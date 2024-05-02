Вход в Музей Победы 9 Мая будет бесплатным, сообщает пресс-служба учреждения.



Сообщается, что в День Победы посетить музей можно будет бесплатно за исключением экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Эти экспозиции будут доступны для посещения в составе экскурсий.



«В честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне мы подготовили для посетителей большую праздничную программу. Гостей ждут театральный фестиваль, выставки, концерты и кинопоказы. Все мероприятия — бесплатны, но на некоторые понадобится предварительная регистрация», — рассказали в Музее Победы.



Праздничный день стартует с прямой трансляции Парада Победы на Красной площади; показ будет доступен во всех кинозалах Музея Победы. В 12:00 начнется театральный марафон, который будет длиться шесть часов. В программе — спектакли, подготовленные учениками московских школ. В большом концертном зале «Жуков» состоится показ музыкального спектакля «Поклонимся великим тем годам...» учебного театра и духового оркестра колледжа музыкально-театрального искусства № 61 им. Г.П. Вишневской.



В Зале Полководцев в 14:00 стартует литературно-музыкальная композиции Театра Олега Табакова. В программу войдут также выступление детского музыкального театра «Домисолька», концерт «Песни о Победе» и другие мероприятия.



В праздничную программу войдут также бесплатные показы новых отечественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне.









Фото: пресс-служба Музея Победы