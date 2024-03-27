«Трогательная акция»: в Перми стартовал третий этап программы «Цирк на ощупь»

Татьяна ФИЛИППОВА, Пермь

27.03.2024

«Трогательная акция»: в Перми стартовал третий этап программы «Цирк на ощупь»

Руководство Росгосцирка приняло решение оснастить все цирки компании оборудованием для тифлокомментирования для слабовидящих зрителей.

«За два года «Цирк на ощупь» стал проектом федерального масштаба», — сказала на пресс-конференции в Пермском цирке заместитель генерального директора Росгосцирка Татьяна Бушкова. Проект стартовал в 2022 году в Санкт-петербургском цирке на Фонтанке: флагманский объект компании вошел в первую пятерку цирков, получивших оборудование для тифлокомментирования. В следующем, 2023 году, к ним присоединились еще пять, а с 2024 года тифлокомментирование станет обязательным для всех работающих цирков.

Что такое тифлокомментирование? Это способ познакомить незрячих людей с искусством, которое надо видеть. Как это возможно, скажете вы? Примерно так же, как можно рассказать по радио о спортивном соревновании, рассказать в реальном времени. Спортивный комментатор не просто передает слушателям свои знания и эмоции, но и рисует перед ними картинку происходящего на поле или на ринге. То есть матч они видят его глазами, и чем ярче человек у микрофона, тем сильнее захватит слушателей его рассказ. Разумеется, картинка складывается не только из голоса, дыхания и волнения комментатора, но и из звуков матча: гула трибун, криков болельщиков, и каких-то других «рисующих» шумов. Представьте себе, что к звукам и шумам добавились бы еще и ощущения: картинка стала бы еще объемней.

В цирке подошли к работе с «особенными» зрителями комплексно: провели для них открытую репетицию новой программы «Итальянский цирк: слоны и тигры». После репетиции шоу, сопровождавшейся тифлокомментированием, зрители с ограниченными возможностями зрения встретились с артистами: акробатами Суанбековыми, выполняющими немыслимые трюки в «Колесе смелости», артистами комического жанра Валерием Кашкиным и Александром Горлиным (клоунский дуэт «Ребята с Лиговки»), итальянским дрессировщиком Давио Тони. Гостям рассказали об устройстве цирковой арены и предложили им познакомиться с реквизитом. Директор Пермского цирка Сергей Блохин обещает знакомить «особенных» зрителей с цирковым закулисьем регулярно: чтобы попасть на представление с тифлокомментированием и тактильную экскурсию, им достаточно будет оставить заявку в официальном сообществе Пермского цирка в социальной сети ВКонтакте.

Артисты говорят, что рады участвовать в таких акциях. «Вы не представляете, какие эмоции были у детей, когда мы после открытой репетиции демонстрировали им свой реквизит — огромные клоунские ботинки, нос, кепку», — вспоминает коверный Валерий Кашкин. Тактильные экскурсии он называет «трогательными» — потому что дети знакомятся с цирком на ощупь.

Цирковое шоу они видят глазами тифлокомментатора — в Перми из специальной кабинки, действительно чем-то напоминающую кабинку спортивного комментатора или радиоведущего, трансляцию ведет Наиля Ибрагимова. Профессия тифлокомментатора для нее новая, как, собственно, и для всех нас — профессия только начинает создаваться, для нее разрабатываются госстандарты. Опыт работы с незрячими детьми Наиля приобрела в Пермской краевой специальной библиотеки для слепых, где она работает уже двадцать четвертый год.

«Пермский цирк показал первое представление с тифлокомментарием в 2022 году, это был эксперимент, — рассказывает она, — и когда я готовилась к этому представлению, я очень переживала и не совсем понимала, как ребята будут воспринимать то, что я говорю. Потому что цирковое искусство — это зрелищное искусство, основной упор идет на визуализацию. И когда после представления одна девочка воскликнула с восторгом: «Я так кайфанула!» я поняла, что все не зря».

Программа «Особый взгляд» Фонда «Искусство, наука и спорт», партнер «Росгосцирка» в этом проекте, занимается адаптацией всего культурного пространства, делая его доступным для людей с ограничениями по зрению. Тифлокомментирование уже внедрено в 130 театрах и 175 музеях, но в цирке все немного по-другому.

«Здесь ты фактически работаешь все представление, — объясняет Наиля. — От тебя зависит, насколько в унисон со всеми человек успеет испугаться, восхититься, чтобы ему не пришлось потом, когда уже позади, спрашивать: «А почему вы так смеялись? Что произошло?» Тебе нужно максимально лаконично, емко, понятно объяснить, что происходит в моменте. И это дорогого стоит, когда наши зрители выходят с мероприятий и говорят: «Вы знаете, мне кажется, что я действительно увидел это шоу».

В «Росгосцирке» придают большое значение социальным проектам. Один из самых заметных — международный фестиваль «Обыкновенное чудо для необыкновенных детей», единственный в мире цирковой смотр, в котором на арене вместе с профессиональными артистами выступают цирковые студии, работающие с детскими домами и детьми с особенностями развития. В мае 2024 года он пройдет в Сочи во второй раз и станет еще более масштабным.

Фотографии предоставлены Росгосцирком.