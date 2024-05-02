Скончался музыкальный продюсер Андрей Тропилло

Скончался музыкальный продюсер Андрей Тропилло

02.05.2024

В Финляндии скончался советский и российский музыкальный продюсер Андрей Тропилло.

О смерти продюсера сообщила его дочь Полина.

По словам родственницы, Тропилло скончался 28 апреля. О причинах смерти информации нет. Тропилло нашли дома мертвым.

Андрей Тропилло скончался на 74-м году жизни. Последние годы продюсер жил в Финляндии. Его называли первым продюсером Советского Союза. В студии Андрея Тропилло записывали пластинки культовые группы «Кино», «Аквариум» и другие.


Фото: Pixabay.com