и поклонников в столичном Доме кино.

Встретили гостей есенинской цитатой:

— «Ну что же? Молодость прошла! Пора приняться мне за дело, чтоб озорливая душа уже по-зрелому запела...» Ничего не поделаешь, вот и наступил средний возраст. Хочу поблагодарить Господа Бога, за то, что управил встретить этот день, и с благодарностью вспомнить родителей — маму, Нину Михайловну, с которой мы попали в опаленную войной Смоленщину, в самый центр треугольника Вязьма — Ржев — Духовщина. Она отыскала партизанский отряд и со мной на руках прошла тысячу километров до Москвы. Вспоминаю отца — Петра Никаноровича — это был самый добрый человек, какого я встречал, и педагогов Московского городского дома пионеров — Анну Гавриловну Бовшик, ученицу Станиславского и Вахтангова, и Евгению Максимовну Галкину, у которой со мной занимался Леня Нечаев, снявший «Буратино», и Виктор Татарский. Затем к нам пришли два будущих режиссера — Вячеслав Спесивцев и Валерий Белякович, а еще Наташа Гундарева и Ольга Науменко... Благодарен взявшему меня во вгиковскую мастерскую Сергею Аполлинариевичу Герасимову, у которого я снялся в двух фильмах, и его супруге, прекрасной Тамаре Федоровне Макаровой — я ожидал ее на занятиях, как она мне нравилась, так становилось на сердце радостно, словно включались все люстры. И Ларисе Шепитько, у которой снимался, Бондарчуку и Шукшину. А еще Галине Улановой, с которой немного общался, гениальным композиторам — Георгию Свиридову, Дмитрию Шостаковичу, Араму Хачатуряну, Вячеславу Овчинникову, танцорам Махмуду Эсамбаеву и Игорю Моисееву, с которым мы жили две недели в одном доме на фильме «Пой песню, поэт...», вечерами играли на бильярде. С какими людьми свела судьба! Это счастье, и благодаря им я стою на сцене.

Виновник торжества скромно спустился в зал, уступив подмостки друзьям и коллегам. После зачтения официальных поздравлений Президента России и премьер-министра слово взяла Государственная дума — первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко:

— Я выступаю как официальное лицо нашей партии «Справедливая Россия», от ее председателя Сергея Миронова, всей нашей фракции и передаю поздравления Сергею Петровичу как однопартийцу. А теперь от всего сердца я тебя, Сережа, поздравляю вот с чем... В нашей актерской судьбе очень тяжело совпадать со своими героями, трудно соответствовать таким героям, которым хотят подражать мальчишки, в кого влюбляются девочки, с которых хочется делать жизнь. У тебя есть этот дар, и я поздравляю тебя с тем, что ты состоялся в жизни как мужчина, как гражданин и замечательный человек — низкий тебе поклон и слава!

Очень кстати припомнились и тут же засветились на экране кадры с Инспектором ГАИ, дырявящим права зарвавшегося мажора в исполнении Никиты Михалкова — председатель Союза кинематографистов послал другу теплую видеотелеграмму:

— Нас связывает такое количество лет и общих воспоминаний, начиная с моей курсовой работы «...А я уезжаю домой», «Спокойного дня в конце войны» и «Неоконченной пьесы для механического пианино». Сережа всегда был для меня желанным артистом и товарищем, не говоря о том, что я долго у него жил, когда у меня были проблемы. Самое главное и примечательное: несмотря на знаменитость, он сумел сохранить свою удивительную сущность — убеждения, точку зрения, опыт — все вместе в нем собралось за такое количество лет. Он замечательный режиссер и прекрасный актер. Мы с ним много спорили во время работы, но когда он ухватывал характер — как Яши в «Механическом пианино» — это всегда было точно, весело, ярко, навылет! У Никоненко несметное количество работ, но по тому, как Сережа существует, я понимаю — все они соприкасались с его нутром, сутью, жизнью, и самые характерные роли он пропускал через себя так, что они становились его характером. И поэтому я желаю тебе творческого долголетия! Ты был и остаешься моим другом, собутыльником и партнером — надеюсь, судьба сведет нас еще в работе...

Не промолчала и Московская дума — единоросс, актер и депутат Евгений Герасимов назвал юбиляра своим доверенным лицом, почетным гражданином Арбата и припомнил злую шутку, которую Никоненко невольно сыграл с коллегами:

— Я снимался в «Петровке, 38», и как-то на площадку приехал расстроенный Лановой. Что такое? «Понимаешь, я торопился, и на Смоленке, где все меня знают, тормознул постовой, я так и так — опаздываю, понимаете? Он — да, да, Василий Семенович, мы вас любим...» Берет дырокол, буровит права: «А вы смотрели «Инспектора ГАИ»? Помните, там актер Никоненко сыграл Рыжего? Вот и я — Рыжий!» Понимаешь, Петрович, сколько ты нам дырок понаставил! До того доигрался, что у тебя самого на полгода забрали права. Вот что значит быть за правду, быть честным.

Герасимов напомнил, что во дворе собственного дома Никоненко открыл мемориальный есенинский музей. Как-то, случайно листая домовую книгу, он узнал, что в разоренной дворницкой был первый московский адрес великого поэта:

— Сколько он всего собрал! Там даже есть любимая Есениным рюмочка, из которой и мне давал выпить… Приходите в музей!

Вгиковская однокашница, ученица Герасимова и Макаровой Лариса Лужина вспомнила, как вместе с новорожденным переиграла все, что можно:

— Начиная с шестилетнего ребенка, которому я натягивала чулочки, заканчивая княжной Марьей и старым князем Болконским, а сейчас в спектакле «Аккомпаниатор» играю коллегу-пенсионерку. Сколько живем, столько будем играть, раз наши судьбы все время переплетаются. Береги дар, посланный тебе Богом в твой День рождения — твою жизнь! Годы бегут, мы становимся старше, но как говорил Игорь Губерман: «Беда не в том, что серебро струится в бороде, а в том беда, что бес в ребро не тычется нигде...» Так вот это не про тебя — у тебя, озорника, он тычится везде, пусть так и будет, радуй нас своими работами! Актриса подарила Сергею Петровичу песню Окуджавы вгиковских времен:

«Из конца в конец апреля путь держу я,

Стали звезды и крупнее, и добрее.

Мама, мама, это я дежурю,

Я дежурный по апрелю...»

Заместитель руководителя актерской гильдии Валерия Гущина отметила, что в эти дни исполняется пять лет с тех пор, как Сергей Никоненко возглавил профессиональный цех. Актер Алексей Журавлев рассказал, как широко юбиляр понимает принятые обязательства перед коллегами, — у недавно ушедшей петербуржской актрисы Александры Назаровой осталась жившая с бабушкой внучка — Сергей Петрович взял над девочкой шефство и определил ее в лучший пансион. Никоненко дополнил список судьбоносных пересечений:

— Дедушка директора нашего Дома кино, документалиста Екатерины Головни, был самым первым моим оператором. 61 год тому назад преподаватель ВГИКа Тамара Григорьевна Лобова снимала фильм «Сердце не прощает», но в мой первый съемочный день у нее поднялась температура, и за камеру встал муж Лобовой: я сыграл в кино 227 ролей, но этой никогда не забуду — меня снимал классик Анатолий Дмитриевич Головня!

Поток поднимавшихся на сцену гостей не иссякал более трех часов. Юбиляра чествовали как старейшего актера, состоящего в обществе «Динамо» с 1951 года, куда его привел отец, возглавлявший отдел спортивной охоты и рыболовства, — и поныне Никоненко «проводит работу с ветеранами органов внутренних дел, детьми и подростками, оказавшимися в трудных ситуациях». Директор мемориального музея-заповедника в Константинове Борис Иогансон отметил вклад в сохранение памяти поэта… Народным коллективам и Дмитрию Харатьяну мечталось спеть-сплясать и переухарить Никоненко. Ряд близких людей немыслим без друзей его самого гостеприимного арбатского дома — знаменитая раскладушка Сергея Петровича подружилась не только с Никитой Сергеевичем: кроме Михалкова, на ней встречали и провожали московские зори Василий Шукшин, Эдуард Стрельцов, Геннадий Шпаликов, Николай Губенко, Михаил Задорнов… Сергей Петрович стал истинно народным артистом не только для зрителей, но и целых творческих поколений — словно планета с поразительной гравитацией дружелюбия и обширнейшей орбитой. Удивительное дело: принимая поздравления, народный артист как бы обволакивал сцену Дома кино и в силу природного обаяния приобщал друг к другу присутствовавших. Актриса Ольга Погодина, признавшаяся, что Никоненко открыл ей путь в профессию своим сериалом «Курортный роман», выразила общее мнение:

— Я несказанно благодарна спустя столько лет и хочу поздравить вас от всех беспартийных граждан — знайте, нас очень много!

И весь зал поддержал нечаянно вырвавшиеся слова продолжительной овацией.