Художественный руководитель фестиваля Dance Оpen Екатерина Галанова: «С удивлением открываем для себя Азиатский регион и Африканский континент»

Светлана НАБОРЩИКОВА

Объявлена программа XXIII Международного фестиваля балета Dance Оpen, который откроется в Санкт-Петербурге 9 апреля. Почему его организаторы чувствуют себя первопроходцами и как уральские коллективы стали лидерами отечественного театра, «Культуре» рассказала худрук фестиваля Екатерина Галанова.

— Санкт-Петербург трудно чем-либо удивить в сфере балета. Вы это делаете ежегодно. Есть ли какой-либо алгоритм в поиске интересных трупп и исполнителей?

— Мы ищем самое интересное, самое лучшее. Разумеется, важными составляющими являются биографии трупп, хореографов, гастрольная политика и многое другое. Но главный критерий один: мы должны почувствовать, что та или иная постановка зажгла огонь в нашем сердце, и это, пожалуй, самое основное.

— Для фестиваля 23 года— большой срок. Помните, как все начиналось, что послужило импульсом?

— Фестиваль родился в двухтысячных годах. В какой момент мы поняли, что наших профессиональных знаний и организационных инструментов достаточно для того, чтобы взять на себя смелость и организовать фестиваль, который бы дал определенный срез того, что происходит в мире современной хореографии: самое актуальное, самое качественное, самое интересное. Нам были интересны эксперименты: в программе фестиваля мы миксовали этнику и неоклассику, современную хореографию и пластический театр. Приветствовали все, что сделано на языке танца, главное, чтобы это было талантливо.

— Какие события, на ваш взгляд, стали для форума ключевыми, определили его лицо?

— Первое осознание, что фестиваль становится действительно профессиональным и выходит на какой-то иной, более качественный уровень, пришло в тот момент, когда у фестиваля появилось такое понятие, как «долгосрочное планирование», и эти горизонты раздвинулись как минимум до трех лет. Иногда и на пять.

Мы отслеживали интересных нам хореографов, узнавали их планы на ближайшие несколько лет, и если тот или иной проект казался интересным, заключали договор задолго до того, как начиналась непосредственная работа над постановкой. Мы начали привозить мировые премьеры в Санкт-Петербург. Репертуарная политика стала более качественной, что, безусловно, сработало на имидж фестиваля и его масштаб.

Вообще нужно сказать, что фестиваль — это живой организм, ему несвойственна статичность. Мы подвержены влиянию геополитических, экономических и социальных факторов. Фестиваль вбирает в себя все, что происходит вокруг, и выдает на-гора свой ответ на вызовы времени.

— Как эти вызовы влияют на концепцию форума?

— За последние три года мы совершили репертуарный поворот.

Во-первых, в фестивальной программе закрепились ньюсмейкеры современного российского балета: Пермский балет, «Урал Балет». Последние три года форум не проходит без таких имен, как Антон Пимонов, Максим Севагин, Вячеслав Самодуров, Алексей Мирошниченко. И это точно не компромисс, а осознанный выбор, потому что уровень данных коллективов и хореографов чрезвычайно высок.

Во-вторых, мы сместили географические акценты. Раньше важную часть мировой серии фестиваля составляли западные страны, сейчас мы с удивлением открываем для себя Азиатский регион: великолепные коллективы из Китая, Тайваня, Латинской Америки, Африки. В этой терра инкогнита такие интересные коллективы и хореографические эксперименты, что мы чувствуем себя первопроходцами, показывая неочевидные для российского зрителя вещи.

— В афише — выступление Театра танца «Вуяни» из ЮАР. Судя по трейлеру, экспрессивное, почти сакральное действо. Есть ли у африканского танца свой особый путь и чем он притягателен для отечественного зрителя?

— Безусловно, африканский танец отличен от привычного европейскому зрителю, что связано и со спецификой культуры, и с историей этого континента. Если говорить о спектакле, который мы везем в этом году, то так или иначе он опирается на национальную память и филигранно сочетает этнические мотивы с современной пластикой, помноженной на удивительную музыкальность.

Сопровождать танцевальное действо будет хор из 16 певцов. Его участие гарантирует особую атмосферу, сполна отражающую стиль, энергетику, дух этноса. Спектакль несет колоссальный эмоциональный заряд, он невероятно энергетически наполнен. Считаю большой удачей получить эту труппу в фестивальную программу. Мы планировали ее приезд давно, и наконец все сложилось, чему я очень рада.

— Труппа из китайской провинции Гуандун известна спектаклями с философским подтекстом. Будут ли тонкости восточного мировоззрения восприняты нашей публикой?

— Постановка этой труппы, разумеется, является отражением восточной культуры, но это скорее не про Восток по-восточному, а про Восток западным языком. Налицо очень тонкое взаимопроникновение культур и абсолютно общечеловеческое содержание: хореограф говорит со зрителем на понятные всему миру темы.

Мы все обретаем и теряем любимых и друзей, путешествуем, адаптируемся к незнакомым местам и ситуациям, а в итоге возвращаемся домой. Язык танца существует вне времени и границ, именно это позволяет ему быть абсолютно универсальным инструментом в общении людей разных культур и национальностей.

— В программу включена «Ярославна» Бориса Тищенко — знаковый ленинградский балет, созданный по мотивам «Слова о полку Игореве». Насколько убедительно преподносит его пермская труппа в новой интерпретации Алексея Мирошниченко?

— Пермская труппа удивительно органична в «Ярославне», мастерский почерк Алексея Мирошниченко, несомненно, вдохнул в балет новую жизнь. Темы, воплощающие национальную идею и фольклорный колорит, находятся сейчас на необыкновенном подъеме, и труппа Пермского театра исполняет этот балет с особым трепетом и старанием. Танцовщики, несомненно, ждали возвращения Алексея и возможности работать с большим сюжетным балетом.

— «Урал Балет» из Екатеринбурга представляет на фестивале тройчатку российских хореографов. В чем заключается изюминка этого микста?

— По моему искреннему убеждению, «Урал Балет» — одна из лучших балетных трупп. Это не первый опыт совместной работы трех наиболее ярких российских постановщиков в рамках одной программы. Вячеслав Самодуров, Антон Пимонов, Максим Петров, безусловно, разные по хореографическому почерку и абсолютно самобытные, но их роднит семантика танца. Это, если можно так назвать, интеллектуальная хореография, некое петербургское звучание. Но самое главное, что в рамках одного вечера эта постановка представляет основные тенденции российской хореографии.

— Заключительный гала, увенчанный ярким дефиле, — давняя традиция фестиваля. Чем порадуете в этом году? Кого из звезд ждете?

— Я всегда говорила и повторю, что гала Dance Open — это наше признание зрителю в любви. Программу я готовлю сама и с особым пристрастием. Кредо концерта неизменно: на один день сцена Александринского театра становится центром притяжения самых виртуозных танцовщиков планеты. Они слетаются в Петербург, чтобы показать лучшее из признанных шедевров и новейшие эксперименты. Мы ждем артистов из Аргентины, Кубы, Колумбии, танцовщиков, представляющих европейские площадки. Будут и романтические дуэты, и крупные динамичные ансамбли.

— На фестивале всегда полные залы. Какой он, ваш среднестатистический зритель? Социальное положение, образовательный уровень, возраст, культурные предпочтения?

— Здесь нет условий и правил — выбирают душой. Кто-то предпочитает современные одноактовки, кто-то стремится насладиться древнерусским эпосом, кого-то привлекает неизведанная африканская культура. Мы открыты для всех наших зрителей и ждем их на спектаклях фестиваля.

Фотографии: Руслан Шамуков/РИА Новости. Фотографии спектакля "Ярославна", фото: Андрей Чунтомов/предоставлены пресс-службой фестиваля Dance Оpen