Скончался музыкальный продюсер Андрей Тропилло

В Финляндии скончался советский и российский музыкальный продюсер Андрей Тропилло.



О смерти продюсера сообщила его дочь Полина.



По словам родственницы, Тропилло скончался 28 апреля. О причинах смерти информации нет. Тропилло нашли дома мертвым.



Андрей Тропилло скончался на 74-м году жизни. Последние годы продюсер жил в Финляндии. Его называли первым продюсером Советского Союза. В студии Андрея Тропилло записывали пластинки культовые группы «Кино», «Аквариум» и другие.









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