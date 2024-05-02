Скончался музыкальный продюсер Андрей Тропилло

В честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне музей подготовил для посетителей большую празд...
Откроется программа исполнением «Реквиема» Джузеппе Верди.
О смерти продюсера сообщила его дочь Полина.
Мероприятие прошло 1 мая в большом концертном зале Красноярской краевой филармонии.
О кончине Хемминг сообщил фонд ее имени.
В честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне музей подготовил для посетителей большую празд...
Откроется программа исполнением «Реквиема» Джузеппе Верди.
О смерти продюсера сообщила его дочь Полина.
Мероприятие прошло 1 мая в большом концертном зале Красноярской краевой филармонии.
О кончине Хемминг сообщил фонд ее имени.
Мероприятие стало частью программы социально-экономического развития ЛНР на 2024 год.
В экспозиции представлены значительные артефакты, от икон XVII века и церковных венцов до традиционн...
Более 100 издательств-участников успели зарегистрироваться за два дня.
Официальное обращение размещено на сайте правительства.
Спектакль «Есть ли жизнь на Марсе?» покажут 4 и 23 мая на сцене театра.
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Спилберг принимает активное участие в разработке стратегии для предстоящего национального съезда Дем...
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Выставка приурочена к 75-летию Михаила Флинта и проводится в рамках мероприятий, посвященных 300-лет...
На выставке продемонстрированы порядка 80 янтарных произведений Александра Крылова.
02.05.2024