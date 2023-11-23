Взрослеть противопоказано: 115 лет назад родился Николай Носов

Валерий БУРТ

Материал опубликован в октябрьском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

Судьба писателя изменчива. Случается, даже самый известный из литераторов, всеобщий любимец, баловень судьбы расстается со славой, его книги забываются, тоскливо пылятся на библиотечных полках. Николай Носов счастливо избежал подобной участи — написанные им ставшие популярными еще в середине ХХ века рассказы и повести благодарные соотечественники продолжают издавать, читать своим детям и внукам.

БОЛЬШАЯ, ВЕСЕЛАЯ СЛАВА

Родившийся на Украине, много лет проживший в Киеве писатель Николай Носов неотделим в общественном сознании от придуманных им героев — Вити Малеева, Толи Клюквина, Коли Синицына, Незнайки и Знайки, Винтика и Шпунтика, Пончика и Сиропчика... Многие из юных читателей мечтали подружиться с этими непоседами, затейниками, почемучками. Вот строки из письма, написанного Николаю Николаевичу некой мамой: «Ваша книга действительно стала настольной книгой в нашем доме, а Ваши мальчишки стали настоящими друзьями моей дочки. Она еще мала для повестей (кроме «Приключений Незнайки», конечно), но рассказы она требует читать ей без конца. «Мишкина каша» уже выучена наизусть, но каждый раз слушается с новой радостью и для нас, взрослых, служит незаменимым пособием в делах воспитательных и основным лекарством при детских болезнях».

То есть, как явствует из послания доброй женщины, сочинения Носова не только помогали воспитывать ребенка, но и облегчали его недуги! Впрочем, ничего удивительного в этом нет: когда тревожит боль, наступает слабость, ухудшается настроение — требуются не только порошки и таблетки, но и положительные эмоции. В наши дни книги этого автора рекомендуют пациентам некоторые специалисты в сфере библиотерапии, ибо литературное снадобье подчас может оказаться эффективнее медицинского препарата.

В носовских рассказах и повестях нет скучной назидательности, они легко читаются, таят уйму радостных сюрпризов, помогают многое понять не только детям, но и их родителям.

Писатель смотрел на мир детскими глазами, поскольку сам всегда в душе оставался ребенком.

Лев Кассиль своей статье о его творчестве дал название «Большая, веселая слава». Действительно, Николая Николаевича знала вся советская страна. Письма от читателей он получал мешками, а добыть в обычной городской библиотеке его книжку можно было, только отстояв большую очередь.

«Носов пишет с заразительной веселостью, — отмечал Кассиль. — Но за веселыми ситуациями, забавными историями и очень смешными диалогами проступает всегда какая-то умная, нужная мысль. И она помогает маленькому читателю яснее разглядеть жизнь, понять смысл дружбы и труда человеческого, показать себя надежным человеком в ребячьем товариществе. Обо всем этом Носов говорит, не хмуря бровей, с внутренней силой».

В 1957 году был опубликован список русских и советских литераторов, чьи произведения особенно часто переводились на другие языки. Первое место в данном рейтинге занял Александр Пушкин, второе — Максим Горький. Третьим значился Николай Носов. Его сочинения издавали повсюду (даже в Японии и Ираке), а в нашей стране нередко экранизировали. Популярнейшими мультсериалами про Незнайку, кинолентами «Два друга», «Дружок», «Приключения Толи Клюквина» носовская фильмография отнюдь не ограничивается. Что же касается театральных постановок, где действующими лицами являлись герои этого писателя, то количество исчислению не поддается.

С годами к достоинствам книг Носова прибавилось еще одно. Он описывал далекую от нас жизнь школьников 1950-х, запечатлел огромное количество уникальных примет, особенностей того времени: школьные уроки, разговоры учеников и дошколят друг с другом, их общение с родителями, учителями, пионерские сборы и многое-многое другое, давно канувшее в Лету. Детям начала XXI столетия наверняка интересно узнать, как жили их сверстники в середине ХХ века.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Многие состоявшиеся литераторы рассказывали, как мечтали с детства творить за письменным столом, как вели дневники, записывали впечатления, проявляли раннюю склонность к литературе, а затем публиковались и заслуживали комплименты. У Носова все было иначе. О литературном творчестве он в детские и юношеские годы не помышлял, да и некогда было этим заниматься в постреволюционный, самый тяжелый для России период. Зарабатывая на хлеб насущный, Коля трудился продавцом газет, торговцем углем, землекопом, косарем и даже извозчиком. Когда-то, учась в школе, он мечтал стать музыкантом, но скоро забросил скрипку. В молодости хотел поступать в Политехнический институт, податься в химики, однако раздумал и пошел в Киевский художественный. Окончив вуз, несколько лет работал постановщиком мультипликационных, научных и учебных фильмов.

Очень многому в жизни его научил отец, человек умный, проницательный, артистичный. У него был замечательный голос, и этим талантом он в дореволюционные годы удачно пользовался: участвовал в вокальном квартете «Сибирские бродяги», где одетые в ветхую, изорванную одежду, обутые в лапти «менестрели» изображали бежавших с каторги арестантов. О Николае Петровиче сын много лет спустя вспоминал с любовью и восхищением, а о его сценическом амплуа писал: «Нарядившись в такую живописную рвань, артисты выходили на сцену и пели про то, как «глухой неведомой тайгою бежал бродяга с Сахалина звериной узкою тропой», или популярнейшую в те времена «Дубинушку» и другие «песни тюрьмы и воли», как значилось на афише. Этой своей артистической, «бродяжьей» деятельности отец отдавался до самозабвения».

Ласковую, нежную матушку Варвару Петровну будущий литератор любил, наверное, еще сильнее. В детстве он подолгу не засыпал, потому что, как признавался много позднее, в автобиографической книге «Тайна на дне колодца», его тревожила мысль: «Ведь если я усну, то уже не буду видеть мою милую мамочку. Вот я и стараюсь наглядеться... досыта, пока не одолел сон».

Литературным творчеством Николай Николаевич начал заниматься в 30 лет и поначалу не столько работал пером, сколько рассказывал всевозможные увлекательные истории своему сыну Пете. Первый рассказ Носова «Затейники» был опубликован в 1938 году в журнале «Мурзилка». Портрет главного героя автор «срисовал» с отпрыска. И даже имя этому персонажу дал сыновье.

В советской детской литературе тогда не было недостатка в талантливых личностях, среди которых наибольшей популярностью пользовались поэты Сергей Михалков, Корней Чуковский, Самуил Маршак, Агния Барто, Елена Благинина, прозаики Лев Кассиль, Виталий Бианки, Евгений Шварц, Виктор Драгунский...

В той славной когорте было непросто завоевать себе место, но еще сложнее — снискать уважение юных взыскательных читателей. Николаю Носову это удалось на удивление быстро.

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА

Спустя годы он поведал о том, как на него повлияло отцовство, Николай Николаевич видел детство взрослыми глазами не сквозь туман воспоминаний о далеком прошлом, а вблизи, перед собой: «Признаюсь, волшебная эта страна удивила меня, а творчество, как сказал один умный художник, начинается с удивления. Я увидел в ребенке то, чего не замечал раньше и чего, мне казалось, не замечали и другие. Отсюда — желание показать увиденное мною другим, желание писать о детях и для детей».

Он долго мучился вопросом: является ли сочинительство его настоящим призванием? Тем временем публиковался в журналах «Костер», «Затейник», газете «Пионерская правда». В 1945-м вышел первый сборник рассказов «Тук-тук-тук», спустя год — второй, под названием «Ступеньки». Уже ставший известным писатель продолжал до начала 1950-х трудиться в кинематографе, покуда окончательно не сделал выбор: «Сочинять для детей — наилучшая работа».

В 1952 году Николай Носов за повесть «Витя Малеев в школе и дома» получил Сталинскую премию III степени.

Жажда познания окружающего мира была у Николая Николаевича поистине неутолимой. Он постоянно что-то изучал, открывал для себя и своих читателей. Теми же свойствами наделил многих персонажей, которые беспрестанно копались, корпели, разбирали, строили...

В предисловии к одной из книг снискавший любовь советской детворы автор шутливо предупреждал: «Перед тем как читать эти рассказы и повести, подумайте о своих близких! Ведь это именно им придется туго, когда вы решите соорудить инкубатор или развести пчел, или, на худой конец, преподать собаке несколько уроков математики. А в том, что вы обязательно захотите все это сделать, никто и не сомневается».

Этот мастер на все руки выращивал на балконе своей московской квартиры огурцы, помидоры, кабачки. Если в доме что-то ломалось, то он чинил, а если не знал, как это делается, — листал справочники.

Интересы его были поразительно разнообразны. Зайдя в книжный магазин, Николай Николаевич мог купить любое специальное издание — от справочника по пчеловодству до учебника по радиотехнике.

ЛЮБИМЫЙ ПЕРСОНАЖ

В январе 1953-го в украинском детском журнале «Барвинок» началась публикация сказки о Незнайке. От нового героя Носова читатели были в восторге, с нетерпением ждали продолжения приключений. В марте того года в связи со смертью Сталина забавные тексты из очередного номера убрали, однако уже в апреле Незнайка вернулся на страницы «Барвинка».

Этот маленький человечек стал любимым персонажем для многих детей не только в СССР, но и в ряде других, в основном дружественных, стран. О своих чудных коротышках Носов написал три книги: «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне». О главном герое автор сообщил однажды: «У Незнайки есть жизненный прототип. Это ребенок, но не такой, которого можно назвать по имени и фамилии, а ребенок вообще, с присущей его возрасту неугомонной жаждой деятельности, неистребимой жаждой знания и в то же время с неусидчивостью, неспособностью удержать свое внимание на одном предмете сколько-нибудь долгое время, — в общем, со всеми хорошими задатками, которые ребенку предстоит в себе укрепить и развить, и с недостатками, от которых нужно избавиться».

За последнюю часть увлекательнейшей трилогии писатель в 1969 году был удостоен Государственной премии РСФСР имени Надежды Крупской. Между прочим, книгу «Незнайка на Луне» многие называли толковым, доступным учебником политэкономии, поскольку там в легкой, популярной форме даны определения рекламы, безработицы, забастовки, биржи... И даже суть рыночных отношений раскрыта.

Свое творческое кредо Николай Николаевич лучше всего выразил в автобиографической книге «Тайна на дне колодца»: «И, если ты мальчик или девочка, не смущайся, что моя повесть напечатана в журнале для взрослых. Бери и читай! Ты все поймешь. И если вы юноша или девушка, или совсем взрослый человек, не смотрите, что книга о ребенке. Читайте. И вы увидите, что ребенок такой же человек, как и мы с вами, а мы с вами — все те же дети».

Уже на закате дней он посвятил любимому внуку «Повесть о моем друге Игоре» — проникновенный рассказ об отношениях «старого и малого», об их дружбе, общих интересах. Русский писатель поведал о том, как постичь «искусство быть дедушкой». К тому времени замечательный автор написал и издал множество иных пособий — об искусстве быть хорошим человеком.

Фото: Лесной П./ТАСС