В «Зарядье» пройдет концерт к 85-летию со дня рождения Елены Образцовой

В концертном зале «Зарядье» в Москве в четверг открывается юбилейная программа, приуроченная к 85-летию со дня рождения народной артистки СССР Елены Образцовой.



Откроется программа исполнением «Реквиема» Джузеппе Верди.



«2024 год — особый год в календаре памятных дат российской культуры — год 85-летия со дня рождения народной артистки СССР <...> Елены Васильевны Образцовой. Программу юбилейных мероприятий открывает торжественное исполнение «Реквиема» Верди», — говорится в анонсе мероприятия.



Участие в концерте примет Государственный Кремлевский оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Константина Чудовского, Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова, Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова.



Солистами выступят лауреаты международных вокальных конкурсов Образцовой Екатерина Морозова (сопрано), Юлия Меннибаева (меццо-сопрано), Игорь Морозов (тенор), Сергей Севастьянов (бас).









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