«Книжный рынок вполне может существовать без ЛГБТ-литературы»

Елена СЕРДЕЧНОВА

В России впервые возбуждено административное дело против юрлица — издательства Popcorn Books по статье нового закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. В перипетиях происходящего пыталась разобраться «Культура».

В декабре прошлого года вступил в силу новый закон — о запрете ЛГБТ-пропаганды. Теперь не только среди несовершеннолетних — вообще. Штрафы большие — 400 тысяч для граждан и до пяти миллионов рублей для юрлиц. Вот по этой статье — 6.21 КоАП РФ — впервые возбуждено дело в отношении юридического лица — издательства Popcorn Books. Одновременно и дело по ст. 20.1 — мелкое хулиганство.

Popcorn Books — это компания, выпускающая, как написано на ее сайте, «захватывающие художественные книги, которые затрагивают «неудобные» темы: проблемы самоидентификации, расизма и сексизма, отношения к собственному телу». Имеются в виду издания о подростках-гомосексуалистах, лесбиянках и подростках-трансгендерах. Наиболее известный «шедевр», который в прошлом году активно раскручивали на книжном рынке — книга о подростке-гомосексуалисте и вожатом «Лето в пионерском галстуке».

Известный бизнесмен и замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев рассказал «Культуре», что эксперты Собора убеждены: издательство Popcorn Books не самостоятельно, а действует в рамках спланированной пропагандистской кампании.

— «Лето в пионерском галстуке» — лишь часть извращенческой мерзости, издаваемой Popcorn Books. Изучая деятельность этого издательства, наши эксперты выявили целую серию книг, пропагандирующих содомию и однополые «семьи». Компетентные органы должны заняться этим делом всерьез, не ограничившись Popcorn Books. Издательство — лишь верхушка айсберга глобального Содома, действующего в нашей стране, — утверждает г-н Малофеев.

Эти обвинения звучат весьма убедительно, если поинтересоваться происхождением Popcorn Books. «Произвела на свет» это издательство компания Bookmate, занимающаяся мобильным сервисом для чтения книг. Штаб-квартира компании находится в Дублине. В 2017 году Саймон Данлоп и Виктор Фрумкин — основатели фирмы, приобретя в России издательство Individuum, заявили о появлении новой организации — Popcorn Books и пообещали «развивать молодежную литературу». Теперь понятно, как именно. Интересно, что Минюст 28 октября 2022 года признал Bookmate иностранным агентом.

К этому моменту, правда, Bookmate уже ушел из России, продав права на использование своего сервиса «Яндексу». Тогда же состоялась еще одна сделка — новым собственником Popcorn Books стал совладелец книжной сети «Читай-город — Буквоед» Денис Котов. В этом смысле сейчас Popcorn Books является близким партнером «Эксмо-АСТ», ведь именно она владеет основной частью акций книжной сети. Интересно, что глава этой книжной суперкорпорации г-н Новиков крайне отрицательно оценивал появление закона о пропаганде ЛГБТ, утверждая, что рынку будет нанесен серьезный ущерб.

Представители «Эксмо-АСТ» не ответили на запрос «Культуры» с просьбой прокомментировать, насколько близки отношения «Эксмо-АСТ» и издателя книги про умудренного вожатого и подростка-гомосексуалиста. Как не ответил и Денис Котов — новый собственник Popcorn Books. А вопросы к Денису Котову действительно есть. Казалось бы, после смены собственника издательство должно вести себя поскромнее. Но этого не произошло. Вместо того оно «бросило вызов государству». Уже после вступления закона о запрете ЛГБТ-пропаганды Popcorn Books продолжало распространять книги, демонстративно украсив их обложки цитатами из 29-й статьи Конституции РФ, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры. Именно эта последняя выходка и была расценена ОМВД «Гольяново», возбудившим дело как «хулиганство».

Но Константин Малофеев уверен, что сторонники открытой ЛГБТ-пропаганды обречены на поражение.

— Глобальный Содом должен быть не только разрушен, но и выкорчеван. Popcorn Books — лишь его малая часть. Прежние запреты пропаганды извращений только среди несовершеннолетних не работали, а маркировка 18+ — элементарно обходилась. Именно поэтому наши эксперты разработали пакет поправок в КоАП и другие законы о полном запрете подобной пропаганды, которые поддержали законодатели и глава государства. В итоге в уже действующих поправках запрет касается пропаганды не только гомосексуализма и педофилии, но и смены пола. Отвечают же за это не только сами пропагандисты, но и те, кто размещает подобную мерзость, — делится собеседник.

С его мнением соглашается политолог, писатель Роман Антоновский, он говорит «Культуре», что положительно расценивает то, что впервые заведено дело по статье закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

— Понимаете, Popcorn Books давно ведет откровенную пропаганду нетрадиционных ценностей. И в первую очередь — среди подростков. Формально у нас был закон, который запрещает ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних, но на практике издатели юношеской квир-литературы легко его обходили, шлепая на книги значок 18+. И через интернет эти романы можно было купить. Насколько они популярны, говорит тот факт, что книга Popcorn Books «Лето в пионерском галстуке», рассказывающая об однополой любви вожатого и пионера, вошла в пятерку самых продаваемых книг России по данным Всероссийского книжного рейтинга за первое полугодие 2022 года.

Тираж романа составил более 200 тыс. экземпляров, а летом стало агрессивно продвигаться продолжение гей-мелодрамы «О чем молчит ласточка», — полагает Антоновский.

Принятию закона о запрете ЛГБТ-пропаганды присутствовали бурные дискуссии. Некоторые представители книжной индустрии утверждали, что, изъяв подобную литературу из магазинов и онлайн-площадок, книжный рынок рухнет. Ведь он и так находится в трудной ситуации — дефицит бумаги и типографских мощностей, снижение покупательского спроса. Летом иностранному СМИ, выполняющему функции иноагента, изданию «Медуза», владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский рассказал, что в топы продаж крупных книготорговых сетях постоянно входит подобного рода литература. «Факт состоит в том, что два главных бестселлера сегодня — это китайский роман-данмей (даньмэй — жанр, в котором идет речь о романтических отношениях между мужчинами. — «Культура») «Благословение небожителей» Мосян Тунсю и «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой». А генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев добавил, что говорить о «пропаганде» применительно к книгам по меньшей мере странно. «В книгах сегодня нет ЛГБТ-пропаганды как таковой. Все всегда намеками и очень прилично».

Однако Роман Антоновский считает, что критерий прибыльности не может быть единственным.

— Книги с ЛГБТ-пропагандой — не единственный источник прибыли, книжный рынок вполне может обойтись и без издания подобной литературы. Ведь если поставить доход во главу угла, то тогда надо и наркотики легализовывать, и торговлю человеческими органами. Ничего страшного с рынком не произойдет — он просто перестроится. Вы знаете, в Венгрии также существует закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и ничего. Все у этой страны нормально. А вообще надо не останавливаться на принятии норм, запрещающих пропаганду нетрадиционных отношений и перемену пола. С прилавков книжных магазинов должны быть убраны книги Быкова, Улицкой, Акунина. Поверьте, у нас много прекрасных писателей. Освободившиеся места на прилавках займут их произведения — талантливые, патриотичные, которые будут развивать читателя, уверяет он.

Пока же общественность ждет, чем закончится рассмотрение административного дела. Ждет ли дорога дальняя, казенный дом Popcorn Books, «Культура» попросила объяснить юриста юридической фирмы «Гурьев и Партнеры» Евгения Гурьева.

— До пятого декабря 2022 года статьей 6.21 КоАП РФ была запрещена ЛГБТ-пропаганда только в отношении несовершеннолетних. Теперь она запрещена в отношении людей любого возраста. При этом у судей уже сформирована правовая позиция по вопросу привлечения к административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду в отношении несовершеннолетних. Так, при анализе значительного количества судебной практики, нами не выявлены случаи, когда при поступлении протокола об административном правонарушении из МВД в суд, суды становились на защиту лица, привлекаемого к административной ответственности за пропаганду ЛГБТ в отношении несовершеннолетних. Аналогичная правовая позиция, по всей видимости, будет применяться и в новых делах — по статье 6.21 КоАП РФ в новой редакции. Так что, скорее всего, дело будет рассмотрено не в пользу Popcorn Books, — рассказал юрист.

Также Евгений Гурьев отметил, что не всю информацию следует считать пропагандой. Формально статья 6.21 КоАП РФ не запрещает распространять информацию нейтрального содержания о ЛГБТ.

— Вопрос о наличии в действиях издательства состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.21 КоАП РФ, — компетенция суда.

Однако, учитывая тематику опубликованных Popcorn Books книг, считаем, что издательству не стоит надеяться на положительный для них исход дела. Наш прогноз — суд согласится с мнением МВД, а Popcorn Books будет привлечено к административной ответственности по статье 6.21 КоАП РФ, — подытожил собеседник.

Пока же с полок многих магазинов убрали романы про однополую любовь, а из маркетплейсов исчезли истории про трансгендерных детей. Но зато эти «шедевры» появились на Avito просто-таки в оптовых масштабах. Как решать эту проблему — пока не очень понятно. Однако Роскомнадзор готовит приказ о критериях ЛГБТ-пропаганды в интернете. В его проекте перечислены признаки информации, за распространение которой последуют санкции, документ же вступит в силу лишь первого сентября 2023 года.

Но кроме подобных критериев необходима продуманная стратегия противодействия ЛГБТ-пропаганде. Поэтому в конце 2022 года Всемирный Русский Народный Собор предложил при каждом главе региона создать Советы по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

— Предложенная нами инициатива связана с утверждением Владимиром Путиным в ноябре прошлого года Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. По сути, основ русской суверенной идеологии, без которой Россия развиваться не может. Но для того, чтобы она не осталась на бумаге в виде красивых и правильных слов, необходимо, чтобы каждый глава региона лично отвечал за это направление. Именно для этого при каждом из них должен быть создан постоянно действующий Совет по сохранению и укреплению традиционных ценностей, — подытожил Малофеев.

По его словам, с несколькими губернаторами прошли переговоры, главы регионов поддержали эту идею. Уже разработано типовое положение, в котором прописан их довольно широкий функционал. Вся региональная политика, связанная с ценностными вопросами, станет сферой компетенции Советов. Да, экспертные заключения будут носить рекомендательный характер, но ознакомление с ними будет обязательным для исполнительных властей регионов.

Кроме того, региональные Советы по сохранению и укреплению традиционных ценностей будут тесно взаимодействовать с правоохранительными органами по вопросам профилактики и пресечения противоправных действий, направленных на распространение деструктивной идеологии и разрушение традиционных ценностей на территории субъекта.

Фотографии: Александр Авилов и Антон Кардашов (на анонсе) / АГН Москва.