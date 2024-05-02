В Петербургской филармонии отметят 150-летие со дня рождения Шёнберга

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича отметит 150-летие со дня рождения австрийского и американского композитора, дирижера, педагога Арнольда Шёнберга.



В Большом зале филармонии прозвучит симфоническая поэма Шенберга «Пеллеас и Мелизанда».



По словам заместителя художественного руководителя филармонии Евгения Петровского, филармоническая история, отмечая юбилеи великих композиторов, дает возможность вспоминать собственную историю.



«В этом случае мы обращаемся к гастролям Шёнберга в Санкт-Петербурге, когда в зале бывшего Дворянского собрания (ныне Большой зал филармонии) 5 декабря 1912 года под управлением самого композитора прозвучала его поэма "Пеллеас и Мелизанда". Это была не только петербургская, но и наверняка российская премьера поэмы», — приводит слова Петровского агентство ТАСС.



Произведение прозвучит в исполнении заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра филармонии под управлением Анатолия Рыбалко.



В программу войдет также Второй фортепианный концерт Рахманинова. Солист — Мирослав Култышев.





Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича