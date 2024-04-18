Гендиректор Красноярской филармонии Евгений Стодушный: «Привезти в Кремль ансамбль народного танца — всегда вызов»

Елена ФЕДОРЕНКО

21 апреля на сцене Кремлевского дворца состоится концерт Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко. Евгений Стодушный, генеральный директор Красноярской филармонии, в состав которой входит этот коллектив, ответил на вопросы «Культуры».

Сибиряки назвали программу «В вихре танца». Концерт стал одним из ключевых событий программы празднования 90-летия образования Красноярского края. Ансамбль создан в 1960 году; всемирную славу и лидирующее положение ему принес хореограф, народный артист СССР Михаил Годенко. Более трех десятилетий Ансамбль танца Сибири носит его имя. Знаменитый годенковский стиль — стремительные темпы, понятные фабулы, виртуозные трюки. Танцы необычны еще и тем, что замешаны на тончайших связях народных основ с эстрадными элементами — недаром Михаил Семенович стоял у истоков Ленинградского мюзик-холла.

— Ваше отношение к знаменитому коллективу — гордости края?

— Всегда говорю об Ансамбле с особым трепетом. Рад, что мне как зрителю и руководителю посчастливилось соприкоснуться с работой этого коллектива — стать свидетелем и соучастником очередного витка его творческого пути. Ежегодная «гастроль» на главной сцене страны — лучший повод для разговора о «Годенках», как мы их называем, да и о деятельности Красноярской филармонии в целом.

— В советские годы Ансамбль танца Сибири был частым гостем в столице, а сейчас встречи — редкость…

— Частота выступлений в Москве для нас не самоцель. Привезти на кремлевскую площадку ансамбль народного танца — всегда вызов. Неизменно возникают внутренние дебаты: ждут ли нас, хочет ли нас видеть столичная публика, как примут наше творчество? Последние пять лет Ансамбль занимал активную творческую позицию и много гастролировал по России — работа с Москвой стала логичным продолжением нашей стратегии. Коллектив вернулся в столицу после определенного перерыва — сначала на подмостки МХАТа имени Горького, затем в Концертный зал имени Чайковского и только потом «замахнулись» на сцену Кремлевского дворца. Теперь такие концерты добрая ежегодная традиция.

— Если не ошибаюсь, это случилось года три назад.

— Да, три года назад. Для нас было важно вернуть узнаваемость коллектива для широких кругов аудитории, быть в одной афише с коллегами из Ансамбля Моисеева, «Березки», «Гжели». Задача представить наследие Михаила Семеновича Годенко новой публике, а постоянным зрителям показать результаты творческого поиска. От года к году видна тенденция к усилению зрительского спроса. Сужу об этом по скорости продажи билетов.

— Красноярск гордится родным Ансамблем?

— Ансамбль танца Сибири — по-настоящему народный бренд, визитная карточка нашего региона. Это фиксирует и официальный статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края, и полные залы в любом городе — от Шушенского до Дудинки. Сибиряки искренне любят коллектив, чтят память основателя, а на концертах в родном городе нет свободных мест. Ансамбль сопровождает все знаковые официальные мероприятия Красноярского края: от церемонии открытия Всемирной зимней универсиады до масштабных концертов в честь краевых юбилеев. Такое внимание властей региона создает коллективу особое положение и, конечно же, накладывает на артистов дополнительную ответственность.

— Понимаю, что Михаил Семенович Годенко незаменим, как незаменим и Игорь Александрович Моисеев — такие великие мастера рождаются раз в столетие. Сейчас форма руководства Ансамбля коллегиальная — это вынужденная мера или продуманное решение? Обычно большие коллективы народного танца возглавляет один лидер, хозяин, идеолог…

— Коллектив уже более пяти лет существует без назначенного художественного руководителя. Превзойти создателя — цель недостижимая. А отсутствие культурных фигур такого масштаба в сфере народного танца — общероссийская проблема. Поиск идеального кандидата на роль продолжателя традиций Мастера обязателен, но при этом не должен сдерживать творческое развитие коллектива. Принцип коллегиального руководства обеспечивает как сохранение хореографического наследия, так и позволяет ежегодно включать в программу новые номера.

— Репертуар пополняется или главное направление — сохранение «золотого фонда»?

— В коллективе выработана весьма успешная модель, при которой творческие эксперименты не прекращаются ни на сезон. Проводится конкурс среди хореографических работ «Танцуем Годенко!». В течение нескольких дней участники работают с артистами коллектива, представляют жюри эскизы своих номеров, лучшие проходят отбор и затем становятся основой для полноценных постановок.

При этом щепетильное отношение к наследию Мастера настолько велико, что в его обсуждении принимают участие ветераны коллектива, действующее руководство, представители краевого минкульта, местные и федеральные эксперты. Постоянная дискуссия участников процесса позволяет расширять репертуар новыми танцами, обычно сразу находящими отклик у публики. Сегодня Ансамбль танца Сибири — это не «музей», хранящий наследие великого хореографа, а продолжающий динамично жить творческой жизнью коллектив единомышленников. Наравне с шедеврами — такими как «Сибирь моя», в репертуар приходят новые тематические постановки: «Музыка ледяной степи», «Великий Саян» и другие.

— Сколько танцовщиков в коллективе и есть ли у Ансамбля своя школа?

— Сейчас в Ансамбле 80 артистов, а кузницей кадров является Красноярский хореографический колледж, с которым мы активно сотрудничаем. Раз в пять лет он выпускает целое отделение народно-характерного танца, в Ансамбль попадают самые лучшие выпускники. Прилив свежей крови обязателен, и десятилетиями налажена планомерная передача традиций: ребята стажируются в ансамбле еще в период учебы, узнают секреты мастерства от артистов, многие из которых прошли уроки самого Михаила Семеновича. Мастер отметил бы в 2024 году свое 105-летие, поэтому концерт 21-ого апреля будет носить для артистов особое значение.

— Чем живет ваша концертная организация — одна из крупнейших в Сибири и на Дальнем Востоке? К вам с радостью приезжают даже самые избалованные вниманием оркестры…

— За пять лет у нас побывали все федеральные оркестры из первой десятки.

Огромным подспорьем здесь служит постоянная краевая поддержка на уровне правительства и руководителя региона. В сочетании с федеральными программами «Большие гастроли», «Мы — Россия», «Всероссийские филармонические сезоны» мы получаем возможность обеспечивать красноярцам доступ к лучшим образцам Российской музыкальной культуры. Постоянные гастроли столичных артистов поднимают требования к нашему собственному оркестру, мотивируют к непрерывному профессиональному развитию.

Сегодня Красноярский академический симфонический оркестр — живой и динамичный коллектив, дающий более 70 выступлений в год. Оркестр — постоянный участник всех фестивальных проектов филармонии, регулярно гастролирует по России, в том числе выступая на самых престижных сценах Москвы и Санкт-Петербурга. В конце сезона завершается трехлетний процесс переоснащения нашего оркестра музыкальными инструментами. Поддержка краевого правительства и компании «Норникель» позволили пополнить музыкальную базу мастеровыми и коллекционными струнными инструментами, полностью обновить парк духовых и медных.

Также можно наблюдать плавный процесс смены поколений оркестровых музыкантов, передающий лучшие традиции легендарного художественного руководителя коллектива Ивана Всеволодовича Шпиллера молодым преемникам, работающим последние семь лет под управлением Владимира Ланде.

— Как выстраиваете отношения с новыми территориями?

— Сотрудничество с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой — важная часть творческой политики Красноярской филармонии. Мы помогаем избежать творческого простоя артистам из ДНР и ЛНР, где сейчас отсутствует регулярная концертная деятельность. С удовольствием организуем коллегам гастроли по территории края. При поддержке «Росконцерта» принимали с выступлениями Ансамбль песни и танца «Донбасс». Перед красноярской публикой впервые выступил Луганский академический симфонический оркестр. В ближайшее время ждем с большим туром ансамбль «Раздолье» из ЛНР. Приглашаем замечательных солистов из новых территорий выступать в совместных концертах с красноярскими коллегами.

— Мы живем во времена региональных фестивалей. Можете назвать топ-3 самых важных для вас?

— Краевой музыкальный ландшафт уникален тем, что включает именные фестивали многих знаковых маэстро России. Можно начать с Транссибирского арт-фестиваля под руководством Вадима Репина, уже десять лет проходящий в Красноярске. Ярким событием для региона стал Музыкальный фестиваль Юрия Башмета — именной фестиваль в Сибири у Юрия Абрамовича есть только в нашем крае, чем мы очень гордимся. Программа представляет лучшие проекты, которые маэстро презентовал публике за последний сезон. И, конечно же, наш флагман — фестиваль искусств «Хворостовский». После трагического ухода Дмитрия Александровича возникло немало мероприятий его памяти в России и за рубежом. Однако сегодня именно фестиваль «Хворостовский» — крупнейшее мировое событие, посвященное выдающемуся сибирском баритону.

Удачным примером монокомпозиторского фестиваля я назову фестиваль Дмитрия Шостаковича, созданный в этом году. Проект родился благодаря худруку Красноярского оркестра Владимиру Ланде, для которого музыка Дмитрия Шостаковича имеет особое художественное значение. Много гостей из Санкт-Петербурга приехало в Красноярск чествовать творчество выдающегося ленинградца.

Отличительная черта этих фестивалей — обязательная работа за пределами краевой столицы. Концерты Владимира Спивакова могут пройти в Ачиниске, Теодор Курентзис выступит в Норильске, а Юрий Башмет выйдет на сцену в Железногорске.

— Как оцениваете деятельности филармонии за период своего руководства?

— Сложно предложить объективные критерии успешности организационно-творческой политики. Думаю, правильно оставлять это на суд публики и краевого руководства. Со своей стороны упомяну лишь такой показатель как посещаемость. Если в 2018 году филармония приняла порядка 300 тысяч гостей, то в 2023-м ее посетило уже более 400 тысяч зрителей. Рост продажи билетов на 25 процентов может и не выглядеть прорывом, но профессионалы отрасли знают цену каждому новому гостю. Могу надеяться, что такая посещаемость ставит нас на третье место после филармоний Москвы и Санкт-Петербурга по этому показателю.

Фотографии предоставлены Красноярским государственным академическим ансамблем танца Сибири имени Михаила Годенко.