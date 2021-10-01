Время покупать книги: на ММКЯ обсудили состояние книжного рынка в России

Тамара ЦЕРЕТЕЛИ

Кризис, вызванный пандемией, преодолен, уверены эксперты.

«Книжная индустрия выжила!» – торжественно заявил вице-президент Российского книжного союза Владимир Григорьев еще на открытии Московской международной книжной ярмарки. А закрывала ярмарку традиционная отраслевая конференция, на которой представители индустрии говорили о состоянии дел. Если бы у собрания был девиз, он вполне мог звучать как «Книжный бизнес жил, жив и будет жить». Индустрия не только выжила, но и почти восстановилась, а в чем-то даже обогнала показатели благополучных допандемийных лет. А ведь в прошлом году положение было бедственное: по совокупному тиражу книг 2020-й стал худшим за всю историю постсоветского книгоиздания, даже опустился на 13,8% ниже уровня кризисного 1998-го, – сообщается в докладе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В 2021-м ситуация кардинально изменилась. Эксперты прогнозируют рост: в этом году совокупный тираж книг составит 361 млн экземпляров против 253 млн в 2020-м, это даже выше показателей 2019 года (305 млн), – заявил Евгений Капьёв, генеральный директор издательства «Эксмо». В экономическом выражении 2021 год принесет книжному бизнесу 99 млрд руб., что на 18% больше, чем в 2020-м и тоже опережает 2019-й – на 2,7%. В будущем году прогнозируется уже 106 млрд руб., то есть рост по отношению к этому году составит 7%. По словам Евгения Капьёва, та же ситуация наблюдается и на мировых книжных рынках. «Наше время можно назвать ренессансом книгоиздания, – считает гендиректор «Эксмо». – В том числе на качество книг положительно повлияла вынужденная пауза в пандемию – многие издательства говорят, что пересмотрели свой портфель и использовали паузу для повышения качества».

Сегодня рост рынка происходит за счет цифровых книг. В этом году их доля на рынке составляет 31%, ожидается, что в 2022-м она достигнет 35%. Прогнозы экспертов основываются на разных данных, в том числе на росте читательской активности. Например, в 2019 году книги читали 41% жителей крупных российских городов, а в 2021-м уже 60%. «Это феноменальные цифры, – уверен Евгений Капьёв. – Я хочу всех нас поздравить с тем, что люди стали больше читать. Надеюсь, всплеск интереса к чтению скажется и на спросе на книги». Растет и покупательская активность: если в 2019-м книги покупали 19% жителей крупных городов, то в этом году уже 29%. Еще один фактор, подтверждающий интерес к чтению, – количество сообщений о книгах в соцсетях: 5 млн сообщений в 2019 году и 14 300 млн в 2021 году. По мнению эксперта, это в том числе указывает на интерес к чтению у молодежи, которая является основной аудиторией соцсетей. Это предположение подтвержают и данные: среди молодых людей 16-24 лет интерес к чтению вырос на 62%, что опровергает миф о «нечитающей молодежи».

Что касается каналов продаж, то основными являются интернет-магазины – их доля составляет 38%, а вот книжная розница сократилась до 32%. Остальные доли приходятся на федеральные книжные сети, FMCG-сегмент (магазины повседневных товаров) и неструктурированные продажи. При этом по сравнению с 2019 годом все каналы, кроме интернета, пока стагнируют.

Художественная литература, в прошлые годы уступавшая нон-фикшн, в 2021-м вернула лидерство. Ее доля в общем объеме продаж составляет 30%, нон-фикшн – 29%, детская литература – 15%. Тем не менее у последнего сегмента – большой потенциал для роста. «В ближайшие годы детская литература может стать драйвером роста российского рынка, – считает Евгений Капьёв. – Как мы уже отмечали, у молодежи появился интерес к книгам, эти «молодые взрослые» станут родителями и свою привычку читать передадут детям».

Среди основных факторов роста эксперт эксперт отметил диджитализацию трасли. «Сегодня активная цифрализация – мировой тренд, – сказал Капьёв. – Мы проводили международную конференцию и делали анализ бизнес-моделей, которые возможны в книжной отрасли. Так вот мы насчитали около 50 способов зарабатывания денег на книгах. Наши издатели тоже двигаются в сторону диджитализации. Я считаю, книжная отрасль становится самой инновационной в России, такого количества моделей нет больше нигде».

Еще одним фактором роста рынка может стать принятие законопроекта о внесудебной модерации поисковой выдачи – это когда можно во внесудебном порядке удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы. О размахе пиратства говорит и тот факт, что книги читают 60% горожан, а покупают всего 30%, то есть у половины читателей книги бесплатные. «Конечно, это может указывать на то, что люди ходят в библиотеки, но, к сожалению, и пиратский сегмент у нас значительный», – сетует Евгений Капьёв.

Вопреки прогнозам, что после открытия оффлайн розницы доля интернет-канала упадет и вернется к показателям допандемийного 2019-го, онлайн продажи остаются драйвером рынка. Более того, тут тоже происходит рост. Например, по итогу первого полугодия 2021-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот книжных продаж компании Ozon, лидера интернет-рынка, увеличился на 25%. «За время пандемии огромное количество людей либо открыло для себя возможность покупки книг онлайн, либо сформировала такую привычку, – считает Иван Камаев, руководитель группы развития продаж категории «Книги и образование» интернет-магазина Ozon. Что до лидеров продаж – топ-5 в этом году полностью изменился, в то время как раньше книги оставались в рейтинге годами. Теперь в пятерке самых продаваемых две книги о том, как добиться успеха в денежных вопросах («Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона и «Пес по имени Мани» Бодо Шефера), практическое руководство по изменению реальности («Подсознание может все» Джона Кехо), опус, описывающий «духовное руководство по исцелению взаимоотношений» («Радикальное прощение» Колина Типпинга) и непонятно как затесавшийся в эту компанию Эрих Фромм («Искусство любить»). Кстати, Евгений Капьёв отметил возросший интерес к психологии, но не фроммовского типа, а популярной, главная тема которой «любить себя». «Видимо, для многих это стало проблемой. Например, у нас среди бестселлеров – «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», – сказал гендиректор «Эксмо».

Одна из особенностей этого года – рост рынка аудиокниг: за первое полугодие он увеличился на 51% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Возросший интерес к аудиокниге отметил Сергей Анурьев, гендиректор группы компаний «ЛитРес», крупнейшего представителя на рынке цифровых книг. «Если в 1-8 месяцах 2019 года в топ-10 цифровых книг была лишь одна аудиокнига, то в этом году в десятке бестселлеров уже семь аудиокниг», – сообщил Анурьев. Эксперт отметил и значительный рост деловой литературы в аудиосегменте – в этом году он составил 78% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. А вот статистика дочитывания и дослушивания цифровых книг показывает, что чаще всего дочитывают художественную литературу – 52%. В целом же до конца цифровой книги – и электронной и аудио – доходят 42% читателей и слушателей.

«Сегодня у нас есть два тренда: с одной стороны, синхронизация выхода книг, когда бумажная, электронная и аудиокнига выходят одновременно, – сказал Борис Макаренков, гендиректор компании «Сторител Россия», сервиса аудиокниг. – Второй тренд – рассинхронизация: наконец-то стали выходить книги, никак не привязанные ни к бумаге, ни к электронке. Формируется отдельный, параллельный рынок». При этом на рынке аудиокниг последние два года наблюдается расширение возрастной демографии – если раньше средний возраст пользователей был 24-35 лет, то сегодня все более активными становятся 16-18-летние, что еще раз указывает на интерес к книгам у молодых. С другой стороны аудитория взрослеет – наблюдается рост числа пользователей 40-50 лет. Основной перспективой для аудиокниги, но так же и вызовом ей, Макаренков считает Text-to-Speech (TTS) – технологию преобразования текста в речь. Развитие TTS существенно удешевит процесс производства аудиокниги, но может стать и угрозой: если со временем в любом телефоне голос робота будет читать тексты, то понадобится ли издатель или площадка, торгующая аудиокнигами? А пока голос робота не вытеснил человеческий, индустрия активно развивается.

После конференции «Культура» поговорила с генеральным директором издательство «Эксмо» Евгением Капьёвым.

– Вы сказали, что книгоиздание переживает ренессанс и наше время лучшее для отрасли за последнее десятилетие. Это связано исключительно с пандемией?

– Пандемия была значимым фактором, но книжный рынок рос и до нее. Это связано с тем, что сегодня очень много разных бизнес-моделей, где можно удобно читать. То есть с точки зрения диджитализации книжный рынок стал поворачиваться лицом к читателю. Читать можно по подписке, по абонименту, есть и электронные книги, и аудио – миллион разных форматов, и это, конечно, сильно влияет.

– Вы отметили, что книгоиздание сегодня – самая инновационная сфера в России. Государство тоже так считает?

– Да. И оно в это вкладывает много денег – например, в реконтрукцию библиотек. Сейчас наши библиотеки одни из лучших в мире. Иными словами государство считает, что книжную отрасль надо поддерживать. Недавно нам снизили НДС на электронные и аудиокниги, за что большое спасибо. То есть тут я вижу полное взаимопониминие. Кроме того, вкладываются деньги в конкурсы, премии, поддержали программу развития креативных индустрий, а там огромное количество грантов на развитие книжной индустрии, например, Книжный маяк Петербурга получил президентский грант.

– В одном из интервью вы говорили, что во время пандемии с точки зрения книжного рынка Москва «просела» больше всех. Восстанавливается она тоже дольше остальных?

– Да. Дело в том, что москвичи больше заказывают через интернет-канал – Ozon, Wildberries... Поэтому в столице розница восстнавливается тяжелее всего. Московские вип-магазины – Библио-Глобус, Дом книги находятся в крайне тяжелом положении. Вообще, магазины сейчас под угрозой, я даже сделал пост, призвал пойти в книжные – иначе мы можем их потерять. Если не поддерживать их, мы останемся без центральных книжных магазинов.

– Во время пандемии вырос спрос на книги по изотерике, астрологии, на карты таро. Перекос в сторону иррационального остается?

– Да, первое место по продажам – «Подсознание может все» Джона Кехо. Потому что у нас люди пытаются решать проблемы не с помощью масок, социальной дистанции и так далее, а при помощи веры в сверхъествественное. Вот посмотрите, в Европе все в масках ходят, а у нас почти никто не носит.

– Вы сказали, что детская литература в скором времени будет драйвером рынка.

– Будет. Пока, к сожалению, ситуация, не такая благоприятная. Но мы ожидаем, что в ближайшие годы детская литература наберет обороты. Сейчас в нашем издательстве этот сегмент занимает меньше трети от всего объема.

– А как в России дела с пиратством?

– Грустно. Правда, становится лучше, но пока ситуация все равно тяжелая.

– Русскоязычный сегмент, наверное, один из самых тяжелых в мире?

– К сожалению, так и есть. Но мы надеемся на принятие закона о внесудебной модерации поисковой выдачи.

Фотографии: Денис Гришкин / АГН Москва.