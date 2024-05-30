Актер Александр Михайлов готовится к открытию Забайкальского кинофестиваля

Актер Александр Михайлов готовится к открытию Забайкальского кинофестиваля

30.05.2024

Народный артист России Александр Михайлов покинул больницу в Чите.

О госпитализации артиста местные власти сообщили в четверг, 30 мая.

По информации ТАСС, Михайлов будет участвовать в открытии Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ). Об этом сообщил председатель оргкомитета фестиваля Виктор Шкулев.

Ранее сообщалось, что Михайлова доставили в 1-ю городскую больницу Читы с повышенной температурой.

«У Александра Яковлевича воспаление легких. Дела вчера были совсем неважнецкие, он ночь провел в клинике. Общими усилиями удалось ситуацию стабилизировать. Он временно уже оттуда выехал, готовится к открытию [ЗМКФ]», — приводит агентство слова Шкулева.

Председатель оргкомитета фестиваля пожелал актеру скорейшего выздоровления и отметил, что медики делают все необходимое для него.


Фото: кадр видео