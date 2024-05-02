Концерт к 100-летию Астафьева в Красноярске посетили почти 1,5 тысячи человек

В Красноярске концерт, посвященный 100-летию со дня рождения писателя Виктора Астафьева, посетили почти 1,5 тысячи человек, сообщили организаторы.



Мероприятие прошло 1 мая в большом концертном зале Красноярской краевой филармонии.



«Был полный зал, интерес большой», — рассказали организаторы.



Торжественный концерт стал кульминацией праздничной программы, посвященной круглой дате. На концерте выступили Красноярский филармонический русский оркестр имени А.Ю. Бардина, Красноярский академический оркестр, солисты Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского.









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