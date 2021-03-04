Итоги киногода: прокат не пострадал, искусство задержалось на карантине

Алексей КОЛЕНСКИЙ

Какие уроки преподнес нам ковидный киногод? Все его итоги мы осмыслим еще не скоро, но самое время сделать первые нелицеприятные выводы.

Экраны мира вот-вот затопит половодье премьер. Китай и Япония уже бьют рекорды посещаемости кинотеатров, в Америке работают 56% кинозалов, предположительно в апреле или мае откроются все, и мир накроет цунами отложенных релизов, глобальная перезагрузка проката. А что у нас? Четырехмесячный локдаун погубил всего несколько кинотеатров, с минувшей осени сеть все активнее возвращается к жизни. Однако анализ российских итогов 2020-го вызывает противоречивые чувства. Общие сборы просели на 61%, а отечественных релизов — всего на 12%, из 532 вышедших на экраны релизов 98 наших картин взяли 46% кассы — более одиннадцати миллиардов рублей.

Однако, по мнению аналитика кинорынка Сергея Лаврова, эту внушительную цифру нужно оценивать сдержанно:

— Если бы не ковид, наши сборы ужались бы примерно в два раза и значительно уступили кассе позапрошлого года (12,5 миллиарда рублей), в то время как при отсутствии значимой голливудской конкуренции они должны были увеличиться, а не упасть! При этом считанные западные хиты демонстрировали прекрасную коммерческую форму — «Довод» Кристофера Нолана не покидал репертуарной сетки в течение трех месяцев и заработал около миллиарда, сиквел «Семейки Крудс» Джоэля Кроуфорда собрал больше первой части — более 926 миллионов рублей, слабо прокатавшаяся в США и выпущенная в конце января анимация «Душа» Пита Доктера и Кемпа Пауэрса шагнула за миллиард; даже скромный датский артхаус «Еще по одной» погулял с европейским шиком, обогатившись на 105 миллионов рублей. Успехи столь разных лент свидетельствуют, что скепсис по отношению к российской продукции не преодолен, зрительский интерес подогревают лишь фильмы-события и франшизы. Но и с ними не все благополучно — красочный, тщательно сконструированный новогодний блокбастер «Серебряные коньки» не отбил затрат (бюджет 500 миллионов, касса — 490, половину традиционно забирают кинотеатры). Сарафанное радио сочло рождественскую сказку слишком мрачной. «Последний богатырь: Корень зла» заработал два миллиарда просто потому, что его ждали российские зрители.

Общая картина 2020-го не отличается от предыдущих лет: из 98 лент в плюс вышли лишь восемь: «Лед 2» Олега Трофима, «(Не)идеальный мужчина» Марюса Вайсберга, «Отель «Белград» Константина Статского, «Марафон желаний» Дарьи Чаруши, «Конь Юлий и Большие скачки» Дарины Шмидт и Константина Феоктистова, «Непосредственно Каха» Виктора Шамирова, «Обратная связь» Алексея Нужного и «Реальные пацаны против зомби» Жанны Кадниковой. Три последние сделаны без господдержки. Все, кроме первой из перечисленных, — коммерческие поделки-однодневки. Самым крупным провалом года стал долгострой «Вратарь Галактики» Джаника Файзиева, отбивший лишь одну двадцатую миллиардного бюджета...

— Зарубежные сборы также пока не делают российской погоды — пессимистически отмечает Сергей Лавров, — «Т-34» Андрея Сидорова «поднял» четыре миллиона долларов — большей частью в Китае, мультик «Большое путешествие» Василия Ровенского и Натальи Ниловой — три, «Холоп» Клима Шипенко — два, «Вторжение» Федора Бондарчука — около миллиона… Лишь «Движение вверх» Антона Мегердичева — только в Китае и Южной Корее два года назад заработало 13 миллионов зеленых. Кстати, о Поднебесной: неделю назад за один уик-энд «Детектив из Чайнатауна 3» заработал в ней более четырехсот миллионов долларов, а японский «Рассекающий мечом», обошедшийся в восемь, собрал дома уже 375 миллионов... Весь мир смотрит свое кино, только не мы! Громкая премьера в среднестатистическом зале крупнейших китайских городов ангажирует половину мест, а в провинциях гарантирует полные залы. Наш хит — за исключением новогодних каникул — заполняет залы на 20%. Важнейший показатель самочувствия отрасли — количество регулярно посещающих кино зрителей — год от года остается неизменным, около десяти процентов.

Однако первый месяц 2021-го выдался у нас традиционно зажиточным — сборы превысили пять миллиардов рублей, а февраль предложил на редкость внятное репертуарное разнообразие. В тени уже окупившейся народной трагикомедии «Родные» Ильи Аксенова и громкой премьеры коммерческого аттракциона «Конек-Горбунок» Олега Погодина не останутся остросюжетные авторские комедии «Аферистка» Джея Блэйксона и «Рыцари справедливости» Андерса Томаса Йенсена. Мастер-класс художественного кино провели якутские кинематографисты — Степан Бурнашев (триллер «Черный снег» с бюджетом 3,5 миллиона) и Дмитрий Давыдов (драма «Пугало» обошлась всего в полтора миллиона) гарантируют окупаемость даже при скудном числе копий. Художественным откровением станет снимавшийся семь лет палимпсест классика анимации Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких». В ограниченный прокат выходят и две неигровые ленты, исследующие творчество театральных корифеев и педагогов, — «Хейфеца» Екатерины Романовой и «Станиславский. Жажда жизни» Юлии Бобковой. Продолжает радовать культуртрегерский проект компании «Иноекино», выпускающей в повторный февральский прокат «Персону» Бергмана, а чуть позже — «Большого Лебовски» братьев Коэн.

Главной знаковой потерей февраля стал откровенный провал нашего лучшего рисованного мультика последних десятилетий — «Огонька-огниво» Константина Щекина. Сценарий трижды отвергал Фонд кино, он же не пособил рекламой высокохудожественной работе, удостоенной признания ведущих анимационных фестивалей мира. Публика не узнала о прокате сказки, один-два сеанса в день посетили случайные зрители, душевная 120-миллионная сказка собрала лишь 20 миллионов. Во что обходится столь избирательная «любовь» Фонда кино к отрасли, покажут итоги проката сикось-накось перепетого «Конька-Горбунка» Олега Погодина, стоившего 800 миллионов...

Нельзя сказать, что государство не видит назревшей проблемы. В недавнем интервью «Российской газете» министр культуры Ольга Любимова задается риторическим вопросом: «Что дальше? Если думать только о кассовых сборах и снимать только романтические новогодние комедии — к чему тогда сводится господдержка отрасли? Помимо них, должны быть и очень серьезные, тонкие, пронзительные драмы. Должно быть фестивальное кино. Должны развиваться разные жанры. Для этого существует поддержка со стороны Минкультуры!»

Но как этого добиться, если в экспертных советах заседают одни и те же лица — продюсеры-мейджоры, занимающиеся перекрестным бюджетным опылением? Творческие итоги их деятельности нигде не обсуждаются, Фонд кино интересуют лишь коммерческие успехи, которых практически нет. И это не «вывих», а системный баг. Главная проблема отечественного кинематографа в том, что руководящие им продюсеры в подавляющем большинстве являются невежественными зрителями, не способными воспринимать ни содержание историй, ни язык образов.