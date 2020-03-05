«Ленфильм» представит выставку декораций из легендарных фильмов

05.03.2020

Новую экспозицию планируется открыть в мае, сообщила пресс-служба кинокомпании.

В числе макетов на выставке можно будет увидеть крейсер «Аврора» из кинофильма «Залп Авроры», замок из «Золушки», монастырь из «Продления рода», часы «Эльсинора» из «Гамлета» и другие раритеты, говорится в сообщении.

Сейчас экспонаты временно находятся в Четвертом павильоне киностудии. У каждого из них была своя любопытная история создания и своя последующая судьба.

Точная копия крейсера революции была создана специально для картины режиссера Юрия Вышинского «Залп "Авроры» в 1965 году. Результат кропотливого труда декораторов появился в кадре только один раз, когда в одной из сцен фильма воспроизводится исторический выстрел крейсера, ставший сигналом к штурму Зимнего дворца.