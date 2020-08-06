Уран, земля и немного инферно — итоги премии «Нацбест-2020»

Дарья ЕФРЕМОВА









4 августа состоялся финал российской литературной премии «Нацбест». Гран-при получил Михаил Елизаров за роман «Земля». Финал обычно радикального, неформатного и в хорошем смысле яростного «Нацбеста» проходил не то, чтобы в постельном режиме, но немного в маске и с градусником. «Сыграл» и перенос дат из-за ковида с осени на август, и набивший оскомину онлайн-формат, и зрелищное выступления сценариста, критика и ведущей ютуб-шоу «Культурный ПЗДЖ» Татьяны Соломатиной, повыбрасывавшей произведения финалистов короткого списка в корзину для бумаг, а после огласившей диагноз: «Наша литература серьезно больна, «Нацбест» болен».



И хотя в лонг-листе оказались почти все самые прорывные премьеры ушедшего года («Рюрик» Анны Козловой, «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина, «Сестромам» Евгении Некрасовой, «Добыть Тарковского» Павла Селукова, «Средняя Эда» Дмитрия Захарова), в целом настроение церемонии отвечало стереотипу, сложившемуся и у читателей, и у части критиков: в сегодняшнем литпроцессе царит неопределенность, прошлое закончилось, будущее так и не наступило, мы можем предсказать какой будет следующая книжка практически всех заметных фигурантов и не ждем нового Гоголя.



Знаменательно, что на этом фоне «Нацбест» получил толстый, приключенческий, юмористический, слегка инфернальный, а потому жизнеутверждающий, незаконченный роман Михаила Елизарова «Земля». В этом можно усмотреть знаковость и провести шикарную параллель, ведь именно незаконченные, принципиально открытые истории испокон веков делали погоду в жизни и в литературе. Библия, «Мертвые души», «Божественная комедия», «Братья Карамазовы», «Евгений Онегин» с так и не случившейся десятой главой. Незавершенность сюжета происходит от его неисчерпанности, финал неочевиден не в игровом, а в бытийном понимании – пока существует земная цивилизация, ответов на эти вопросы нет. От Елизарова ждут продолжения. Он кокетливо умалчивает — то ли будет, то ли не будет. Впрочем, после панорамного городского эпос о гробокопе, закате привычного мира и охочем до инфернальных проделок фатуме, перед писателем стоит сложная задача, та о которую споткнулись и Данте, и Достоевский – перевести продолжение в другую жанровую плоскость, достичь метафизического дна, чтобы вырваться если не к свету, то хотя бы к прОсвету.



– Главным событием этого сезона для меня стало само присутствие Елизарова, – отмечает номинатор «Земли» прозаик, литературный критик Алексей Колобродов. – Он пришел с известным по Мамлееву и Сорокину постмодернистским инструментарием и самым парадоксальным образом развернул его не в сторону дальнейшей возгонки авангарда, а поставил на защиту традиции. «Земля» – одно из самых значительных произведений в русской литературе, написанных в жанре «хтонического реализма». Главным героем его произведения является смерть, во всех ее проявлениях — от бытовых до метафизических, а основным антуражем — русское кладбище со всем присущим ему набором символов, практик, механизмов от мафиозных разборок до глубокой оценки явления русской смерти. Трудно не оценить работу над языком, сюжетом, персонажами, которых огромное количество и ни одна линия не провисает. Удивителен жанровый сплав – это и лав стори, и производственный роман и роман воспитания.



Другим фаворитом сезона стал «Уран» прозаика, драматурга Ольги Погодиной-Кузминой – роман-реконструкция о секретном комбинате №7, обеспечивающим в 1953 году бесперебойную доставку урана для советского атомного проекта. Миф о советской атомной энергетике парадоксально накладывается на миф об Уране, боге неба, первом владыке мира, супруге земли Геи, в конце концов сверженном и заключенным своим сыном богом Кроносом в тартар.



– При отсутствии видимого формального сходства эти книги, тем не менее, кое-что роднит — особенно заметно это становится, если заменить русскую Землю греческой Геей, – считает председатель жюри «Нацбеста», критик Вадим Левенталь. – Обе книги наполнены мрачными предчувствиями, в обеих важную роль играет злой рок, и там, и там появляется мотив невеселой иронии слепой судьбы. Трудно отмахнуться от предположения, что в обстоятельствах зимы-весны 2020-го именно эти качества (помимо очевидных достоинств прозы) склонили симпатии жюри в пользу «Земли» и «Урана» в ущерб книгам, которые широко обсуждали еще осенью и которым не повезло потеряться на фоне вдруг кардинально изменившейся повестки.



«Национальный бестселлер» — петербургская литературная премия, учрежденная в 2001-м году издателем и предпринимателем Константином Тублиным и литературоведом, публицистом Виктором Топоровым. Вручается за роман, написанный на русском языке в течении года. Первый приз в 1 миллион рублей финалист делит со своим номинатором в пропорции 9:1.







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