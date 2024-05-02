Сотни людей станцуют вальс у стен Музея Победы 4 мая

Музей Победы объявил о проведении масштабной акции «Вальс Победы».



Традиционный танцевальный флешмоб пройдет 4 мая у стен Музея Победы. На площади Победителей несколько сотен человек станцуют под звуки «Майского вальса» в исполнении народного артиста Белоруссии и заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова. Произведение впервые прозвучало в год 40-летия Победы.



«Музей Победы приглашает всех желающих присоединиться к акции в качестве зрителей и танцоров. Эмоциональный, красочный и трогательный "Вальс Победы" призван объединить людей и сохранить память поколений», — рассказали в Музее Победы.



Участниками мероприятия традиционно станут профессиональные танцоры, учащиеся московских школ, вузов, кадетских корпусов. Большой фигурный вальс исполнят участники проекта «Московское долголетие».









Фото: пресс-служба Музея Победы