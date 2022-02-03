Январь 2022

Ксения Петербургская была канонизирована в 1988 году, на Соборе в честь 1000-летия Крещения Руси. Днем памяти установили ее именины — 24 января (6 февраля). К могиле на Смоленском кладбище каждый день идут петербуржцы, приезжают паломники из ближних и дальних городов. В очереди к месту упокоения блаженной кто-то читает ее канон, акафист, другие просто молят святую: «Помоги, Ксеньюшка! Сделай, как сама знаешь». Очерк, посвященный знаменитой на всю Россию и далеко за ее пределами праведнице, написал для январского номера «Своего» Валерий Шамбаров.«Первый в России публичный музей распахнул двери для зрителей 170 лет назад, в феврале 1852-го. Вопреки названию — Hermitage по-французски означает «уединенное место», «приют отшельника» — под своды специально возведенного Нового Эрмитажа ступила тогда широкая столичная публика. И увидела сокровища, которыми еще недавно могли полюбоваться лишь избранные», – познавательный рассказ об истории «Эрмитажа» носит название «Атланты небо держат».«Жизнь Николая Михайловского, вошедшего в литературу под псевдонимами Н. Гарин и Гарин-Михайловский, можно представить как «полосатую» череду редких удач и перманентных, крайне досадных для него обстоятельств. По образованию инженер путей сообщения, он начал профессиональную деятельность сразу после Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, в Болгарии и Бессарабии. Несколько позже строил железную дорогу от Батума. Но уже в 1882-м молодой путеец подал в отставку, ибо не желал мириться с казнокрадством, а прекратить или предотвратить злоупотребления, конечно же, не мог», – этого замечательного литератора наши книгочеи знают прежде всего по тетралогии, в которую вошли повести «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». Куда менее известны в нынешней России другие его ипостаси. Вера Калмыкова в своем эссе рассказала о том, в чем Гарин-Михайловский преуспел помимо литературного ремесла.Также в номере читайте об историке Дмитрии Иловайском, актере Евгении Урбанском, славном городе Зарайске, столичной инженерно-архитектурной достопримечательности Ростокинском акведуке и другие материалы.