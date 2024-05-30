Народный артист России Александр Михайлов госпитализирован в Чите

В Чите госпитализирован народный артист России Александр Михайлов.



Актер попал в городскую больницу Читы, так как приехал на XI Забайкальский международный кинофестиваль.



«Александр Яковлевич Михайлов находится в первой городской больнице города Читы, получает всю необходимую медицинскую помощь. Министерство культуры Забайкальского края находится с ним и его родными в постоянном контакте, и пока он настроен участвовать во всех мероприятиях, в которых планировал. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, однако, несмотря на важность его участия в открытии кинофестиваля, уверены, что сейчас во главу угла поставлено его здоровье и максимально бережное к нему отношение», — говорится в сообщении краевого правительства.



В Telegram-канале фестиваля указано, что Михайлов 29 мая госпитализирован в 1-ю городскую больницу с повышенной температурой и подозрением на пневмонию.



Власти края уточнили, что окончательное решение об участии артиста в кинофестивале будет принято позже на основании мнения врачей.



Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите ежегодно. Это первый в истории фестиваль кино, проходящий на забайкальской земле.









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