На 54-м году жизни скончалась актриса Анастасия Заворотнюк

Скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Артистка скончалась на 54-м году жизни.



«Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — говорится в сообщении семьи артистки.



Актриса длительное время боролась с тяжелым заболеванием, которое у нее было диагностировано в 2019 году.



Анастасия Заворотнюк в 2006 году была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. Большую известность артистке принесло шоу «Моя прекрасная няня».









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